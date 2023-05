AI “Godfather” Geoffrey Hinton avverte delle insidie ​​mentre lascia Google

Abilita JavaScript o prova un altro browser per riprodurre questo contenuto

Un uomo ampiamente considerato come il padre dell’intelligenza artificiale (AI) ha lasciato il suo lavoro, avvertendo dei pericoli posti dagli sviluppi nel campo.

Jeffrey Hinton, 75 anni, ha annunciato le sue dimissioni da Google in una dichiarazione al New York Times, dicendo che ora si rammarica del suo lavoro.

“In questo momento, non sono più intelligenti di noi, per quanto posso dire. Ma penso che potrebbero esserlo presto.”

“Ho 75 anni, quindi è ora di andare in pensione”, ha detto il dottor Hinton alla BBC, ammettendo che la sua età ha avuto un ruolo nella sua decisione di lasciare il gigante della tecnologia.

La ricerca pionieristica del Dr. Hinton sulle reti neurali e il deep learning ha aperto la strada agli attuali sistemi di intelligenza artificiale come ChatGPT.

Nell’intelligenza artificiale, le reti neurali sono sistemi che apprendono ed elaborano informazioni in modo molto simile al cervello umano. Consentono alle IA di imparare dall’esperienza, proprio come una persona. Questo si chiama apprendimento profondo.

“Quello che vediamo ora è qualcosa come GPT-4 che eclissa il livello di buon senso di una persona e lo nasconde per molto tempo. Razionalmente, non è così buono, ma lo fa già. Semplice ragione”, ha detto.