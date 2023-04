Mercato azionario oggi: aggiornamenti in tempo reale

I trader lavorano sul pavimento della Borsa di New York (NYSE) il 10 aprile 2023.

L’S&P 500 è sceso di tre punti per il primo giorno in quanto società come Netflix e Morgan Stanley sono diminuite dopo aver pubblicato i risultati del primo trimestre.

L’indice di riferimento ha perso lo 0,2%, mentre il Nasdaq composito è sceso dello 0,3%. Il Dow Jones Industrial Average ha perso 84 punti, pari a circa lo 0,25%.

Mentre diverse società che hanno riferito nelle ultime 24 ore hanno superato le stime di fascia bassa degli analisti, i trader hanno trovato qualcosa di sbagliato nei risultati per mandare le azioni al ribasso. La mancanza di previsioni da parte delle principali aziende ha lasciato vacillare gli investitori poiché la Federal Reserve è pronta ad aumentare nuovamente i tassi di interesse tra un paio di settimane, con i timori di recessione che vorticano.

“Il mercato sta cercando di digerire tutto questo con guadagni e indicazioni, e il processo di digestione è in corso”, ha affermato Quincy Krosby di LPL Financial.

Le azioni Netflix sono scese del 3% dopo che il gigante dello streaming ha deluso gli investitori respingendo i piani per controllare rigorosamente la condivisione delle password. Nel suo ultimo trimestre, Netflix ha superato le aspettative degli analisti sugli utili per azione e ha aggiunto più abbonati del previsto, ma le entrate sono state inferiori alle aspettative.

I rapporti sugli utili delle principali società bancarie sono collegati a Morgan Stanley. Azioni caduto Nonostante i risultati apparentemente positivi, le sue attività di investment banking, wealth e asset management sono state più deboli del previsto. Mike Mayo, analista di Wells Fargo. Ha osservato che la normalizzazione dell’aliquota fiscale della banca mostrerebbe utili inferiori alle attese nel trimestre.

Gli investitori stanno tenendo d’occhio il settore dopo che i fallimenti bancari del mese scorso hanno alimentato i timori di contagio.

Anche così, Crosby ha affermato che la reazione del mercato alla maggior parte delle notizie economiche e finanziarie in arrivo è stata “abbastanza benevola”, con azioni in “altalena”, con vincitori e vinti che cambiano di giorno in giorno.

“In realtà non prende una decisione se l’azione dei prezzi avrà successo o meno”, ha detto.

Il trading è stato vivace finora questa settimana poiché gli investitori valutano l’urgenza dei guadagni.

Su tutta la linea, Wall Street sta cercando in questa stagione degli utili segnali di debolezza della domanda e condizioni che potrebbero smorzare i profitti alla fine del 2023, ha dichiarato Emmanuel Gao di Barclay in una nota ai clienti.

“Nel complesso, a nostro avviso, i guadagni del primo trimestre potrebbero non spostare molto l’ago”, ha affermato. “Tuttavia, le azioni si sono rafforzate, ma il posizionamento rimane cauto, quindi più utili spingono al rialzo potrebbero prolungare il commercio del dolore”.

La stagione degli utili continua dopo la campana con Tesla, il principale produttore di veicoli elettrici. I risultati di IBM e Las Vegas Sands sono in arrivo.