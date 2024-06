La direttrice del Washington Post Sally Busbee si dimette

SM. Buzzbee e Mr. Murray non ha risposto immediatamente alle richieste di commento.

“Sally era una leader incredibile e una dirigente dei media altamente qualificata che ci mancherà moltissimo”, ha detto in una nota Will Lewis, amministratore delegato ed editore di The Post. “Le auguro il meglio per il futuro.”

Sig. Lewis è stato coinvolto nel reinventare i vertici del giornale sin dalla sua nomina lo scorso anno. Ad aprile, The Post ha annunciato l’aggiunta di Suzy Watford, ex alto dirigente di Dow Jones, editore del Wall Street Journal, come redattore capo della strategia. A gennaio, The Post ha nominato Carl Wells chief development officer, una posizione responsabile della strategia di abbonamento, delle partnership, delle licenze e dell’analisi dei dati.

In un municipio il mese scorso, Mr. Lewis ha aggiornato i dipendenti sulla sua strategia per rivitalizzare l’azienda e ha rivelato la portata dei problemi finanziari del Post, tra cui una perdita di oltre 70 milioni di dollari entro il 2023 e un significativo calo dell’audience.

Sig. Murray, 58 anni, ha guidato il Journal per quattro anni, succedendo al sig. Nominato da Lewis. Sig. Murray è stato sostituito nel 2023 dall’autrice britannica Emma Tucker. Ha lavorato come consulente per News Corp., proprietaria del The Journal, ed è un redattore collaboratore di News Items, una pubblicazione di newsletter via email.

La signora Busbee è entrata a far parte di The Post nel giugno 2021 dopo aver lavorato come caporedattore dell’Associated Press, dove ha trascorso tutta la sua carriera. Ha preso il posto del leggendario editore Marty Baron, che lo ha gestito per otto anni e ne ha supervisionato il passaggio alla proprietà da parte del fondatore di Amazon Jeff Bezos, che ha acquistato il giornale nel 2013 per 250 milioni di dollari.