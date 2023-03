Undici banche hanno depositato 30 miliardi di dollari nella First Republic Bank

Le più grandi banche americane sono intervenute per salvare la First Republic Bank FRC 9,98%

Un totale di 30 miliardi di dollari in contanti sono affluiti per cercare di arginare il panico che ha seguito un paio di recenti fallimenti bancari.

I dirigenti della banca si sono riuniti nei giorni scorsi per sviluppare il piano, discutendone con il segretario al Tesoro Janet Yellen e altri funzionari e regolatori a Washington, DC, hanno detto persone che hanno familiarità con la questione.

JP Morgan Chase JPM 1,94%

& Co., Citigroup Inc.,

Banca d’America Corp

e Wells Fargo & Co. e stanno guadagnando ciascuno 5 miliardi di dollari in depositi non assicurati con First Republics, hanno detto le banche in una dichiarazione, confermando un precedente rapporto del Wall Street Journal. Morgan Stanley e il gruppo Goldman Sachs Inc.

Ognuna sta guadagnando $ 2,5 miliardi, mentre altre cinque banche contribuiscono con $ 1 miliardo ciascuna.

Foto: Al Drago/Bloomberg



“Questo sostegno da parte di un gruppo di grandi banche è molto gradito e dimostra la resilienza del sistema bancario”, hanno affermato il Dipartimento del Tesoro, la Federal Reserve e la Federal Deposit Insurance Corp. e l’Office of the Comptroller of the Currency riferito congiuntamente. Rapporto.

Le grandi banche hanno prelevato miliardi di depositi da istituti di credito di medie dimensioni, tra cui First Republic la scorsa settimana sulla scia del crollo della Silicon Valley Bank e della Signature Bank. JP Morgan e altri stanno effettivamente restituendo parte del denaro che hanno raccolto.

Questi depositi non prevedono alcun contratto speciale e ottengono un tasso in linea con il tasso di altri depositanti della banca, che hanno familiarità con la materia.

L’infusione di denaro risolverebbe i problemi immediati della Prima Repubblica di calo dei prezzi delle azioni e fuga dai depositanti. La banca dovrà ancora fare i conti con un ambiente commerciale difficile in un mondo in cui i depositanti sono improvvisamente consapevoli dei pericoli degli alti tassi di interesse e dei grandi saldi non assicurati.

In testimonianza al Congresso giovedì, la sig. “Gli americani possono fidarsi che i loro depositi saranno lì quando ne avranno bisogno”, ha detto.

Martedì ha parlato con l’amministratore delegato di JP Morgan Jamie Dimon, secondo una persona a conoscenza della questione, per iniziare uno sforzo per garantire il finanziamento di First Republic. Sig.ra. Yellen ha parlato con altri amministratori delegati della banca e Mr. Ho incontrato Timon, disse l’uomo.

L’accordo è stato un insolito tentativo di proteggere l’intero sistema bancario dal panico diffuso trasformando la Prima Repubblica in un firewall. Dopo i fallimenti di Silicon Valley Bank e Signature, crebbero i timori che la First Republic potesse essere la prossima.

I tremori si sono diffusi in tutto il mondo. Gruppo Credit Suisse Ag

Assalita da una serie di passi falsi e partenze dei clienti, mercoledì l’azienda svizzera è stata costretta a cercare un’ancora di salvezza per oltre 50 miliardi di dollari dalla propria banca centrale dopo che il prezzo delle sue azioni è precipitato ai minimi storici.

Giovedì, le azioni di First Republic sono aumentate del 10%, invertendo un calo rispetto al giorno prima nelle notizie. Le azioni sono scese di oltre il 60% questa settimana, mentre la capitalizzazione di mercato di SVB è scesa sotto i 5 miliardi di dollari dai 21 miliardi di dollari dell’8 marzo, quando è iniziata la crisi.

Il crollo della Silicon Valley Bank la scorsa settimana ha alimentato la preoccupazione che altre banche regionali abbiano ingenti depositi non assicurati. First Republic ha offerto a clienti simili della Bay Area una banca fallita.

I clienti hanno ritirato miliardi di depositi da First Republic e la banca ha cercato di arginare la marea domenica, annunciando ulteriori finanziamenti dalla Fed e da JP Morgan, dando alla banca un totale di 70 miliardi di dollari di liquidità.

Il fondo utilizzerà la finestra di sconto della banca centrale, un programma di prestiti a breve termine che le banche possono utilizzare per finanziamenti rapidi, hanno affermato persone che hanno familiarità con la questione. Le banche diffidano dello stigma di attingere allo schema, che è spesso citato come l’ultima risorsa del settore.

La First Republic ha dichiarato giovedì di aver preso in prestito 109 miliardi di dollari dalla banca centrale la scorsa settimana. Ha affermato che i depositi assicurati sono rimasti stabili nell’ultima settimana e che i deflussi di depositi “si sono ridotti in modo significativo”.

Ma mercoledì S&P Global Ratings ha declassato le obbligazioni della banca allo stato spazzatura e gli investitori hanno continuato a vendere, aggiungendo ulteriore incertezza.

La situazione in rapido movimento ricorda il dramma del sistema bancario durante la crisi finanziaria del 2008, quando Mr. Dimon ha interpretato il cavaliere bianco, acquistando Bear Stearns e Washington Mutual. Sono continuate le cause legali, le perdite e le pressioni politiche. Sig. Dimon ha detto che non ripeterà l’accordo di salvataggio guidato dal governo.

La valutazione degli affari e del mercato azionario della Prima Repubblica era stata a lungo l’invidia del settore bancario. I suoi clienti sono persone facoltose e aziende, principalmente sulle coste. La sua attività di prestito ruota attorno alla concessione di enormi mutui per clienti come Mark Zuckerberg. Alcuni di quei prestiti sono andati male per sempre. La banca ha circa $ 213 miliardi di attività e $ 176 miliardi di depositi alla fine del 2022.

I suoi profitti sono aumentati nel 2022, ma gli aggressivi aumenti dei tassi della Fed hanno avuto un impatto negativo. I ricchi clienti della Prima Repubblica non si accontentavano di lasciare grosse somme in conti bancari fruttiferi.

L’industria ha già tentato di consolidarsi durante i periodi di crisi, ma con risultati contrastanti. Nel 1998, la gestione del capitale a lungo termine degli hedge fund ha subito forti perdite e la maggior parte delle grandi banche ha accettato di salvarsi per paura delle proprie esposizioni. Nel 2008, i loro amministratori delegati hanno tentato un approccio simile per salvare Lehman Brothers, ma non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Hanno anche adottato misure meno drastiche per aumentare la fiducia nel sistema finanziario. All’inizio del 2020, mentre la pandemia attanagliava i mercati, tutte le maggiori banche hanno annunciato che avrebbero preso in prestito dalla finestra di sconto della banca centrale. Non avevano bisogno di finanziamenti ma volevano ridurre lo stigma dei prestiti.

Altre banche che contribuiscono al pacchetto di salvataggio della Prima Repubblica includono US Bancorp, PNC Financial Services Group Inc.,

Fondo fiduciario Corp

Banca di New York Mellon Corp

e via statale Corp

— Laura Cooper, Lauren Thomas, Rebecca Ballhaus e Andrew Duhren hanno contribuito a questo articolo.

Scrivi a David Benoit a David.Benoit@wsj.com, Ben Eisen a ben.eisen@wsj.com, Rachel Lewis Ensign a Rachel.Ensign@wsj.com e Annamaria Andreotis a annamaria.andriotis@wsj.com