Oltre 30 migliori offerte di cucina da Le Creuset a Cusinard durante l’Amazon Prime Day

Il momento che tutti stavamo aspettando è finalmente arrivato: è finalmente l’Amazon Prime Day. Questo evento di shopping durerà solo 48 ore e marchi ambiti come Lodge, Ninja, Le Creuset e Cuisinard sono tutti in grande vendita. In effetti, ci sono così tante offerte imperdibili su prodotti per la cucina di ogni tipo che potresti sentirti sopraffatto da dove cominciare.





Per aiutarti a selezionare le migliaia di offerte sui prodotti da cucina offerte da Prime Day, abbiamo raccolto 31 delle migliori offerte su gadget da cucina, pentole e altro. Qui puoi trovare articoli di grandi dimensioni come Friggitrici ad aria, Pentola a pressione E Un resistente forno olandese in ghisa. E dai versatili sono scontati anche piccoli ma essenziali utensili da cucina Un set di spatole Per soli $ 8, a Set di coltelli Cuisinart Questo è il 59% di sconto in questo momento. Troverai anche tonnellate di contenitori per alimenti e pentole nel nostro catalogo.





Amazon ha ridotto i prezzi fino al 61% e qui c’è qualcosa per i cuochi casalinghi di ogni livello e budget. Continua a scorrere per scoprire cosa aggiungere alla tua cucina prima della fine del Prime Day.





Le migliori offerte Prime Day sui gadget

Molti dispositivi che hai sempre voluto provare sono stati messi in vendita questo Prime Day Gelatiera Cuisinart. Sono solo $ 58 e puoi mangiare 1,5 litri di gelato e yogurt gelato per tutta l’estate, quindi non devi dipendere dal camion dei gelati. Con oltre 18.500 valutazioni a cinque stelle, questa è una delle macchine per gelato più amate. Un negoziante Erano felici di acquistare il modello più costoso, scrivendo che era “il miglior gelato semplice con la consistenza perfetta”.





Un frullatore personale è un acquisto intelligente per due motivi: produce frullati perfettamente estratti e non occupa molto spazio sul bancone. Non solo questo Mueller è un frullatore personale Vieni con un piccolo barattolo di miscelazione, che ti consente di portare i tuoi frullati con te in viaggio, con nient’altro che la semplice pressione di un pulsante per attivarli. E a meno di $ 20, è un vero affare in un dispositivo che puoi usare ogni mattina a colazione.





Se hai bisogno di una nuova pentola a pressione per sostituire la tua pentola a pressione usurata a causa dell’uso frequente, Questo Ninja è una pentola a pressione 14 in 1 Un’ottima opzione. Attualmente è scontato del 46% e ha tantissime funzionalità, incluse le impostazioni per Sear, Steam, Roast e altro. Puoi anche fare la cagliata.







Le migliori offerte Prime Day su pentole

Le pentole affidabili sono un must per ogni cucina e il Prime Day è un ottimo momento per fare scorta dei pezzi giusti per rendere ogni pasto delizioso e facile. Lodge non solo produce le pentole più affidabili e durevoli, ma è anche molto conveniente. Questo è Padella in ghisa da 10,25 pollici È così versatile che puoi cucinare qualcosa di nuovo ogni giorno, dalla cottura di bistecche alla pizza, dal pane di mais all’arrosto di verdure e pollo. In questo momento è scontato del 42%, un affare incredibile su una padella che durerà per decenni se te ne prendi cura.





È un buon momento per prendere le pentole che utilizzerai di più durante le vacanze e quando il tempo inizia a rinfrescarsi. Questo è Pentola D-fall Attualmente solo $ 26, ed è la nave perfetta per grandi lotti di zuppe e brodi di ossa. È realizzato in alluminio, quindi si riscalda rapidamente e trattiene il calore, e l’interno è antiaderente, quindi è facile da lavare a mano.





Non trascurare questo stile Forno olandese della casetta, che viene fornito con un coperchio pesante per intrappolare il calore. È progettato per cuocere lentamente carne e stufati di verdure e l’ampia base è la superficie perfetta per grigliare la carne, quindi vorrai averlo a portata di mano quando il tempo richiede un pasto abbondante.







