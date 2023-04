Draymond Green è stato espulso dopo aver calpestato duramente il petto di Tomantas Sabonis

Kendra AndrewsESPN5 minuti di lettura

SACRAMENTO, California — In 28 serie di playoff, questa squadra dei Golden State Warriors non ha molti primati. Arrivando ai playoff del 2023, non sono mai stati in svantaggio per 0-2 in una serie. In effetti, i Warriors non hanno perso le prime due partite di una serie di playoff dalle semifinali della Western Conference del 2007.

Lunedì sera, Golden State ha superato uno svantaggio di 0-2 in serie con una vittoria per 114-106 sui Sacramento Kings.

La partita di lunedì si è svolta a ondate per i Warriors: mancavano i layup aperti, venivano battuti, faticavano a prendersi cura della palla, come hanno fatto tutto l’anno. È culminato quando Draymond Green è stato espulso a 7:03 dalla fine del quarto quarto dopo aver calpestato il petto di Domantas Sabonis di Sacramento.

Dopo che Stephen Curry ha afferrato un rimbalzo difensivo e si è voltato verso il pavimento, Sabonis è scivolato ed è caduto nella vernice. Ha afferrato la gamba di Green e, dopo che Green inizialmente si è scrollato di dosso la presa di Sabonis, ha sferrato un duro colpo al petto di Sabonis.

Sabonis è rimasto in piedi per alcuni minuti mentre gli arbitri riesaminavano il gioco. È stato chiamato per un fallo tecnico per aver afferrato la gamba di Green e Green ha ricevuto un fallo flagrante-2, che ha portato all’espulsione automatica.

“Mi stavo proteggendo quando sono caduto e poi è successo l’incidente”, ha detto Sabonis. Non ha posto nel nostro gioco oggi.

Sabonis ha subito i raggi X sullo sterno, che sono risultati negativi, e sembra che abbia evitato lesioni, ha detto una fonte ad Adrian Wojnarowski di ESPN. Martedì si sottoporrà a ulteriori esami in via precauzionale.

Green ha spiegato la sua versione dell’incidente, dicendo: “La mia gamba è stata presa – la seconda volta in due notti – e l’arbitro stava guardando. Dovevo trovare un punto d’appoggio da qualche parte, e non sono molto flessibile. La persona così non si è esteso così lontano… se solo qualcuno mi avesse tirato una gamba. Posso solo andare così lontano.”

Ha detto che la guardia dei Kings Malik Monk ha avuto una chiamata verde nella sua prima partita.

“Penso che la distorsione alla caviglia andrà bene”, ha detto Green lunedì.

“Cosa farai se qualcuno ti afferra le gambe mentre corri a tutta velocità?” chiese retoricamente la guardia dei Warriors Klay Thompson. “Non è stato bello. Non sto dicendo che quello che ha fatto Draymond fosse giusto, ma non puoi sorprendere qualcuno che si prende una gamba a tutta velocità.”

L’allenatore dei Kings Mike Brown ha detto di essere “curioso” di ciò che accadrà mentre la lega esaminerà l’incidente.

Durante la revisione della partita, i fan di Sacramento hanno cantato parolacce nei confronti di Green, che ha agitato le mani, si è portato la mano all’orecchio, si è alzato sulla sedia e gli ha avvolto un asciugamano intorno alla spalla, esultando ad alta voce.

Questa non è la prima violazione dei playoff per Green, che è stato sospeso per una partita durante le finali del 2016 dopo aver commesso diversi falli flagranti nei playoff di quella stagione.

Green ha mostrato un sorriso e un segno di pace mentre si sedeva in panchina con i canti di “Draymond Suggs” lunedì sera, e mentre tornava negli spogliatoi, ha esortato tutti i suoi compagni di squadra.

Green non ha perso la partita quando è stato espulso. I Warriors si sono già nutriti di momenti come questo, permettendo al fuoco di Green di alimentarli.

Invece, ha fatto esattamente questo per i Kings.

“Ci ha uniti”, ha detto De’Aaron Fox. “Ci stavamo intrufolando, ‘Dobbiamo vincere questa partita’, specialmente quando pensavamo che tutti (Green) sarebbero stati espulsi. Di solito quando succede, la squadra si riunisce e corre. Siamo stati in grado di negarlo .”

Ma ci sono stati troppi errori che hanno impedito ai Warriors di colmare il divario tra loro e i Kings, anche se la partita era quasi a tempo pieno.

Le 20 palle perse dei Warriors non hanno certo aiutato. Lo stesso vale per i loro falli. Queste due aree sono state evidenti problemi per Golden State nei primi due giochi di questa serie. I Kings hanno effettuato 29 tiri liberi lunedì sera, dopo averne realizzati 32 in gara 1.

Curry ha chiuso con 28 punti su 9 tiri su 21 e 3 su 13 su 3. Ha effettuato 16 dei 21 tentativi di field goal e nove dei suoi 13 3. Era 0 su 5 con Fox o Monk come suo principale difensore

Andrew Wiggins ha aggiunto 22 punti al tiro 9 su 19 e Thompson ha ottenuto 21 punti al tiro 7 su 13, inclusi cinque 3, ma non è stato sufficiente per superare il tratto che li ha afflitti.

“La fiducia che abbiamo, per quanto illusoria possa sembrare, è che continuiamo a fare gli stessi errori ma continuiamo a competere ad alto livello e mostrare cosa possiamo fare”, ha detto Curry. “Sappiamo di averlo, sappiamo di essere capaci. Possiamo eseguirlo? Questa domanda determinerà il nostro destino in questa serie.”

Ma potrebbe anche essere il momento di pagare ai re i loro debiti. Ogni volta che c’era la possibilità che si insinuasse il panico, sembravano equilibrati, calmi e in controllo, nonostante la loro mancanza di esperienza nei playoff.

“Hanno giocato meglio di noi”, ha detto l’allenatore dei Warriors Steve Kerr. “Erano gli aggressori e ho pensato che avrebbero tratto beneficio dall’essere gli aggressori”.

Nonostante lo svantaggio di 0-2, i Warriors sembrano pronti. Green ha parlato con un sorriso sul volto mentre parlava con i giornalisti dopo la partita.

“È eccitante, vero?” Ha detto che era in un territorio sconosciuto in una serie di playoff. “È una nuova sfida. Dopo la partita, ho pensato: questo è qualcosa che non abbiamo mai visto prima. Abbiamo battuto tutti gli altri, quindi perché non vincere questo? Sarà molto divertente. .”‘

Thompson era l’epitome del “freddo” mentre rispondeva alle domande. Nello spogliatoio, seppur silenzioso, non c’è luce negativa.

“Non sento la pressione”, ha detto Thompson. “Vedo un’opportunità per proteggere il tribunale di casa e apportare modifiche. Abbiamo passato tutto. Non siamo abituati a premere il pulsante del panico”.

I Warriors non sono a un punto in cui sono troppo preoccupati o in preda al panico. Ma questo potrebbe benissimo cambiare a seconda di come rispondono a San Francisco.

“È il vecchio adagio: una striscia non inizia fino a quando qualcuno non vince sul campo di casa dell’altra squadra”, ha detto Curry. “Se vogliamo riaverlo indietro, dobbiamo iniziare cercando di concentrarci su Gara 3 in casa”.