Dow Jones Futures attende il presidente della Fed Powell; I tori resistono al bullback come Tesla, Nvidia Run

I futures Dow Jones sono stati leggermente modificati all’inizio di mercoledì, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Fedex (FDX) ha annunciato martedì scorso che il presidente della Fed Jerome Powell testimonierà oggi davanti al Congresso.







X









Il mercato azionario rialzista ha registrato perdite per la seconda sessione consecutiva. Il Nasdaq e l’S&P 500 sono stati estesi, quindi il pullback non è sorprendente e potrebbe essere il benvenuto. I principali indici sono scesi per la frustrazione, in particolare il Nasdaq Tesla (D.S.L.A) E NVIDIA (NVDA) continua a salire.

Martedì l’ampiezza del mercato è stata debole, ma in miglioramento.

Case di merito (MTH) ha ripristinato un punto di acquisto lunedì Microsistemi Allegro (ALGM) E Lantheus Holdings (LNT) i primi dischi furono illuminati. L’ELF è bellissimo (ELFO) ha fornito un ingresso stretto. Abbiamo (Abbiamo) si muove verso un potenziale ingresso.

Tuttavia, l’acquisto di azioni sul mercato comporta il rischio aggiuntivo di un potenziale ritiro.

Le azioni Tesla e Nvidia sono in corso Classifica IBD, ha titoli ELF nella watchlist della classifica. Azioni ELF Beauty e ALGM MICI 50. Tesla ha azioni Grande tappo IBD 20. Merit Homes è stata l’azione IBD del giorno di martedì.

Il capo della Fed Powell

Il presidente della Fed, Jerome Powell, parlerà alla commissione per i servizi finanziari della Camera alle 10:00 e giovedì comparirà davanti alla commissione bancaria del Senato. La scorsa settimana, la banca centrale ha lasciato i tassi di interesse stabili, ma quest’anno sono in arrivo altri due rialzi dei tassi. I mercati prevedono per lo più un rialzo a luglio o settembre, ma le possibilità di un secondo rialzo nel corso dell’anno sono scarse. Il presidente della Fed Powell, insieme a molti altri politici questa settimana, potrebbe tentare di aumentare le aspettative per un secondo rialzo dei tassi. Ma Powell è stato relativamente schietto nei suoi commenti post-incontro la scorsa settimana. In ogni caso, i rapporti sull’inflazione e altri dati economici racconteranno la storia nelle prossime settimane e mesi.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones erano al di sopra del fair value. I futures S&P 500 erano piatti e i futures Nasdaq 100 erano inferiori.

Ricorda che l’azione durante la notte nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nella prossima sessione regolare del mercato azionario.

Entrate FedEx

Le azioni FDX sono scese del 3% nel trading esteso dopo che gli utili FedEx hanno battuto di poco le visualizzazioni del quarto trimestre fiscale e i mancati guadagni. Il gigante delle spedizioni ha anche fornito una guida EPS per il 2024, che era ampiamente al di sotto delle visualizzazioni. Le azioni FedEx sono scese dello 0,8% a 231,65 nella sessione regolare di martedì, al di sotto di un punto di acquisto di 235,81 da una base piatta che fa parte di un accumulo fondamentale. Lo scorso giovedì il titolo ha toccato il suo massimo storico.

Servizio pacchi unito (UPS) è sceso dell’1% durante la notte. Il titolo UBS è sceso dello 0,7% martedì, scambiando intorno alla sua linea di 50 giorni e 200 giorni, al di sotto del picco di febbraio 2022.

Unisciti agli esperti IBD mentre esaminano le azioni che potrebbero essere coinvolte in un rally del mercato azionario su IBD Live

Raduno del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è iniziato con discrete perdite, ma è rallentato dopo la prima ora di negoziazione.

Martedì il Dow Jones Industrial Average ha perso lo 0,7% nelle negoziazioni in borsa. L’indice S&P 500 è sceso dello 0,5%. Il composito Nasdaq ha reso meno dello 0,2%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione è sceso dello 0,5%.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi dell’1,8% a 70,50 dollari al barile. Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 4 punti base al 3,73%.

ETF

Tra gli ETF di crescita, l’innovatore IBD 50 ETF (FTYIn aumento dello 0,2%. ETF iShares Expanded Technology-Software Sector (IGVè sceso dell’1%. VanEck Vector Semiconductor ETF (SMHDiminuito dello 0,35%. Le azioni di NVDA, la più grande holding di SMH n. 1, sono aumentate del 2,6% raggiungendo un nuovo record.

Riflettendo le azioni della storia più speculativa, l’ARK Innovation ETF (ARKK) ha perso lo 0,1% e l’ETF ARK Genomics (ARKGIn aumento dello 0,35%. Il titolo TSLA, la holding n. 1 tra gli ETF di Arc Invest, questa volta è salito del 5,3% grazie alle forti vendite di veicoli elettrici in Cina e a un altro accordo sulla tecnologia di ricarica negli Stati Uniti. Riviano (RIVN) Tesla ha continuato a salire mercoledì mattina presto.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XMEè sceso dello 0,5%. ETF USA Global Jets (GETTI) in calo dello 0,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBaumentato dello 0,6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) è sceso del 2,2% e il Fondo SPDR del settore sanitario (XLV) spinto al ribasso dello 0,1%.

