Rishi Sunak giura di smettere di cercare asilo dalle piccole imbarcazioni

Di Mary Jackson e Simon Jones

notizie della BBC

5 marzo 2023, 01:40 GMT Aggiornato 23 minuti fa

In base alle nuove leggi che dovrebbero essere annunciate la prossima settimana, chiunque arrivi nel Regno Unito con una piccola imbarcazione sarà escluso dalla richiesta di asilo.

Il ministro dell’Interno Suella Braverman ha affermato che i ministri avrebbero il dovere di fermare e rimuovere rapidamente coloro che arrivano nel Regno Unito attraverso quella rotta.

Il presidente del Consiglio ha già detto che “fermare le barche” è una delle sue cinque priorità.

La Croce Rossa britannica ha definito i piani “molto preoccupanti”.

La sig.ra Braverman dovrebbe introdurre la nuova legislazione martedì.

Attualmente, i richiedenti asilo hanno il diritto di rimanere nel paese per essere esaminati. In base alla nuova legge, agli arrivi di piccole imbarcazioni sarà vietato chiedere asilo nel Regno Unito e sarà vietato l’allontanamento e il ritorno permanente in Ruanda o in un “paese terzo sicuro”.

Venerdì dovrebbe recarsi a Parigi per il vertice Regno Unito-Francia. L’incontro con il presidente Emmanuel Macron sarà il primo vertice Regno Unito-Francia dal 2018.

I due politici dovrebbero discutere della crisi delle piccole imbarcazioni.

Il signor Sunak ha promesso di “fermare le barche una volta per tutte”, una promessa che ha fatto due volte nel suo primo discorso importante del 2023.

“L’immigrazione clandestina non è giusta nei confronti del contribuente britannico, non è giusta nei confronti di coloro che vengono qui legalmente, e non è giusto permettere alle bande criminali di continuare il loro commercio immorale. Sono determinato a mantenere la mia promessa di fermare le barche”, ha detto al Mail on Sunday.

e parla sole della domenica La signora Braverman ha affermato che “l’unica rotta verso il Regno Unito sarebbe sicura e legale”.

Ci sono ancora molte domande su come funzionerà questo nuovo piano.

Il Ministero dell’Interno afferma che ci sono diverse rotte “sicure e legali” nel Regno Unito. Tuttavia, è disponibile solo per i cittadini britannici in alcuni paesi come l’Afghanistan e l’Ucraina o Hong Kong.

Altri canali di asilo accettano solo un numero limitato di rifugiati secondo criteri precisi.

L’annuncio arriva pochi giorni dopo che i messaggi WhatsApp trapelati da Matt Hancock e l’inchiesta Partygate di Boris Johnson hanno dominato l’agenda delle notizie.

La Croce Rossa britannica ha affermato che i piani farebbero ben poco per impedire alle persone di rischiare la vita per cercare sicurezza.

Un altro ente di beneficenza che fornisce cure ai richiedenti asilo, Freedom from Torture, li ha definiti “vittimizzati e disfunzionali”.

L’impegno del governo non è semplice. Nessun migrante è stato inviato in Ruanda e i piani per farlo sono attualmente sospesi. Non esiste nemmeno un accordo di recesso con l’UE.

L’anno scorso, il governo ha annunciato un accordo con il Ruanda per inviare i richiedenti asilo su un’unica rotta.

Tuttavia, il piano deve ancora essere attuato dopo aver affrontato una forte opposizione e interventi legali da parte degli attivisti.

Gli oppositori hanno sostenuto che il Ruanda non era un luogo sicuro e che il progetto violava le leggi sui diritti umani.

In base al programma, ai richiedenti asilo può essere concesso lo status di rifugiato per rimanere in Ruanda o chiedere asilo in un “paese terzo sicuro”.

Il governo dice che sta scoraggiando altri dall’attraversare la Manica, ma non ci sono prove che sia mai successo.

Questo è il numero più alto da quando il governo ha iniziato a raccogliere queste cifre nel 2018.

Gli ultimi dati del Ministero dell’Interno mostrano che 2.950 migranti hanno già attraversato la Manica quest’anno.

I richiedenti asilo arrivano nel Regno Unito da paesi diversi come Albania, Iran, Iraq, Afghanistan e Siria.

La maggior parte di coloro che arrivano in barca chiedono asilo all’arrivo nel Regno Unito e, se il loro caso viene accettato, possono fare domanda per rimanere nel Regno Unito.