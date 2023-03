50 anni di videogiochi storici, uno all’anno, tutti giocabili su Nintendo Switch

Prima di iniziare, un po’ di pulizie. Per la maggior parte, abbiamo scelto la data di rilascio iniziale di qualsiasi piattaforma su cui un gioco ha debuttato. Tuttavia, poiché le date in diverse regioni a volte coprono diversi anni (ciao, Super Mario World), di seguito sono riportati gli eventi in cui ci siamo presi piccole libertà per accogliere una particolare preferenza degna. Reclami al solito indirizzo.

In alcuni casi, abbiamo incluso menzioni d’onore e importanti consigli non Switch. Noterai anche che l’eccellente raccolta Atari 50 e la serie Hamster’s Arcade Archives hanno fatto molti sforzi nei primi anni (e abbiamo dovuto essere creativi nel 1972-75 – facci sapere nei commenti se hai qualche suggerimento per quelli nei primi anni). Nel complesso, pensiamo che sarete d’accordo sul fatto che la ricchezza di titoli storici disponibili per giocare sulla minuscola console di Nintendo sia piuttosto impressionante.

Quindi basta. Cominciamo… Beh, no Molto L’inizio, ma sicuramente molto più vicino ad esso di quanto lo siamo ora. Torna in Minnesota nel 1971 e viaggia nel tempo e nello spazio con noi adesso…

Editori: GameLoft / Sviluppatore: GameLoft Data di rilascio: 14 novembre 2022 ( America ) / 14 novembre 2022 ( Regno Unito/UE ) Creato come strumento educativo per gli studenti di una scuola superiore di Minneapolis, The Oregon Trail è un’avventura testuale di “edutainment” famosa per aver insegnato ai bambini americani i pericoli della diarrea ai pionieri a metà del 1800. Come molti dei giochi sopra questo elenco, il gioco originale è disponibile per giocare online gratuitamente (tramite Sito web dell’Ente per il turismo dell’Oregonnon meno), ma è disponibile su Switch in una forma aggiornata e migliorata per gentile concessione di Gameloft. Sfortunatamente, non l’abbiamo giocato, ma fateci sapere nei commenti se vi sono piaciute le gioie della morte basata sulla diarrea su Switch.

Editori: Atari / Sviluppatore: Eclisse digitale Data di rilascio: 11 novembre 2022 ( America ) / 11 novembre 2022 ( Regno Unito/UE ) Promettiamo di non spoilerare troppo da qui in avanti, ma all’inizio degli anni ’70 le raccolte erano scarse, quindi dovrete perdonarci per aver usato il seminale di Atari. Scoppio Pochi anni dal 1972. READ La missione di SpaceX di inviare astronauti della NASA alla Stazione Spaziale Internazionale è stata annullata all'ultimo minuto Data la popolarità duratura e globale del gioco, è giusto che abbia tre voci. La versione di Digital Eclipse della collezione Atari 50 è autentica come puoi credere, e questa non è l’ultima volta che faremo affidamento su quella particolare collezione, come scoprirai presto. Tieni presente che alcuni dei collegamenti esterni in questa pagina sono collegamenti di affiliazione, il che significa che se fai clic su di essi ed effettui un acquisto, potremmo ricevere una piccola percentuale della vendita. Leggi la nostra pubblicazione FTC per ulteriori informazioni.

Editori: Atari / Sviluppatore: Eclisse digitale Data di rilascio: 11 novembre 2022 ( America ) / 11 novembre 2022 ( Regno Unito/UE ) L’archetipo del gioco rompi blocchi, Scoppiare Vedi una “palla” che rimbalza su una paletta simile a un pong nella parte inferiore dello schermo e usala per rompere le file di mattoni sopra. Nolan Bushnell di Atari voleva qualcosa come una versione per giocatore singolo di Pong, e quella era Breakout. Un enorme successo, ispirerà il gioco Tito del 1978, che presto giocheremo…

Editori: Atari / Sviluppatore: Eclisse digitale Data di rilascio: 11 novembre 2022 ( America ) / 11 novembre 2022 ( Regno Unito/UE ) Guerra Un fantastico titolo pack-in fornito con ogni sistema Atari VCS/2600 dalla sua uscita nel 1977 fino al 1982. Sebbene la confezione affermi di contenere “27 videogiochi”, ciò può sembrare un po’ inverosimile per gli standard moderni (quei 27 titoli sono costituiti da diverse modalità per una manciata di giochi), titoli come Cisterna E Jet La raccolta comprendeva anche l’introduzione di molti giocatori al multiplayer competitivo a casa.