Selezione fondi SPDR ETF (45Ha dato fino allo 0,75%. SPDR S&P Regional Bank ETF (Crearearretrato dell’1,3%.

Cinque migliori azioni cinesi da tenere d’occhio ora

Azioni vicine ai punti di acquisto

Meritage Homes è salito del 2% a 132,89, secondo l’analisi di MarketSmith. Il titolo MTH è stato scambiato intorno a quella voce nelle ultime due settimane. L’avvio sorprendentemente forte di case ha contribuito a incrementare le scorte di costruttori di case.

Le azioni Allegro Micro sono aumentate del 4% a 41,76. Le azioni sono rimbalzate dalla loro linea di 50 giorni, hanno rotto una linea di tendenza al suo consolidamento e hanno superato la resistenza a breve termine. Il titolo ALGM ha fatto tutto questo in misura maggiore.

Le azioni Lantheus sono aumentate del 5,2% a 92,87, spostandosi fortemente al di sopra della linea dei 50 giorni. Il titolo LNTH ha un consolidamento in aumento con 100,85 punti di acquisto. Ma l’ingresso anticipato è stato concesso martedì. Le aziende di prodotti medici hanno assistito a una ripresa nelle ultime sessioni

Le azioni ELF sono aumentate del 3% a 107,19, un ingresso intraday stretto di tre settimane a 108,43 e stabilendo un nuovo massimo di chiusura. Ciò ha dato agli investitori esistenti un posto dove aggiungere altre azioni.

Il titolo ATI sale del 2,7% a 40,36. Il gioco di Special Alloys ha un punto di acquisto di consolidamento di 43,32 sul grafico giornaliero, ma sta agendo su una possibile maniglia. Sul grafico settimanale, c’è una maniglia, che dà alle azioni ATI un punto di acquisto basso di 41.

Analisi del rally del mercato

Il rally del mercato azionario si è ritirato moderatamente martedì, ma i principali indici hanno raggiunto i massimi intraday. Il Nasdaq esteso è appena sceso.

Crescita megacap. Oltre alle azioni Tesla e Nvidia, Mela (AAPL), Metapiattaforme (Meta), Amazon.com (AMZN) E Netflix (NFLX) sono tutti avanzati.

Il mercato più ampio ha subito perdite, ma in modo normale e salutare. I perdenti hanno sovraperformato significativamente i vincitori, ma la tendenza generale è positiva.

Il primo ETF Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) è sceso dello 0,9%, ma non ha toccato la linea dei 10 giorni.

Invesco S&P 500 ETF Equal Weight (RSP) ha anch’esso perso lo 0,9%, trovando supporto in una serie di 10 giorni e vicino al picco di aprile.

Il Nasdaq composito è dell’8,6% al di sopra della sua linea di 50 giorni, il Nasdaq 100 è del 9,9% al di sopra di quella linea ed entrambi sono significativamente più alti.

Martedì sono emerse alcune opportunità di acquisto, come le azioni Meritage e ALGM. Come sempre, la performance del mercato e del settore sarà fondamentale per il futuro di tali azioni.

Una pausa o un pullback del mercato può consentire alle principali azioni di trovare supporto alle medie mobili chiave o di consolidarsi attorno ai punti di acquisto tradizionali, creando nuovi ingressi. Altri potenziali leader, come le azioni ATI, stanno cercando di creare maniglie.

Guarda indici o ETF come Dow Jones, QQEW, RSP, XLI per avere un’idea di come pause o pullback si tradurranno in singoli nomi.

Naturalmente, alcuni titoli rimarranno in ritardo o addirittura andranno in pareggio in caso di pullback moderato. Alcuni di questi titoli potrebbero aver sottoperformato nelle ultime settimane, ma non è sempre ovvio quando il mercato è in rialzo.

Cronometra il mercato con la strategia di mercato ETF di IBD

cosa fare adesso

Un modesto pullback sembra ancora lo scenario più plausibile per un rally del mercato azionario a breve termine. Le alternative sono un’azione laterale, uno scivolone più estremo o una rinnovata forza di mercato che spinga immediatamente il Nasdaq a livelli estremi. Nessuno di questi scenari sembra particolarmente favorevole ai nuovi acquirenti, in particolare i giochi tecnologici.

Se effettui acquisti nuovi o aggiuntivi nel clima attuale, preparati a ritirarti rapidamente. A seconda delle dimensioni della tua posizione, della tua esposizione complessiva e del tuo stile di investimento, potresti considerare di ottenere un profitto frazionario su alcuni nomi estesi.

Continua a creare liste di controllo. Un gran numero di azioni richiede del tempo per creare nuove voci, ma dovresti essere pronto a entrare.

Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere in sintonia con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.

Segui Ed Carson su Twitter @IBD_ECarson Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

Potrebbe piacerti anche:

Perché questo strumento IBD semplifica la ricerca delle migliori azioni

Vuoi evitare profitti rapidi e grandi perdite? Prova SwingTrader

I migliori titoli di crescita da acquistare e tenere d’occhio

IBD Digital: apri oggi gli elenchi di titoli, gli strumenti e le analisi di IBD

Tesla vs. BYD: In competizione per la corona dei giganti dei veicoli elettrici, ma qual è il miglior acquisto?