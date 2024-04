Il partito laburista si è impegnato a nazionalizzare la maggior parte dei servizi ferroviari entro cinque anni

Di Katie Austin, corrispondente dei trasporti e Kate Wannell

Se verrà eletto, il Labour afferma di aspettarsi di rinazionalizzare la maggior parte dei servizi ferroviari passeggeri entro cinque anni.

Il partito afferma che manterrà il suo impegno portando i servizi passeggeri sotto il controllo pubblico alla scadenza dei contratti, ma il settore privato avrà ancora un ruolo.

Altre promesse ferroviarie includono rimborsi automatici per i ritardi dei treni e una migliore connettività Internet.

Il ministro delle Ferrovie Huw Merriman ha affermato che i piani sono “privi di senso” e “non finanziati”.

“Non hanno intenzione di pagare le tariffe legate alla nazionalizzazione delle ferrovie”, ha detto. “Senza un piano per finanziarlo, c'è solo una cosa: le tasse aumenteranno per le persone che lavorano duro.”

La parola “nazionalizzazione” non compare nel piano laburista, ma questa è la realtà.

La segretaria ombra dei trasporti Louise Haig, che ha annunciato i piani, ha affermato che ci sarà ancora un ruolo per il settore privato.

Ha detto che il suo partito non era “ideologico” ed era giusto usare società private.

Il lavoro consentirebbe comunque agli “operatori ad accesso aperto” finanziati privatamente come Hull Trains e Lumo di continuare.

Gli operatori ad accesso aperto attualmente gestiscono un numero relativamente piccolo di servizi. Operano indipendentemente dai finanziamenti governativi e spesso competono con gli operatori in franchising.

Inoltre, il partito laburista non prevedeva di nazionalizzare le società di trasporto merci ferroviario o le società di materiale rotabile.

Le compagnie ferroviarie private hanno supervisionato un boom dell'uso ferroviario in Gran Bretagna sin dall'era della British Rail, ma hanno dovuto affrontare pesanti critiche sulle tariffe e sull'affidabilità.

Tutti e quattro i principali operatori, compreso TransPennine Express, sono stati presi sotto il controllo pubblico e gestiti secondo il modello di operatore di ultima istanza del governo.

Il governo si è già impegnato a creare un nuovo ente del settore pubblico, la Great British Railways, responsabile delle infrastrutture ferroviarie e dell’aggiudicazione degli appalti alle società private.

I piani erano stati inizialmente annunciati nel 2021, ma sono stati ritardati e, sebbene sia stato pubblicato un progetto di legge per attuare la proposta, è improbabile che diventi legge prima delle elezioni generali previste quest’anno.

Durante la pandemia, il governo ha preso il controllo delle ferrovie, con la maggior parte delle compagnie ferroviarie del Regno Unito che hanno adottato contratti in cui ricevono una tariffa fissa per gestire i servizi e i contribuenti si assumono il rischio finanziario.

Come il governo, il Labour è impegnato a creare la Great British Railways, ma afferma che sarà guidata da “esperti ferroviari piuttosto che da Whitehall”.

Il partito afferma che la mossa per riportare i servizi sotto il controllo pubblico non costerà ai contribuenti “un solo centesimo in termini di compensazione”.

Questo impegno non copre tutti gli attuali servizi ferroviari passeggeri. Contratto per Abellio East Midlands Scadenza ottobre 2030.

Parlando a BBC News, la High ha affermato che il sistema attuale “non funziona” e sta portando a ritardi e sovraffollamento.

Ha affermato che il modello è afflitto da “interessi concorrenti” e che il consolidamento dei servizi sotto la Great British Railways migliorerebbe l’esperienza dei passeggeri.

Il partito laburista afferma che si potrebbero ottenere risparmi "significativi" attraverso la proprietà pubblica, inclusa la riduzione degli attriti tra gli operatori e una minore duplicazione delle risorse.

Nel suo piano di riforma per il 2021, il governo stima che potrebbe risparmiare 1,5 miliardi di sterline all’anno tra cinque anni ponendo fine all’inefficienza e alla frammentazione.

I rimborsi automatici per i viaggi ritardati e cancellati, una migliore connettività Internet sui treni e la “Garanzia del miglior prezzo sui biglietti” garantiranno automaticamente ai passeggeri di pagare meno per i biglietti quando effettuano pagamenti contactless.

La signora Haigh ha affermato che la garanzia non significherebbe prezzi più bassi, ma il sistema sarebbe “più trasparente e chiaro”. Il governo ha anche affermato di voler semplificare l’emissione dei biglietti.

Ha detto che un nuovo organo di controllo, la Passenger Standards Authority, avrebbe “spietatamente” chiesto conto alle Great British Railways.

Alla domanda su quanto tempo i passeggeri vedranno miglioramenti ai servizi portando le compagnie ferroviarie nella versione GBR, la signora Haig ha detto: “Sappiamo che non ci sono soluzioni rapide e non vedremo grandi cambiamenti dall'oggi al domani. Prendetevi il tempo per legiferare e apportare cambiamenti strutturali .”

Ha aggiunto che il partito laburista non ha intenzione di chiudere le biglietterie.

didascalia dell'immagine, La segretaria dei trasporti ombra del Labour, Louise High, ha detto che non ci saranno “soluzioni rapide”.

Alla domanda su come il partito laburista cercherà di risolvere la controversia salariale con il sindacato dei macchinisti Aslef, ha risposto che “si siederanno e lavoreranno”, sottolineando che il segretario ai trasporti non incontrava il sindacato dall'inizio dell'anno scorso.

Ha detto alla BBC che il suo partito "vuole sempre modernizzare le ferrovie e le pratiche di lavoro", ma ha detto che questo "deve essere fatto in collaborazione con i lavoratori, non come nemico". Ha detto che il Labour non separerà le riforme dai negoziati.

Non ha detto se il Labour metterà sul tavolo un aumento delle offerte salariali.

Andy Bagnall, amministratore delegato di Rail Partners, che rappresenta le compagnie ferroviarie, ha dichiarato al programma Today di BBC Radio 4 di essere d'accordo sulla necessità di un “cambiamento radicale” e che la nazionalizzazione non è la strada per ottenerlo.

Ha detto che sarebbe “il meglio di entrambi i mondi” avere la Great British Railways come ente del settore pubblico, utilizzando operatori privati ​​per “attirare nuovamente i passeggeri e far ricrescere la ferrovia”.

Ciò, ha affermato, “garantirebbe che le ferrovie ricevano il minor numero possibile di sussidi”.

“Questo è il rischio della nazionalizzazione: senza questo focus commerciale, crediamo che i costi aumenteranno nel tempo, la crescita dei ricavi rallenterà e i contribuenti ci rimetteranno”.

La portavoce dei trasporti liberaldemocratica Vera Hobhouse ha affermato che i conservatori hanno “lasciato che i passeggeri pagassero un prezzo elevato per servizi scadenti e disagi senza fine”.

“I liberaldemocratici vogliono un piano che metta i passeggeri al primo posto istituendo un sistema Great British Railways dopo anni di disintegrazione del governo”.

Il segretario generale della RMT Mick Lynch ha affermato che il piano del Labour di riunire le società di gestione ferroviaria in una rete di proprietà pubblica è “nell'interesse dei lavoratori ferroviari, dei passeggeri e dei contribuenti”.