Il nuovo film “Knives Out” aggiunge Kerry Washington come protagonista

Esclusivo: L’ultimo Coltelli fuori Il sequel ha recentemente ottenuto un titolo e ora Deadline sente che sta aggiungendo più potere da star al suo cast, con il vincitore dell’Emmy Kerry Washington pronto ad unirsi a Daniel Craig su Netflix. Wake Up Dead Man: Mistero di una notte fuori. Si unisce ai nuovi membri del cast Josh O’Connor, Kayleigh Spaney e Andrew Scott, con Craig che ritorna nei panni del detective di fama mondiale Benoit Blanc, diretto da Rian Johnson. Johnson ha scritto la sceneggiatura e sta producendo T-Street insieme al partner di produzione Ram Bergman.

I dettagli della trama sono sconosciuti. Film più recente, Cipolla di vetro, si è ritirato nel 2022, tornando come Craig Blank. Il film è stato presentato in anteprima su Netflix, con lo streamer che ha siglato un accordo da 450 milioni di dollari per entrambe le serie, la terza della serie.

IL Coltelli fuori La serie non è estranea alla fornitura di ensemble ricchi di potere da star, e questa puntata non è diversa. La produzione inizierà il prossimo mese, con Netflix che pianifica l’uscita nel 2025.

Meglio conosciuta per il suo ruolo, vincitore di un Emmy, nel ruolo di Olivia Pope nella serie di successo corruzione, Washington continua ad essere impegnata sul fronte cinematografico e televisivo. La vedremo prossimamente in un film Netflix Sei triplo otto Diretto da Tyler Perry. Recentemente ha anche concluso la produzione del film d’azione della Lionsgate Forza dell’Ombra E il suo spettacolo su Hulu ha una seconda stagione non incarcerato, Nel cast c’è anche Delroy Lindo.

È rappresentato dalla CAA, Washington Square Arts e dall’avvocato Gretchen Rush.

