Anthony Richardson della Florida ha stabilito il punteggio di QB per il salto in lungo verticale

Jeff LechvoldScrittore senior ESPN2 minuti di lettura

INDIANAPOLIS – Il quarterback dei Florida Gators Anthony Richardson ha detto che si riferisce a se stesso come “Cam Jackson” perché gli piacciono così tanto Cam Newton e Lamar Jackson.

Sabato, durante gli allenamenti dei quarterback alla mietitrebbia di scouting della NFL, Richardson sembrava fisico quanto Newton e correva quasi quanto Jackson.

A 6 piedi e 4, 244 libbre, Richardson ha pareggiato i record per un quarterback con un salto verticale di 40,5 pollici e un ampio salto di 10 piedi e 9 pollici. Richardson, nel suo unico tentativo, ha segnato 4,43 secondi nella corsa di 40 yard al Lucas Oil Field.

Per metterlo in prospettiva, Newton, alla mietitrebbia del 2011, era alto 6 piedi e 5, 248 libbre e correva una corsa di 4,60 40 yard. Newton, il futuro MVP della lega, ha fatto un ampio salto di 10 piedi e 6 pollici con una verticale di 35 pollici. Considerato uno dei giocatori più veloci della lega, Jackson non aveva mai corso le 40 yard per gli scout prima del draft del 2018, e Kyler Murray non ne aveva mai corse 40 prima del draft del 2019.

Il tempo di Richardson è pari al quarto posto più veloce tra i quarterback dal 2006, secondo Stats and Information Research di ESPN. Ma Richardson è il giocatore più pesante del gruppo.

Reggie McNeal della Texas A&M ha corso 4,35 a 198 libbre nel 2006, Robert Griffin III ha corso 4,41 a 223 libbre nel 2012 e Marcus Vick ha corso 4,42 a 200 libbre. Denard Robinson aveva l’altro 4,43 tra i quarterback a 199 libbre.

Richardson è una delle migliori prospettive di quarterback nel draft e ha incontrato diverse squadre con le prime 10 scelte durante la sua permanenza a Indianapolis questa settimana. Richardson è il dodicesimo giocatore classificato nell’ultimo grande campionato di Mel Kiper Jr. di ESPN.

Un titolare per l’intera stagione in Florida, Richardson ha concluso la scorsa stagione con 2.549 yard di passaggio e 17 touchdown di passaggio per andare insieme a 654 yard di corsa e nove touchdown di corsa. Ha iniziato otto partite come matricola in maglia rossa nel 2021. Non è considerato un passante raffinato – ha avuto nove intercettazioni la scorsa stagione – come alcuni degli altri quarterback nel draft, ma i valutatori dello staff delle sue capacità stanno cercando di capire fino a che punto può spingersi nel suo sviluppo. condizione.

Richardson, CJ Stroud dell’Ohio State e Will Lewis del Kentucky – tutti i primi 12 giocatori sul tabellone di Kiper – erano tra i quarterback che si sono allenati insieme sabato. Lewis era nella prima sessione mentre Stroud e Richardson erano nella seconda.

Bryce Young dell’Alabama, il potenziale numero 4 di Kipper, non ha funzionato sabato e lancerà invece per la squadra durante la sua giornata da professionista il 23 marzo.

Venerdì, Richardson ha detto che intende mostrare scout e dirigenti del personale in giro per il campionato. Personalmente, diversi valutatori hanno affermato negli ultimi giorni che Richardson ha svolto un lavoro migliore nelle sue interviste individuali alla squadra quando gli è stato chiesto di interrompere il video del gioco o interrompere le giocate sulla lavagna bianca.