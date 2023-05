Guarda per una pioggia di meteoriti e un’eclissi lunare questo fine settimana

(CNN) Venerdì sarà il momento di guardare i cieli per una giornata di spettacolari eventi celesti, con meteore luminose che illuminano il cielo dalla pioggia di meteoriti dell’Acquario e la possibilità di vedere un’eclissi lunare.

Chiunque cerchi di individuare le meteore durante lo spettacolo Aquariids di quest’anno può vedere fino a 20 meteore all’ora, ma dovrai alzarti presto: venerdì, sabato o all’alba sono i momenti migliori per individuare una meteora. Domenica. IL L’ora di punta per l’evento sarà sabato alle 11:00 ET.

Con la pioggia arriva la luna fiorita di maggio, “La prima luna piena del mese dei fiori“, e il suo allineamento quasi perfetto con il Sole e la Terra. Questo allineamento crea quella che viene chiamata un’eclissi lunare di penombra, quando la Luna entra nell’ombra esterna della Terra. Questo evento ET venerdì dalle 11:13 alle 15:31 Ma non si può vedere in America perché allora la luna non sorge. Ma può causare l’oscuramento della superficie lunare per le persone in Africa, Asia e Australia.

Una collisione di eventi celesti può essere eccitante per gli appassionati di spazio, ma insieme possono bloccare la visuale. Poiché la Luna è completamente piena, gli Acquariti devono competere con alcune interferenze luminose per essere visti nel cielo notturno.

“Consiglio di uscire alle 3 del mattino. Prendi una sedia da giardino e mettiti la luna dietro di te”, ha detto Robert Lunsford, coordinatore del rapporto Fireball per l’American Meteorological Society. “Cerca queste meteore veloci che salgono dall’orizzonte orientale. Non tutte le meteore che vedi saranno Eta Aquaridi, ma le Eta Acquaridi sono così veloci che sono facili da distinguere.”

Maggiori informazioni sull’eclissi lunare

L’ombra della Terra cade durante un’eclissi Diviso in due sezioni: Umbra, che è il centro oscuro e la penombra, la debole ombra esterna. Durante un’eclissi di penombra, la Luna rimane in questo anello esterno e appare fioca, ma non completamente oscura come un’eclissi lunare totale.

“La Luna attraversa parte dell’ombra della Terra, e poiché sfiora l’ombra non è molto lontana quando attraversa l’intera ombra della Terra”, ha detto Noah Petro, direttore della geografia planetaria, geofisica e geochimica della NASA. Il laboratorio ha notato che sarebbe stato difficile da vedere per chiunque. “L’oscuramento della luna è molto basso, ma se qualcuno si trova in un luogo buio, potrebbe notare che la luna piena non è luminosa come al solito.”

Tuttavia, Pedro ha incoraggiato le persone in Asia e in Australia a uscire e guardare l’eclissi lunare.

“Le persone escono e guardano la luna come una grande opportunità per connettersi con la nostra luna. Le eclissi (di penombra o totali) sono un’ottima scusa per guardare la luna e iniziare a guardarla regolarmente!”

Maggiori informazioni su Eta Aquarits

Ogni sciame meteorico annuale contiene un alone, la costellazione da cui provengono le meteore. La costellazione dell’Acquario, da cui il nome Pioggia, si trova sull’eclittica, il percorso del Sole attraverso il cielo.

Gli acquari lo sono Conosciuto solo prima dell’alba Poiché i raggi sorgono poche ore prima del sole, limita il tempo serale in cui puoi vederli.

Le persone nelle aree settentrionali come il Canada avranno una finestra più piccola per vedere l’attività, ha detto Lunsford dell’American Meteorological Society, mentre le persone nell’emisfero australe avranno radiazioni e il sole sarà lì un po’ più a lungo. Stare giù.

Gli Acquariidi in genere producono meteore più veloci di altri, incluso l’ultimo evento delle Liridi in aprile, che tendono a formare treni più continui, risultando in scie di fumo. Decadimento di meteoriti veloci in fiamme. Poiché la velocità di una meteora è determinata dall’angolo con cui è rivolta verso la Terra, gli acquariti spesso si scontrano con l’atmosfera, ha detto Lunsford.

Lunsford ha notato che il picco di quest’anno vedrà poco più di un’ora di meteore, e il prossimo anno sarà ancora di più, a causa delle perturbazioni che fanno avvicinare la scia di detriti alla Terra. Entro il 2024, Lunsford stima che le persone nei tropici meridionali potrebbero vedere una gamma da 75 a 100 meteore all’ora.

“Non hai bisogno di attrezzature costose; è un modo per partecipare all’astronomia senza spendere molti soldi ed è divertente”, ha detto Lunsford. “Puoi effettivamente dare utili contributi scientifici contando il numero di meteore che vedi e cercando di classificarle come liridi o non liridi.

“Inoltre, la celebrazione all’inizio del 4 luglio… è come vedere una stella cadente. E, chissà, se ne vedi un gruppo, potresti fare molte scelte.”

E ci saranno piogge di meteoriti

Gli Eta Aquariids saranno in giro fino al 27 maggio, ma se perdi il loro picco, ci sono ancora molte opportunità per individuare una meteora.

Ecco le rimanenti piogge meteoriche del 2023 e le loro date di punta:

• South Delta Aquarits: 30-31 luglio

• Alpha Capricornidi: 30-31 luglio

• Perseidi: 12-13 agosto

• Orionidi: 20-21 ottobre

• Tarit meridionale: 4-5 novembre

• Tarit settentrionale: 11-12 novembre

• Leonidi: 17-18 novembre

• Gemelli: 13-14 dicembre

• Ursits: 21-22 dicembre

Eclissi solari e lunari

Un’eclissi lunare di penombra può essere vista solo da persone in determinate parti del mondo, ma ci sono altre opportunità per vedere l’eclissi nella tua zona:

Se vivi in ​​Nord, Centro o Sud America, Un’eclissi solare anulare Il 14 ottobre, la luna creerà un cerchio nitido e infuocato nel cielo mentre si muove davanti alla linea di vista della Terra verso il sole.

Il 28 ottobre l’A Eclissi lunare parziale Può essere visto in Europa, Asia, Australia, Africa, parti del Nord America e gran parte del Sud America.

Anche lune piene

Quest’anno ci saranno 13 lune piene, di cui due ad agosto. Ecco l’elenco delle restanti lune piene nel 2023: Secondo gli agricoltori Almanacco:

• 3 giugno: Luna Fragola

• 3 luglio: Buck Moon

• 1 Agosto: Luna dello Storione

• 30 agosto: Luna Blu

• 29 settembre: Luna del raccolto

• 28 ottobre: ​​Luna del cacciatore

• 27 novembre: Luna Castoro

• 26 dicembre: Luna Fredda