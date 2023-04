Eagles QB Jalen Hurts accetta un contratto da $ 255 milioni

ESPN3 minuti di lettura

Perché Jalen Hurts merita la sua grande estensione del contratto Kimberly Martin reagisce alla firma di un’estensione del contratto di cinque anni con Jalen Hurts con gli Eagles.

IL I Philadelphia Eagles e il quarterback Jalen Hurts hanno raggiunto un accordo su un’estensione quinquennale di $ 255 milioni con $ 179,304 milioni garantiti, ha detto lunedì una fonte ad Adam Schefter di ESPN.

Il contratto di Hurts è il più grande in termini di valore medio annuo nella storia della NFL. Il contratto da 230 milioni di dollari di Deshaun Watson firmato con i Cleveland Browns lo scorso anno è completamente garantito, ancora il più grande in termini di denaro garantito.

L’estensione di Hurts include una clausola di divieto di scambio, una prima volta nella storia degli Eagles, ha detto una fonte a Schefter. I numeri del tetto salariale di Hurts per le prossime quattro stagioni sono: $ 6,15 milioni nel 2023, $ 13,56 milioni nel 2024, $ 21,77 milioni nel 2025 e $ 31,77 milioni nel 2026.

Gli Eagles hanno annunciato lunedì di aver firmato Hurts per una proroga di cinque anni, ma non hanno rivelato i termini finanziari.

Hurts, 24 anni, era un candidato MVP la scorsa stagione, correndo per 3.701 yard con 22 touchdown, sei intercettazioni, 760 yard e 13 punteggi.

Ha mostrato un’enorme crescita nella sua seconda stagione da titolare a tempo pieno, scendendo la sua media dal 19esimo (54,6) al quarto (66,4) in QBR e dal 26esimo (61,3%) all’11esimo (66,5%). Il tempo medio prima del lancio variava da 3,12 secondi (31°) a 2,76 secondi (16°).

Una delle sue migliori prestazioni è arrivata nel Super Bowl LVII, quando ha collezionato 374 yard totali e quattro touchdown in una costosa sconfitta per 38-35 contro Patrick Mahomes e i Kansas City Chiefs.

I suoi 43 touchdown totali nell’anno hanno superato Donovan McNabb per il massimo in una sola stagione nella storia della franchigia, aiutandolo a guadagnare gli onori All-Pro della seconda squadra e un onore Pro Bowl.

L’ascesa di Hurts al suo posto come uno dei migliori quarterback del campionato non è stata una linea retta. È stata la prima matricola a partire per l’allenatore Nick Saban in Alabama, ma è stato messo in panchina durante la partita del campionato nazionale la stagione successiva a favore di Dua Tagovailoa, che alla fine gli è costata il lavoro da titolare. Hurts si è trasferito in Oklahoma durante l’ultimo anno e ha avuto una campagna eccezionale, arrivando secondo a Joe Burrow nella votazione dell’Heisman Trophy.

Hurts ha preso il posto di Carson Wentz, la scelta del secondo round degli Eagles nel 2020, che ha faticato alla fine della stagione ed è diventato il titolare a tempo pieno nel 2021 dopo che Wentz è stato ceduto agli Indianapolis Colts. Ha messo insieme un record di 23-11 da titolare per Philadelphia, incluso un punteggio di 14-1 la scorsa stagione quando ha saltato due partite per uno stiramento alla spalla destra.

Tim McManus di ESPN ha contribuito a questo rapporto.