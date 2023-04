I mercati asiatici sono stati contrastanti nel commercio poiché i funzionari della Fed erano divisi sugli imminenti aumenti dei tassi

3 ore prima

Kokoro di Taiwan prevede di integrare le sue stazioni di scambio di battute in centrali elettriche virtuali, afferma il CEO, come “gestione dello stress” per le reti elettriche.

ha collaborato con la società EnelX, Un fornitore di servizi energetici per implementare commercialmente le sue 2.500 stazioni di scambio in 1.000 centrali elettriche virtuali di Enel X.

“Fondamentalmente stiamo aiutando la rete a far fronte a quella pressione… quindi non devono costruire capacità aggiuntiva per riequilibrare e stabilizzare la rete”, ha detto a CNBC Horace Luke, CEO e fondatore di Cocoro. Squawk Box Asia” mercoledì. “Quindi è davvero una gestione dello stress per la rete.”

Luke ha affermato che la società prevede di espandere il servizio in tutta l’Asia e sta conducendo un progetto pilota in India.

“Prendiamo questo modello e lo applichiamo a tutti i paesi in cui andiamo a questo punto”, ha detto.

– Sumathi Bala