Le azioni di Deutsche Bank sono scese del 13% dopo un improvviso aumento del costo dell’assicurazione contro il suo default

Le azioni dell’istituto di credito tedesco sono scese per il terzo giorno consecutivo. Finora questo mese hanno perso più di un quinto del loro valore. I credit default swap – una forma di assicurazione per gli obbligazionisti di una società contro il suo default – sono saliti a 173 punti base giovedì sera dai 142 punti base del giorno precedente.

Un logo è in mostra sopra la sede della Deutsche Bank AG nell’Aurora Business Park di Mosca, in Russia.

I regolatori finanziari e i governi hanno adottato misure nelle ultime settimane per contenere il rischio di contagio da problemi che emergono dai singoli istituti di credito, e Moody’s ha dichiarato mercoledì in una nota che dovrebbero avere “ampio successo” nel farlo.

“Tuttavia, in un contesto economico incerto e in una debole fiducia degli investitori, c’è il rischio che i responsabili politici non siano in grado di mitigare l’attuale turbolenza senza conseguenze a lungo termine e potenzialmente gravi all’interno e all’esterno del settore bancario”, afferma la strategia creditizia dell’agenzia di rating. . La squadra ha detto.

“Anche prima che emergesse lo stress bancario, ci aspettavamo che le condizioni del credito globale continuassero a indebolirsi nel 2023, determinando tassi di interesse significativamente più alti e una crescita inferiore, comprese le recessioni in alcuni paesi”.

Moody’s ha suggerito che quando le condizioni finanziarie rimangono tese mentre le banche centrali continuano gli sforzi per controllare l’inflazione, c’è un rischio maggiore che “le tensioni possano diffondersi oltre il settore bancario e scatenare maggiori danni finanziari ed economici”.