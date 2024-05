“Furiosa” spodesta “Garfield” con 32 milioni di dollari nella svogliata cornice del Memorial Day

Warner Bros/Everett

Lunedi mattina: Aggiorna per grafico e analisi aggiuntive. Warner Bros.’ Rabbia C’era un vantaggio IL Garfield il film Domenica, $ 7,6 milioni fare $ 7,4 milioniSupera le valutazioni di quattro giorni di Orange Cat, $ 32 milioni fare $ 31,1 milioni.

Molti se lo aspettavano Garfield Possedere il mattutino di ieri. Il film ha mostrato un forte pubblico ispanico e latinoamericano pari al 38% e si pensava che il maltempo nel sud avesse trattenuto gli spettatori all’interno. C’è ancora un mondo rimasto fino a domani mattina Garfield George Miller è il migliore Mad Max Prefazione. In termini di ammissioni, EntTelligence mostra che più persone vanno Garfield è finita RabbiaDa 2,8 milioni a 2,1 milioni e il prezzo medio del biglietto del Gatto era inferiore a quello del rinnegato del deserto con un braccio solo, da $ 11,87 a $ 13,73.

Warner Bros

Lo scorso fine settimana del Memorial Day, tutti pensavano che sarebbe stato una specie di giorno catastrofico al botteghino, sono entrati nella produzione, film d’azione guidati da donne, fuori dai franchise. Capitan Marvel E meravigliosa signora, Sempre sfidato come sottogenere al botteghino, e Rabbia3-Day ($ 26,3 milioni) e 4-Day 2018 includono film come Alicia Vikander. Tomb Raider (23,6 milioni di dollari in 3 giorni) e anche nel 2019 Alita ($ 28,5 milioni in 3 giorni, $ 37,2 milioni in 4 giorni). I saldi del primo giorno per Disney/Marvel Studios fanno sperare in una fantastica estate. Deadpool e Wolverine Cosa c’è di meglio per un film classificato come R con un prezzo di oltre 8 milioni di dollari; Shawn Levy ha diretto l’inizio dei tre quarti il ​​26 luglio.

E, come abbiamo accennato, il fine settimana del Memorial Day è un ottimo posto per piantare una tenda che non funziona in uno studio importante e ottenere un giorno di entrate in più. I reati commessi sul telaio includono gli anni 2010 principe di Persia: La sabbia del tempo (37,8 milioni di dollari in 4 giorni), 2015 Paese domani ($ 42,6 milioni) e 2016 Alice attraverso lo specchio ($ 33,5 milioni).

L’AMC Lincoln Square di New York era un grande teatro Rabbia $ 170.000, stessa ora GarfieldAMC Burbank chiude a $ 47.000.

Ieri vi abbiamo parlato di dollari e centesimi Garfield, È stato un successo per Alcon e Sony, con il film d’animazione che è costato solo 60 milioni di dollari prima di P&A e ha incassato in tutto il mondo. $ 97,6 milioni.

Fondamentale

Senza l’uscita in studio il prossimo fine settimana e senza la riproduzione a causa degli scioperi, sarà un fine settimana, ovviamente. Che cosa Rabbia Non esisterà Mad Max: Furia Strada Ho avuto la possibilità di giocare durante un fine settimana festivo. L’offerta è andata al film per famiglie numero 3, SEDalla Paramount rilasciato nel secondo fine settimana $ 16,1 milioni-52%, 4 giorni $ 21 milioniDomestico $ 63,5 milioni E in tutto il mondo $ 100 milioni. Sony spera di reinventare tutto Cattivi ragazzi: cavalca o muori Lancio da 50 milioni di dollari il 7 giugno.

Ulteriore….

Aggiornamento della domenica mattina: Combattimento di 4 giorni tra Warner Bros Rabbia e Alcon/Sony Garfield il film Arrivando a lunedì, entrambi i titoli sono attualmente in parità, $ 31 milioni in 4 giorni, $ 25 milioni in 3 giorni.

