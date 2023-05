Warriors-Lakers Game 4 aggiornamenti live, formazioni, rapporto sugli infortuni, come guardare, canale TV

I Los Angeles Lakers sembravano avere il controllo per tutta la partita 3, e il campione in carica Golden State Warriors avrà bisogno di più dalla loro panchina per pareggiare la serie e mandarla alla Bay Area con una nota alta. I Lakers hanno preso un vantaggio per 2-1 in Gara 4 lunedì sera.

Jonathan Kuminga è stato l’unico giocatore in panchina dei Warriors con un punteggio a doppia cifra (10 punti) in Gara 3 sabato, e gran parte di esso è stato in tempi di immondizia quando il gioco è sfuggito di mano. Stephen Curry, Andrew Wiggins e Klay Thompson si sono uniti per 54 dei 97 punti dei Warriors. Nel frattempo, i Lakers hanno ottenuto un’altra grande prestazione di Anthony Davis (25 punti, 13 rimbalzi, 4 stoppate) in Gara 3. Davis è andato alla grande nelle partite dispari, quindi Gara 4 di lunedì potrebbe essere un’altra serata off per il lungo dei Lakers. .

La superstar dei Los Angeles Lakers LeBron James controlla la palla contro la superstar dei Golden State Warriors Stephen Curry durante il gioco 3 della serie semifinale della Western Conference alla Crypto.com Arena il 6 maggio 2023 a Los Angeles. (tramite Getty Images)

Come guardare Warriors-Lakers

CHI: NO. Golden State Warriors, 6 teste di serie n. Los Angeles Lakers, 7 teste di serie

Che cosa: Semifinali della Western Conference, gara 4 (Lakers in vantaggio, 2-1)

Quando: 22:00 ET lunedì

Dove: Crypto.com Arena, Los Angeles

TV: TNT (Brian Anderson, Stan Van Gundy, Chris Haynes)

Segui gli aggiornamenti live di Warriors-Lakers Gara 4