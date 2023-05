Killers of the Flower Moon Cannes Standing Ovation: Scorsese stupisce – Varietà

Michael Buckner per Varietà

“Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes sabato sera con il più grande e fragoroso applauso di sempre. Un’epopea di 3 ore e 26 minuti di avidità, razzismo e un capitolo oscuro e in gran parte inesplorato della storia americana, interpretato da Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone. Questo ha entusiasmato così tanto la folla che sono balzati in piedi e hanno iniziato ad applaudire per 9 minuti dopo che i titoli di coda sono passati e le luci si sono accese.

Cannes ha chiaramente amato il ritorno di Scorsese al festival, portandolo nel sud della Francia per la prima volta da “After Hours” del 1985. Questa è una buona notizia per Apple Original Films, che gli ha dato un budget di $ 200 milioni per realizzare la sua visione. Tuttavia, molti di quei film si sono svolti nelle cattive strade di New York. Il film è ambientato nell’Oklahoma nord-orientale, dove i membri della Osage Nation vengono sistematicamente assassinati per scopi nefandi.

DiCaprio, Robert De Niro, Gladstone e Jesse Plemons hanno camminato sul tappeto rosso prima della premiere, sfidando la pioggia e il cielo coperto per iniettare un po’ di glamour glamour nella serata. Gladstone, che interpreta una donna Osage presa di mira dal marito avido di risorse, ha ricevuto standing ovation e ha trattenuto le lacrime mentre la folla applaudiva ad alta voce alla premiere. Sui social media, i blogger degli Oscar stanno già sfruttando la sua performance per una possibile attenzione ai premi.

L’applauso è continuato dopo la fine del film e Scorsese ha preso il microfono e si è rivolto alla folla. «Grazie agli Osage», disse. “Tutti sono attaccati al film. I miei vecchi amici sono Bob e Leo, e Jessie e Lily. L’abbiamo girato un paio di anni fa in Oklahoma. È passato molto tempo, ma Apple ci ha fatto il meglio. C’era molta erba. Sono un newyorkese. Ero molto sorpreso. È stata un’esperienza straordinaria. Abbiamo vissuto in quel mondo.

Se il regista non fosse stato invitato a parlare in un teatro affollato, la fanfara sarebbe potuta durare più a lungo. Scorsese continuava a mormorare “grazie” mentre la folla continuava ad esultare. Sembrava incoraggiato dalla risposta, anche se ha chiarito che non gli piaceva avere la telecamera con sé. Intorno a Scorsese, gli attori che interpretano i membri di Osage si sono asciugati gli occhi e hanno svenuto le emozioni.

La proiezione del film è iniziata con 45 minuti di ritardo, ma la folla al Palais è rimasta indisturbata. Dopotutto, “Killers of the Flower Moon” è il film più atteso del festival e il suo biglietto più caldo, uno dei momenti in cui Hollywood invia talenti brillanti a sud della Francia per celebrare l’arte (e lo sfarzo) del cinema. E le star del cinema avevano le ginocchia. Tim Cook, CEO di Apple, è apparso a Cannes per supportare l’approccio dell’azienda al cinema. Quando il film si è aperto e lo striscione di Apple è apparso sullo schermo, la folla ha applaudito e applaudito (ne parleremo più avanti), in contrasto con l’accoglienza alla proiezione dei media.

Altrove sulla Croisette, la striscia caotica di Cannes è continuata con una proiezione per la stampa di “Killers” al Debussy Theatre alle 16:30, con una line-up al Club Maritime, che si trova dietro l’hub centrale del festival. I giornalisti arrivati ​​un’ora prima della proiezione sono stati costretti ad aspettare fuori al riparo sotto la pioggia battente. Le porte si sono aperte 10 minuti prima dell’inizio programmato della proiezione, scatenando una folle corsa mentre la gente chiedeva a gran voce di entrare nel teatro. Quando l’auditorium fu completamente seduto (non era ancora chiaro se fossero entrati tutti in fila) e le luci si abbassarono, il film era in ritardo di 15 minuti.

Tuttavia, l’insolito ritardo del festival non ha smorzato l’atmosfera all’interno, dove la stampa ha occupato ogni posto nella sala da 1.068 posti ed è esplosa in rauchi applausi all’apertura del film. Quando il logo di Apple TV+ ha suscitato clamore, un intrepido giornalista ha detto: “Ehi! Hanno pagato per questo!

Nel complesso, le inaspettate interpretazioni comiche di De Niro e DiCaprio, in particolare la scena in cui De Niro spazza DiCaprio con una pagaia in una loggia deserta di un muratore, sono accolte calorosamente con risate per tutto il film. Sembra che Gladstone abbia rubato l’immagine a due veterinari. “È fantastica”, dice un partecipante alla sua esibizione in un momento chiave verso la fine del film.

Basato sul libro di David Gran del 2017 “Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI”, l’ultimo film di Scorsese è ambientato nell’Oklahoma degli anni ’20 e si concentra su una serie di omicidi nella Osage Nation. La neonata FBI arriva sulla scena per indagare e scopre una sinistra operazione. Il cast di supporto include Brendan Fraser e John Lithgow.

“Flower Moon” segna la prima volta che i vincitori dell’Oscar DiCaprio e De Niro hanno lavorato insieme in un film dal dramma di Michael Caton-Jones del 1993 “This Boy’s Life”. Entrambi gli attori hanno interpretato versioni fittizie di se stessi nel cortometraggio di Scorsese “The Audition”. De Niro ha ottenuto la nomination all’Oscar come miglior attore per i suoi ruoli in “Taxi Driver”, “Cape Fear” e “Raging Bull” di Scorsese. DiCaprio è stato candidato all’Oscar per “The Aviator” e “The Wolf of Wall Street” di Scorsese. “Flower Moon” è stata la prima volta che i tre collaboratori hanno lavorato insieme a un lungometraggio.

Scorsese ha lavorato a stretto contatto con la Osage Nation durante la produzione di “Flower Moon”, con il capo della Osage Nation Jeffrey Standing Bear come consulente. disse Gladstone Varietà The Osage Nation ha svolto un ruolo importante nel plasmare il film dal piano originale di Scorsese.

“Il lavoro è migliore quando lasciamo che il mondo informi il lavoro”, ha detto Gladstone. “È stato davvero rinfrescante quanto fosse coinvolta la produzione [Osage Nation] Sociale. Quando la comunità ha abbracciato la nostra presenza, la comunità è diventata più coinvolta con il film. È un film diverso [Scorsese] Ha iniziato a svilupparsi quasi interamente a causa di ciò che la società aveva da dire su come è stato creato e cosa rappresentava.

Apple e Paramount distribuiranno “Killers of the Flower Moon” nelle sale il 20 ottobre. Debutterà quindi sul servizio di streaming di Apple in una data non specificata.

“Killers of the Flower Moon” è stato proiettato fuori concorso a Cannes, quindi non sarà idoneo per la Palma d’Oro, il premio più importante del festival. Scorsese ha vinto la Palma d’Oro per “Taxi Driver” e il premio alla regia a Cannes per “After Hours”.

Manori Ravindran ha contribuito a questo rapporto.