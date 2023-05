5 cose che sappiamo sulla campagna di Ron DeSantis dopo la debacle di Twitter

Il ciclo di speculazioni che ha portato all’inizio di DeSantis si è cristallizzato in una domanda esistenziale più ampia: come avrebbe gestito il principale nemico dell’ex presidente – il suo benefattore politico diventato acerrimo nemico – senza offendere la sua base leale? DeSantis ha deciso di rispondere a questa domanda giovedì: semplicemente, Trump ha ragione.

Pur elogiando ampiamente la piattaforma di Trump, DeSantis ha affermato di aver aderito Trump ha annunciato il divieto di aborti di sei settimane Anche i repubblicani lo considerano “troppo duro”. Ha messo in dubbio il sostegno dell’ex presidente all’amnistia per 1,8 milioni di immigrati privi di documenti, accusando Trump in un comunicato stampa di “un tentativo ingannevole di distrarre gli elettori dalla sua campagna presidenziale”. Si è distinto con Trump sul Covid-19, citando la sua spinta aggressiva a mantenere aperte scuole, aziende e spazi pubblici in Florida durante i blocchi nazionali durante la presidenza di Trump.

“Mi sta colpendo da sinistra”, ha detto DeSantis durante un successo pomeridiano alla radio Presentatore Matt Murphy, ha poi aggiunto: “Non so cosa sia successo a Donald Trump. È una persona diversa oggi rispetto a quando ha corso nel 2015 e nel 2016, e penso che la direzione che sta prendendo con la sua campagna sia quella sbagliata.

Mentre DeSantis contestava l’argomento sul record di Covid di Trump – un argomento che ha fatto in recenti discorsi – i suoi consiglieri hanno martellato su Twitter. In risposta a un falso video pubblicato da Donald Trump, Jr., DeSantis si è scagliato contro in uno dei suoi video introduttivi. Il consigliere di DeSantis Christina Bushaw ha twittato: “Tuo padre non è riuscito a gestire l’elfo Keebler di 110 libbre di nome Anthony Fauci.”

Diffida dall’ostilità con la base più leale di Trump

I sondaggi mostrano Trump che domina il Partito Repubblicano, sostenuto da seguaci che continuano a credere alla sua affermazione infondata secondo cui le elezioni del 2020 sono state rubate. Il primo giorno è stato una dimostrazione di quanto DeSantis sia attento a evitare di sconvolgere la base, poiché è in contrasto con Trump.

“La maggior parte dei nostri elettori apprezza apertamente molte delle cose che il presidente Trump ha fatto. Sì, voglio dire, mi colpisce molto, ma gli do ancora credito per le cose che ha fatto bene, specialmente con l’economia nei primi tre anni”, ha detto DeSantis giovedì sera durante un’intervista a Newsmax.

Ha evitato di attaccare i vasti problemi legali di Trump ed ha evitato le critiche personali al suo stile caotico. In un’intervista In “The Clay Travis & Buck Sexton Show”, Jan. 6, 2021 e ha persino detto che potrebbe perdonare coloro che sono coinvolti nell’attacco ispirato da Trump al Campidoglio degli Stati Uniti. Invece, DeSantis si è concentrato su quello che crede sia il suo miglior discorso: l’eleggibilità. , Trump ha ripetutamente indicato che è improbabile che vinca le elezioni generali del prossimo anno.

Lo spreco di denaro è reale

Uno dei maggiori vantaggi di DeSantis nell’entrare nelle primarie del GOP è la sua capacità di raccogliere ingenti somme di denaro. Ha più di $ 80 milioni in un conto statale che può essere trasferito a un super PAC che lo supporta, e il PAC – Never Back Down – ha annunciato di aver raccolto almeno $ 33 milioni fino ad oggi. (I documenti ufficiali del PAC non sono ancora pubblicamente disponibili per la FEC.)

È stato ancora meglio per DeSantis giovedì sera, quando il suo team ha dichiarato che il suo Twitter aveva incassato 8,2 milioni di dollari nelle prime 24 ore dal suo lancio. Tutti pensavano che DeSantis ne avrebbe beneficiato finanziariamente. Ma il tempismo del suo bottino di questa settimana è stato notevole: lo ha aiutato a spostare l’argomento della conversazione lontano dai problemi tecnici che affliggevano la sua produzione.

“Il governatore DeSantis ha costruito l’organizzazione più forte e sofisticata nella storia della politica americana, e il sostegno travolgente che abbiamo ricevuto nelle ultime 24 ore sarà fondamentale. [his] Piano per far rivivere lo spirito americano”, ha dichiarato il responsabile della campagna Genera Beck in una dichiarazione preparata.

Da quando è entrato in gara, ha ricevuto cinque approvazioni del New Hampshire da delegati statali, portando a 55 il numero totale di sostenitori ufficiali nello stato di voto anticipato, una portavoce di Never Back Down ha parlato a condizione di anonimato per parlare liberamente della campagna. Il PAC ha inviato propagandisti nel New Hampshire per bussare a quasi 4.000 porte da mercoledì, e i suoi 189 propagandisti in Iowa hanno bussato a circa 39.000 porte nello stato di Occhio di Falco, che ospiterà la prima convention del partito il prossimo anno, ha detto una portavoce.

Si attacca ai media favorevoli ai repubblicani

Avendo passato gran parte della sua pubblicazione a criticare i “media aziendali” e i “media legacy”, DeSantis sa dove si trova il pubblico principale del GOP. Quindi è rimasto con facce amiche nelle sue prime 24 ore come candidato.

Dopo aver rilasciato la sua prima intervista da candidato a Fox News, ha chiamato giornalisti selezionati in una teleconferenza mercoledì sera prima di partecipare alle interviste presso i punti vendita amiche dei repubblicani. Ha funzionato per lui, generando il tipo di copertura positiva che sperava.

“Quello che hai fatto in Florida è incredibile. Posso darti qualche critica: non credo che tu gli dia abbastanza credito”, ha detto Tara Servatius, conduttrice. Spettacolo Tara – un popolare programma radiofonico trasmesso nella Carolina del Nord e del Sud – si diceva annunciasse la schiacciante vittoria per la rielezione di DeSantis in quello che un tempo era uno stato oscillante.

DeSantis ha concluso la giornata con una lunga conversazione con Eric Bolling di Newsmax, che ha scherzato sul fatto che DeSantis – lui stesso un giocatore di baseball del college – fosse dotato di “molte domande sul softball” da parte degli intervistatori.

Ha ancora i suoi momenti peggiori

DeSantis ha una profonda conoscenza della politica, dimostrata dalle sue profonde discussioni su affari esteri, inflazione e politica energetica nelle sue interviste. Laureato a Yale con una laurea in giurisprudenza ad Harvard, si riferisce spesso a concetti complessi con i loro acronimi.

Ma le chiacchiere dei politici di congratularsi con gli elettori non gli venivano ancora naturali. Quando il conduttore radiofonico Murphy glielo ha chiesto La fine della loro intervista Se DeSantis lo segue su Twitter, risponde semplicemente: “Va bene, va bene, vediamo cosa possiamo fare”.

Dopo essere stato interrotto, Murphy ha detto a un altro presentatore: “Non mi è piaciuto il modo in cui è finita l’intervista. Ho sentito che questa era una buona opportunità per lui per mostrare un lato felice.