Momenti salienti del tentativo di lancio del razzo Starship di SpaceX

La visione d’argento di Elon Musk di inviare uomini sulla luna e su Marte si trova vicino a una torre di lancio di 480 piedi nell’angolo meridionale del Texas. È il nuovo razzo SpaceX chiamato Starship, che è più potente di qualsiasi altro veicolo mai andato nello spazio.

Già lunedì mattina, SpaceX tenterà di lanciare nello spazio un prototipo di astronave per la prima volta.

Durante una discussione audio con gli utenti di Twitter domenica sera, Mr.

Ecco cosa devi sapere sul volo.

Quando verrà lanciato Starship e come posso guardarlo?

L’astronave e il booster super pesante che la porterà in orbita dovrebbero essere caricati con propellenti lunedì presto presso il sito di test di SpaceX in Texas, fuori Brownsville. La rampa di lancio, nota come SpaceX Starbase, si trova vicino al Golfo del Messico.

SpaceX prevede di lanciare il volo alle 9:20 ET e la società in precedenza aveva affermato che potrebbe essere lanciato in qualsiasi momento prima delle 10:30, che inizierà alle 9:00.

SpaceX ha detto che lancerà un live streaming sul suo canale YouTube 45 minuti prima che il razzo sia pronto per il lancio. Oppure guarda nel lettore video incorporato sopra.

Se sorgono problemi e SpaceX non può essere lanciato lunedì, continuerà a provare per tutta la settimana. Durante il sito di lancio Sembrava sfocato Domenica pomeriggio, ha detto SpaceX Il tempo era “abbastanza buono domani mattina, ma stiamo tenendo d’occhio il wind shear”.

Ma il sig. Musk ha abbassato le aspettative per il lancio di lunedì, dicendo che probabilmente sarà ritardato per motivi tecnici.

“Ci sono buone possibilità che venga posticipato perché staremo molto attenti a questo rilascio”, ha detto. “Se va storto, c’è molto da andare storto.”





Avviare Base stellare SpaceX Boca Chica, Texas.

Cos’è un’astronave?

È il razzo più alto mai costruito: 394 piedi di altezza, o quasi 90 piedi più alto della Statua della Libertà, compreso il piedistallo.

Ha il maggior numero di motori di sempre su un razzo: una sezione inferiore super pesante che spinge in orbita l’astronave superiore, con i 33 potenti motori Raptor di SpaceX che sporgono dalla sua base. Possono generare 16 milioni di libbre di spinta a tutto gas, più del Saturn V che ha portato gli astronauti dell’Apollo sulla Luna.

Starship è progettato per essere completamente riutilizzabile. Il booster super pesante atterra come i più piccoli razzi Falcon 9 di SpaceX e può tornare dalla pancia spaziale nell’atmosfera come un paracadutista prima che l’astronave diventi verticale per l’atterraggio.

Perché SpaceX sta costruendo Starship?

L’attuale razzo Falcon 9 di SpaceX è il razzo lanciato più frequentemente al mondo. È stato inviato nello spazio 24 volte nel 2023, l’ultima venerdì sera.

L’astronave è il passo successivo. Può trasportare più merci e più persone rispetto al Falcon 9. E poiché è completamente riutilizzabile, l’astronave ridurrà drasticamente il costo del lancio in orbita dei carichi utili.

La NASA sta pagando SpaceX per sviluppare una versione del veicolo che trasporterà gli astronauti dall’orbita lunare alla superficie della luna per le missioni Artemis III e IV nel corso del decennio. L’invio di persone su Marte Mr. Il veicolo spaziale è centrale nella visione di Musk.

Cosa succede durante il volo?

Per il volo di prova di lunedì, la Starship trascorrerà parte della sua orbita attorno alla Terra partendo dal Texas e schizzando nelle acque al largo delle Hawaii.

Alla fine SpaceX spera di riutilizzare sia il Superheavy Booster che lo Starship Orbital Vehicle per lanci futuri e farli atterrare regolarmente. Ma lunedì l’astronave si schianterà nell’oceano e affonderà. Sono considerati il ​​primo test dei veicoli e i dati possono aiutare gli ingegneri a riparare ciò che non funziona e apportare miglioramenti.

Domenica sera Sig. Secondo Musk, l’obiettivo principale del volo è portare il razzo a una buona distanza dalla rampa di lancio senza che qualcosa vada storto.

“Non far saltare in aria la rampa di lancio”, ha detto.

Circa otto minuti dopo il lancio di lunedì, il booster superpesante atterrerà nel Golfo del Messico. Il veicolo Starship volerà alto nello spazio, raggiungerà un’altitudine di circa 150 miglia e circonderà la Terra prima di rientrare nell’atmosfera. Circa 90 minuti dopo il lancio, se sopravvive al rientro, affonderà nell’Oceano Pacifico a circa 62 miglia a nord dell’isola di Kauai.

Ma con tutti i nuovi sistemi a bordo della Starship, il fondatore di SpaceX ha riconosciuto le difficoltà nel raggiungere tutti gli obiettivi di volo.

“Ci sono un milione di modi in cui questo razzo potrebbe fallire”, ha detto Mr. disse Musk. “Potrei andare avanti per ore.”