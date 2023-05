Il ticchettio dell’orologio, “speranza” Biden e McCarthy si incontrano sul tetto del debito

WASHINGTON, 22 maggio (Reuters) – Il presidente Joe Biden e il presidente della Camera Kevin McCarthy si sono incontrati lunedì alla Casa Bianca per discutere dell’aumento del tetto del debito del governo degli Stati Uniti di 31,4 trilioni di dollari.

Il leader democratico e i massimi repubblicani del Congresso hanno faticato a fare progressi su un accordo mentre McCarthy faceva pressioni sulla Casa Bianca affinché accettasse tagli alla spesa nel bilancio federale che Biden ha definito “drastici”.

Hanno solo 10 giorni – fino al 1 giugno – per raggiungere un accordo per aumentare il limite di auto-prestito del governo o innescare rimborsi del debito senza precedenti che secondo gli economisti potrebbero portare a una recessione.

Biden ha detto ai giornalisti all’inizio della riunione che era “fiducioso” che potessero fare dei progressi. Ha detto che è necessario un accordo bipartisan affinché entrambe le parti “vendano” ai loro collegi elettorali, e potrebbero esserci ancora dei disaccordi.

Il segretario al Tesoro Janet Yellen lunedì ha offerto un promemoria che fa riflettere su quanto poco tempo rimane, dicendo che la precedente data di default stimata era il 1 giugno e che era “molto probabile” che il Tesoro non sarebbe stato in grado di estinguere tutti gli obblighi del governo entro l’inizio di giugno. Il tetto del debito non è stato alzato.

Gli assistenti della Casa Bianca hanno incontrato i negoziatori repubblicani a Capitol Hill per due ore lunedì e le prime indicazioni indicano che i colloqui sono andati bene.

“Sono fiducioso che ciò che stiamo negoziando ora, la maggior parte dei repubblicani vedrà come il posto giusto per portarci sulla strada giusta”, ha detto McCarthy ai giornalisti.

Qualsiasi accordo per alzare il tetto dovrebbe passare da entrambe le camere del Congresso e dipenderebbe quindi dal sostegno bipartisan. I repubblicani di McCarthy controllano la Camera 222-213, mentre i democratici di Biden detengono il Senato 51-49.

Il mancato aumento del tetto del debito potrebbe turbare i mercati finanziari e innescare insolvenze che aumenterebbero i tassi di interesse su tutto, dai pagamenti delle auto alle carte di credito.

I mercati statunitensi sono saliti lunedì mentre gli investitori attendevano aggiornamenti sui colloqui.

Se Biden e McCarthy raggiungeranno un accordo, ci vorranno diversi giorni per far passare la legislazione al Congresso. McCarthy ha affermato che questa settimana deve essere raggiunto un accordo per far passare il Congresso e che Biden dovrebbe firmare la legislazione per evitare il default.

Lunedì un funzionario della Casa Bianca ha affermato che i negoziatori repubblicani la scorsa settimana hanno proposto ulteriori tagli ai programmi che forniscono assistenza alimentare agli americani a basso reddito e hanno sottolineato che nessun accordo potrebbe passare al Congresso senza il sostegno bipartisan.

Tagli e clawback

[1/2] Il presidente della Camera Kevin McCarthy (R-CA) arriva per la presentazione di un ritratto dell’ex presidente Paul Ryan a Capitol Hill il 17 maggio 2023 a Washington, Stati Uniti REUTERS/Nathan Howard/

I repubblicani hanno favorito tagli discrezionali alla spesa, nuovi requisiti di lavoro per alcuni programmi per americani a basso reddito e un recupero degli aiuti COVID-19 approvati dal Congresso ma non ancora spesi in cambio di un aumento del tetto del debito per coprire i costi dei legislatori. Spese preventivamente approvate e detrazioni fiscali.

I democratici vogliono mantenere la spesa stabile ai livelli di quest’anno, mentre i repubblicani vogliono tornare ai livelli del 2022. Un piano approvato dalla Camera il mese scorso taglierebbe la spesa pubblica dell’8% l’anno prossimo.

Sia il budget 2024 proposto dal presidente democratico Biden che la legislazione “Cap, Save, Grow” dei repubblicani creerebbero risparmi di bilancio nell’arco di un decennio, ma il modo in cui lo farebbero è molto diverso.

Biden, che ha fatto dell’economia un fulcro della sua agenda interna e si candida alla rielezione, ha detto che prenderebbe in considerazione tagli alla spesa insieme a modifiche fiscali, ma ha definito “inaccettabile” l’ultima offerta dei repubblicani.

Il presidente ha twittato che non sosterrà i sussidi “Big Oil” e i “ricchi evasori fiscali” mettendo a repentaglio l’assistenza sanitaria e alimentare per milioni di americani.

Entrambe le parti devono soppesare qualsiasi concessione contro la pressione delle fazioni della linea dura all’interno dei propri partiti.

Alcuni membri dell’estrema destra House Freedom Caucus hanno insistito per interrompere i colloqui, chiedendo che il Senato adottasse la legislazione approvata dalla Camera, che è stata respinta dai Democratici.

McCarthy, che ha fatto ampie concessioni agli intransigenti di destra per ottenere la carica di oratore, rischia di essere licenziato dai membri del suo stesso partito se non gli piace l’accordo tagliato. Dopo aver perso le elezioni del 2020 contro Biden, l’ex presidente repubblicano Donald Trump ha esortato i membri del suo partito a ridurre al minimo le conseguenze economiche e forzare il default se tutti i loro obiettivi non vengono raggiunti.

I liberaldemocratici si sono opposti a qualsiasi taglio che danneggerebbe le famiglie e gli americani a basso reddito, con alcuni che hanno esortato Biden ad agire da solo invocando il 14° emendamento della Costituzione, qualcosa che il presidente ha detto domenica che avrebbe dovuto affrontare sanzioni.

L’emendamento afferma che “la validità del debito pubblico degli Stati Uniti … non deve essere messa in discussione”, ma questa disposizione è stata spesso trascurata dai tribunali.

Dopo mesi di rifiuto di negoziare sul tetto del debito e insistendo sul fatto che i repubblicani devono approvare un aumento incondizionato “pulito” prima di accettare qualsiasi trattativa sulla spesa, Biden è alla ricerca di una soluzione.

Domenica scorsa in Giappone, ha riconosciuto le implicazioni politiche, affermando che alcuni repubblicani della Camera di estrema destra “sanno il danno che arrecherà all’economia”. – Selezione.

Il Congresso ha alzato tre volte il tetto del debito sotto Trump, senza che i repubblicani chiedessero tagli alla spesa più netti.

Reportage di David Morgan, Richard Cowan e Andrea Shalal; Scritto da Susan Hevey; Montaggio di Lisa Shumaker e Stephen Coates

