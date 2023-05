Dopo l’arresto dell’ex primo ministro pakistano Imran Khan, gli assistenti hanno chiesto proteste a livello nazionale

9 maggio (Reuters) – Il cane da guardia anti-corruzione del Pakistan ha arrestato martedì l’ex primo ministro Imran Khan presso l’Alta Corte di Islamabad con una mossa drammatica che minaccia nuovi disordini nella nazione dotata di armi nucleari.

I filmati arrestati hanno mostrato decine di membri del personale di sicurezza in tenuta antisommossa che scortavano Khan in un furgone mentre il partito di Khan chiedeva proteste in tutto il paese.

“Popolo del Pakistan, questo è il momento di salvare il vostro paese. Non avrete altra possibilità”, ha twittato il partito Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

L’arresto arriva in un momento in cui i comuni pakistani si stanno riprendendo dalla peggiore crisi economica degli ultimi decenni, con un’inflazione record e una crescita anemica.

Il pacchetto di salvataggio del Fondo monetario internazionale è stato ritardato di mesi nonostante il fatto che le riserve di valuta estera non siano sufficienti a coprire le importazioni di un mese.

[1/3] FOTO D’ARCHIVIO: L’ex primo ministro pakistano Imran Khan fa gesti mentre parla con Reuters durante un’intervista il 17 marzo 2023 a Lahore, in Pakistan. REUTERS/Akhtar Soomro

Il ministro dell’Interno Rana Sanaullah ha detto ai giornalisti che Khan è stato arrestato dal National Accountability Bureau (NAB) per non essersi presentato “nonostante fosse stato notificato un avviso”.

Il NAB ha emesso mandati di arresto per Khan il 1° maggio, secondo un ordine visto da Reuters. Khan è stato accusato di corruzione e pratiche corrotte.

Il caso di corruzione di Khan è uno degli oltre 100 casi di corruzione presentati contro di lui da quando è stato estromesso dall’incarico in un sondaggio parlamentare nell’aprile dello scorso anno. Ha scontato quattro dei suoi cinque anni.

Nella maggior parte dei casi, a Khan è impedito di ricoprire cariche pubbliche, con le elezioni nazionali previste per novembre.

I precedenti tentativi di arrestare Khan dalla sua casa di Lahore avevano portato a feroci scontri tra i suoi sostenitori e il personale delle forze dell’ordine.

Le lotte intestine politiche sono comuni in Pakistan, dove nessun primo ministro ha ancora scontato un intero mandato e l’esercito ha governato per quasi metà della storia del paese.

rapporti di Shivam Patel a Nuova Delhi; Montaggio di Andrew Heavens

