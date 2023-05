I mercati stanno vacillando per i timori sulle banche e per le deboli prospettive economiche

L’S&P 500 è sceso dell’1,3%. I titoli energetici sono scesi di più, con il settore nel suo complesso in calo di oltre il 4%, seguito dai finanziari, che sono scesi del 2,5%.

“La crisi bancaria continuerà”, ha affermato Andrew Brenner, responsabile del reddito fisso internazionale presso National Alliance Securities. Ci sono reali timori di instabilità e rallentamento economico.

Gli investitori hanno espresso preoccupazione in vista della riunione della Federal Reserve di mercoledì, in cui si prevede che la banca centrale alzerà i tassi di interesse. La banca centrale ha aumentato rapidamente i tassi nell’ultimo anno nel tentativo di raffreddare l’economia e controllare l’inflazione ostinatamente elevata. Ma gli alti tassi di interesse sono una fonte di problemi per le banche.

Alcuni investitori temono che l’aumento dei tassi possa innescare un’altra ondata di volatilità poiché i consumatori, guadagnando relativamente poco sui depositi bancari, si spostano verso alternative come i fondi del mercato monetario, che offrono rendimenti più elevati. Per fidelizzare i clienti, le banche possono offrire interessi più elevati sui depositi, ma ciò riduce i loro margini di profitto.

“Finora la banca centrale sembra essere molto schietta”, ha affermato Christina Hooper, chief global market strategist di Invesco. “Sono molto concentrati sull’inflazione, che è una questione di specchietto retrovisore, piuttosto che concentrarsi sui danni che possono alzando i tassi”.