Le migliori offerte Prime Day su utensili da cucina e gadget

Non lasciarti spaventare dai piccoli compiti legati alla cucina. Gli utensili da cucina giusti possono rendere la tua esperienza in cucina molto meno stressante. Prendi questo Set di coltelli Cuisinart, che attualmente è scontato del 59%. Per soli $ 65, ottieni 15 coltelli, incluso un coltello da chef e sei coltelli da bistecca. Le lame in acciaio inossidabile sono resistenti e fanno tagli precisi. Questo set di coltelli ha oltre 8.400 recensioni a cinque stelle Un negoziante Colpiti da quanto siano taglienti, hanno scritto che “tagliano la carne con facilità” e “rendono la cottura molto più semplice”.





Le spatole sono uno strumento da cucina indispensabile, utile per quasi tutte le attività in cucina a cui puoi pensare, dalla glassa di una torta al raschiare la pastella di brownie da una ciotola per mescolare la zuppa. Questo è Un set di spatole 48% di sconto sul prezzo originale per soli $ 10. Viene fornito con quattro dimensioni, tra cui una spatola stretta per raccogliere l’ultimo pezzetto di burro di arachidi dal barattolo e una spatola a cucchiaio per mescolare pastelle, friggere le uova e assaggiare le zuppe.







Le migliori offerte Prime Day su conservazione e organizzazione della cucina

Questo $10 Contenitore per insalata Diventa la tua scatola del pranzo. Viene fornito con tre scomparti, incluso un vassoio per tutti i condimenti per l’insalata che nidifica sopra l’insalatiera. Per una maggiore praticità, viene fornito con un contenitore per il condimento dell’insalata in modo da non doverti preoccupare di fuoriuscite. Gli acquirenti hanno assegnato a questo contenitore più di 11.000 valutazioni a cinque stelle. Un critico Hanno scritto che gli piace perché “possono tenere i loro condimenti nel loro contenitore per condimenti in modo che non si bagnino”.





I contenitori in plastica per la preparazione degli alimenti e gli avanzi occupano molto spazio negli armadi e si ingombrano rapidamente. Una soluzione a questo Organizzatore del coperchio del contenitore per la conservazione degli alimenti Con oltre 7.300 valutazioni a cinque stelle. Viene fornito con sei divisori regolabili in modo da poter riporre coperchi di tutte le dimensioni, rotondi e quadrati. Abbellirà istantaneamente gli armadietti, ora con uno sconto del 46%. Un negoziante lo ha definito “perfetto” e ha scritto che “tutti i coperchi di plastica e i contenitori corrispondenti sono ora puliti e di facile accesso”.





Le bevande rinfrescanti sono sempre benvenute, soprattutto in estate. Questo è Un set di due caraffe 40% di sconto, dovrebbe essere presto nel tuo frigo. Ciascuno contiene 50 once delle tue bevande fredde preferite, dall’acqua ghiacciata al tè. Il coperchio ribaltabile è sigillato con gomma, quindi non devi preoccuparti di fuoriuscite. E possono essere allestite a cene e barbecue, in modo che i tuoi ospiti abbiano facile accesso a bevande rinfrescanti.







Le migliori offerte Prime Day sulle stoviglie

Se le tue stoviglie scheggiate o macchiate hanno bisogno di una rinfrescata, Prime Day ha le offerte che stavi aspettando. Prendi questo con grazia Insalatiera in legno di ciliegio È un perfetto centrotavola per cene. Viene fornito con pesanti forchette da portata in legno e sembra più costoso di quello che è.





Un pacchetto durevole Ciotole di cereali Un’esigenza in cucina e questa confezione da sei costa solo $ 11 in questo momento. Secondo il marchio, sono realizzati in fibra di paglia di grano, che è più resistente della plastica o della ceramica e non si romperà se ne lasci cadere uno a terra. Le ciotole hanno una capacità di 25 once e sono adatte al microonde e alla lavastoviglie.





Questa è un’altra grande cosa Set di stoviglie da 12 pezzi Include tutto l’essenziale tra cui quattro piatti piani, quattro piatti da dessert e quattro ciotole. Il gres lucido sembra raffinato e costoso, ma a soli $ 30 è il regalo perfetto per chi si trasferisce nel suo primo appartamento o dormitorio. Questo pacchetto, amato dagli acquirenti, ha più di 4.200 valutazioni a cinque stelle. Un negoziante Le persone che hanno acquistato il set per migliorare i loro piatti logori scrivono che il “materiale è durevole e robusto” e che aggiunge “un pizzico di eleganza” alla loro cucina.