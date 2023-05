Uno sciopero degli scuolabus è stato scongiurato a Framingham e Westboro, ma ancora a Marlboro

FRAMINGHAM – Domenica sera è stato scongiurato uno sciopero degli autisti di scuolabus a Framingham e Westboro, ma il sindacato ha confermato che è ancora in corso a Marlboro.

Gli autisti di autobus di Framingham, Marlboro e Westboro sono in disaccordo con il loro datore di lavoro, la NRT Bus Company, da giorni. Le due parti stanno negoziando una migliore retribuzione per i conducenti, lasciando tre distretti scolastici e studenti a rischio di perdere il trasporto. Domenica sera, il sindaco di Framingham Charlie Czydski ha interrotto una conferenza stampa programmata per annunciare un accordo.

“Migliaia di studenti avrebbero potuto lasciare la scuola fintanto che lo sciopero sarebbe durato”, ha detto il sovrintendente delle scuole pubbliche di Framingham, Robert Tremblay. E l’azione potrebbe essere stata intrapresa da lì. Per fortuna, in tempo reale, non è stato così perché lo abbiamo capito e sentito tutti insieme. Ma eravamo preparati al peggio. E i migliori pagano”.

La Teamsters Union Local 170 ha detto domenica sera che Marlboro e Westboro stavano ancora negoziando un nuovo contratto e che gli autisti di autobus avevano in programma di scioperare a Marlboro.

“I conducenti di autobus devono prestare sempre attenzione”, ha detto l’ufficiale di Teamsters Jim Marks. “Hanno alcuni degli inventari più preziosi che abbiamo, i nostri figli, i nostri cari. Quindi ci dedichiamo a farlo, ci dedichiamo a essere qui, si spera che l’NRT lo sia”.

L’NRT ha anche rilasciato una dichiarazione in cui si afferma: “L’attenzione si è ora spostata sui contratti Marlborough e Westborough, dove il team NRT dedicato può concentrarsi sulla loro priorità numero uno: portare i bambini da e verso la scuola in sicurezza ogni giorno”.