C’è chi mostra il gatto dei fumetti di 48 anni che mangia un pranzo di rinnegati del deserto con un braccio solo tra $ 31 milioni e $ 30,96 milioni, ma è troppo vicino per chiamarlo in questo momento. Dipendente Garfield È triste rabbia, Avevamo detto che era sulle carte.

Quello Garfield O Rabbia Hits, è un numero del fine settimana del Memorial Day tra 29 anni. 1 è la partenza più bassa per il titolo, l’ultima nel 1995 Casper A $ 22 milioni.

Dopo aver battuto Rabbia Sabato, da $ 8,3 milioni a $ 8 milioni, Garfield La domenica e il lunedì sembrano avere il vantaggio. Garfield 4.035 prenotati tramite alcuni PLFS. Rabbia 400 auditorium IMAX suonano davanti a 3.804 amplificati da Dolby, 4DX, T-Box, ecc.

Alcuni incolpano la Warner per aver iniziato l’ultima tappa della loro campagna troppo tardi a maggio. Renditi conto che hanno calciato Rabbia Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth hanno partecipato al Comic-Con brasiliano alla fine del quarto trimestre. È un’enorme piattaforma per il passaparola, ed è qui che la Warners ha rilanciato la campagna per Legendary. La collina: seconda parte. Altri credono che il rallentamento sia arrivato da quando Taylor-Joy ha preso il posto di Charlize Theron nel ruolo del protagonista. Comunque lo tagli, questa è la verità Rabbia E Mad Max Attira una base di fan limitata, principalmente un pubblico maschile. È classificato come R, non cinque quad, motivo per cui non ha ricevuto molto calore da quando è uscito il primo trailer a novembre.

Degli sfratti PostTrak, il 52% ha affermato di averlo fatto Rabbia Poiché faceva parte del loro franchise preferito, il 34% ha citato il regista George Miller, il 32% ha citato Taylor-Joy e il 25% ha citato Chris Hemsworth. Dipendente GarfieldIl motivo principale per cui le persone acquistavano i biglietti era perché era divertente.

Sony e Alcon sono in piena espansione Garfield, E chi può non essere d’accordo. 3-Day è anche l’inizio del film rispetto alle precedenti uscite del 2006 Garfield: La coda di due gatti (7,2 milioni di dollari in 3 giorni) e 2004 Garfield: il film, Ha aperto a $ 21,7 milioni. Garfield il film 60 milioni di dollari in costi di produzione prima che P&A ne tragga profitto, di cui 50 milioni già provenienti dalla sua produzione offshore.

È fondamentale SE Ancora al terzo posto su 4.068 sale, secondo fine settimana 15,6 milioni di dollari, -54%, dopo i 6 milioni di dollari di sabato, +41% dai 4,3 milioni di dollari di venerdì. 4 giorni $ 20,2 milioni, EOD lunedì corsa lorda $ 62,7 milioni.

Regno del pianeta delle scimmie 5 milioni di dollari sabato da 3.550 cinema di 20th Century Studios/Disney, +48% da venerdì. Terzo fine settimana: 12,8 milioni di dollari, -50%, 16,5 milioni di dollari in 4 giorni e totale 125,9 milioni di dollari. Il film è diventato il primo titolo dell’estate 2024 a superare i 100 milioni di dollari lo scorso fine settimana. Vedi, c’è un certo slancio nel mercato.

Il quinto va alla Universal cadere la mano $ 2,3 milioni sabato a 2.955, +44%, $ 6 milioni a 3 giorni, $ 7,6 milioni a 4 giorni e $ 73,8 milioni in totale.

Titolo basato sulla fede di Angel Studios visione Si blocca con $ 830.000, uno sconto del 24% da $ 1 milione di venerdì, un cumulo di 3 giorni di $ 2,8 milioni e un cumulo di 4 giorni di $ 3,6 milioni.

Per la prima parte della nostra analisi del fine settimana e perché non dovremmo preoccuparci del destino dello spettacolo, clicca qui.

Lunedì avremo ulteriori aggiornamenti per voi.