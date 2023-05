Biden chiede un risarcimento per i passeggeri per ritardi e cancellazioni dei voli

“Quando una compagnia aerea causa la cancellazione o il ritardo di un volo, i passeggeri non devono pagare la tariffa”, ha affermato il sig. Boutique ha detto in una nota. “Questa disposizione, per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, richiederebbe alle compagnie aeree di risarcire i passeggeri e coprire spese come pasti, hotel e cambi di prenotazione in caso di cancellazione del volo o ritardi significativi”.

Oltre a risarcire i passeggeri, le compagnie aeree devono anche coprire spese come vitto e sistemazione in albergo causate da ritardi o cancellazioni sotto il controllo della compagnia aerea. Molte compagnie aeree lo fanno già.

In una dichiarazione di lunedì, Airlines for America, l’associazione di categoria che rappresenta le più grandi compagnie aeree della nazione, ha affermato che “non vi è alcun incentivo a ritardare o cancellare un volo e fare tutto ciò che è in loro controllo per garantire che i voli partano e arrivino in orario, ma la sicurezza arriva sempre Primo.”

La giuria ha indicato fattori al di fuori del controllo dei voli, come malfunzionamenti del tempo e del controllo del traffico aereo. Ha affermato che più della metà delle cancellazioni dello scorso anno erano dovute alle condizioni meteorologiche e ha osservato che le compagnie aeree hanno ridotto i loro orari in risposta alla carenza di personale della Federal Aviation Administration.

Lavori nell’aviazione? Il Times vuole ascoltare la tua storia. Condividi le tue esperienze con noi qui sotto e potresti saperne di più Ecco il nostro rapporto. In particolare, desideriamo ascoltare le persone che lavorano negli aeroporti o nelle compagnie aeree o che fanno parte di agenzie governative che aiutano a mantenere in funzione l’industria dell’aviazione. Non pubblicheremo alcuna parte della tua presentazione senza il tuo permesso.