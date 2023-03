I profondi legami della Silicon Valley Bank con il settore tecnologico

Il predominio di SVP nell’incubatore di start-up Y Combinator è ben noto. A dozzine di fondatori di tecnologia che hanno partecipato a Y Combinator l’anno scorso è stato chiesto di aprire conti bancari presso SVB e sono stati presentati ai banchieri di SVB agli eventi Y Combinator, hanno affermato tre persone che hanno partecipato alla classe di imprenditori tecnologici di Y Combinator 2022 durante l’estate.

Ha descritto un mixer dell’ora dell’aperitivo in cui è stato presentato a un banchiere SVB che avrebbe potuto prestare alla sua start-up una volta che si fosse diplomato al programma Y Combinator. Sei mesi dopo, quando aveva bisogno di un prestito per acquistare la sua prima casa, ha chiamato SVP. La banca ha esaminato la valutazione della sua azienda in base al denaro raccolto nel suo primo round di finanziamento e ha parlato con gli investitori della sua azienda. Gli ha dato il prestito dopo che altre due banche lo avevano rifiutato, ha detto.

I mutui per la casa di SVB erano migliori dei prestiti delle banche tradizionali, hanno detto quattro persone che li hanno ricevuti. I prestiti andavano da $ 2,5 milioni a $ 6 milioni, con tassi di interesse fino al 2,6%. Altre banche li hanno rifiutati o hanno quotato tassi di interesse superiori al 3%, hanno detto le persone.

Drive Capital, una società di venture capital con sede a Columbus, Ohio, fa banca con SVB e ha ottenuto linee di credito garantite dalla banca che le hanno permesso di fornire denaro alle sue startup più velocemente rispetto a chiedere ai propri sostenitori di inviare denaro per ogni singola operazione. SVP ha investito nel primo fondo di Drive Capital e in due delle sue società in portafoglio. In totale, un terzo del portafoglio di Drive Capital ha utilizzato i servizi bancari di SVB, incluso Venture Loan, un prestito specializzato per start-up garantite da venture capital.