Editori: Abilità / Sviluppatore: Abilità Data di rilascio: 17 agosto 2021 ( America ) / 17 agosto 2021 ( Regno Unito/UE ) In un senso culturale più ampio, forse più di Mario o Pac-Man, Space Invaders e “videogiochi” sono sinonimi. Solo uno di quei tre ha la sua emoji sulla tastiera del tuo telefono, e non è l’idraulico corpulento o il tizio della torta gialla. Lo sparatutto di Taito è stato citato come un incidente di incitamento nelle storie sulle origini di molte celebrità dell’industria dei giochi, tra cui Shigeru Miyamoto. READ Biden: Putin sospende l'accordo sulle armi con gli Stati Uniti "grande errore" Space Invaders è una lettura obbligata e fortunatamente puoi leggerlo su Switch.

Editori: Atari / Sviluppatore: Eclisse digitale Data di rilascio: 11 novembre 2022 ( America ) / 11 novembre 2022 ( Regno Unito/UE ) Atari 50 torna in soccorso con questo capolavoro di grafica vettoriale che ti ha dato la libertà di andare dove volevi, sparare i razzi della tua nave e mirare per evitare e mirare agli ostacoli spaziali titolari che ti volano addosso da ogni direzione. L’inerzia del tuo mestiere, la fisica e i controlli precisi attraggono ancora oggi e richiamano i primi videogiochi come questo. Battaglia spaziale! e quello di Nolan Bushnell posizione del computer.

Editori: Bandai Namco / Sviluppatore: Bandai Namco Data di rilascio: 27 maggio 2022 ( America ) / 27 maggio 2022 ( Regno Unito/UE ) Un’altra delle icone del gioco, conosciuta anche da coloro che non hanno mai tenuto in mano un joystick o un pad, le azioni basate sul labirinto di Pac-Man con i suoi nemici spettrali (Blinky, Pinky, Inky e Clyde) sono progettate come un’alternativa non violenta. I giochi di guerra BLASTY-BLASTY Atari e Taito hanno ricevuto grandi consensi. Diremmo che inseguire i tuoi nemici e imprigionarli in uno spazio ristretto non è esattamente un antidoto pacifico a Space Invaders, ma i frequentatori di sale giochi dei primi anni ’80 non ne avevano mai abbastanza. Menzioni d’onore: Comando missilistico, avventura

Editori: Criceto / Sviluppatore: nintendo Data di rilascio: 14 giugno 2018 ( America ) / 15 giugno 2018 ( Regno Unito/UE ) Mario (o meglio Jumpman) può sembrare un po’ limitato nelle sue capacità (e la morte per una breve caduta è molto vecchia scuola), ma Donkey Kong è ancora un gioco divertente. Più difficile del porting per NES, diventa più avvincente man mano che cerchi di migliorare i tuoi punteggi più alti. Per coloro che preferiscono l’orientamento verticale del gioco e il cabinet arcade OG, questa versione Arcade Archive compatibile con la modalità TATE è una “versione finale”. Alcune opzioni di visualizzazione e le sue tre versioni insieme ai soliti sistemi di classificazione e classifiche online di Hamster lo rendono una scelta perfetta sia per i cacciatori di punteggi alti che per gli adesivi. READ Il Sukhoi-30 Mirage 2000 dell'aeronautica indiana si schianta nel Madhya Pradesh; Un pilota ucciso Notizie dall'India Menzioni d’onore: Galaga, Frogger Defender, Tempest, Centipede

Editori: Criceto Data di rilascio: 23 settembre 2021 ( America ) / 24 settembre 2021 ( Regno Unito/UE ) Intrufolandosi nelle sale giochi giapponesi nel dicembre 1982, Xevious di Namco ha offerto una visione non convenzionale delle sale giochi dell’epoca e si affianca ai potenti Space Invaders come una delle voci più influenti nel genere degli sparatutto. Siamo più parziali rispetto alla versione 3D Classics autostereoscopica su 3DS, ma la versione Switch offre la modalità TATE in tutto il suo splendore. Curiosità: Xevious è sbloccabile in Star Fox: Assault su GameCube. No, non è su Switch. Siamo spiacenti, l’abbiamo sollevato. Menzioni d’onore: Donkey Kong Jr., Burger Time, Millepiedi, Tik Tok Numero costante: JostSig.ra. pacman, fossa