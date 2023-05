Intervista a Oleksiy Danilov: controffensiva ucraina “pronta a iniziare”

1 ora fa

Oleksiy Danilov non ha specificato una data, ma ha affermato che l’offensiva per riconquistare il territorio dalle forze di occupazione del presidente Vladimir Putin inizierà “domani, dopodomani o tra una settimana”.

Ha avvertito che il governo ucraino “non aveva il diritto di sbagliare” in questa decisione, in quanto si trattava di “un’opportunità storica” ​​che “non possiamo permetterci di perdere”.

In qualità di segretario del Consiglio nazionale per la difesa e la sicurezza dell’Ucraina, Danilov è al centro del gabinetto di guerra de facto del presidente Volodymyr Zelensky.

La sua rara intervista alla BBC è stata interrotta da un messaggio telefonico del presidente Zelensky, che lo convocava a un incontro per discutere della controffensiva.

Danilov ha anche affermato di essere “assolutamente silenzioso” riguardo all’inizio del dispiegamento di armi nucleari da parte della Russia sulla Bielorussia: “Non è una novità per noi”.

L’Ucraina pianifica da mesi un contrattacco. Ma voleva più tempo possibile per addestrare truppe e acquisire equipaggiamento militare dagli alleati occidentali.

Il governo di Kiev ha molto in gioco in quanto deve mostrare al popolo ucraino – e ai suoi alleati occidentali – che può sfondare le linee russe, porre fine all’effettivo stallo militare e riconquistare parte del suo territorio sovrano.

Alla domanda se le forze armate ucraine fossero pronte per un attacco, ha risposto: “Siamo sempre pronti. Eravamo pronti a difendere il nostro Paese in qualsiasi momento. Non era una questione di tempo.