La polizia ha arrestato 13 persone dopo che i manifestanti hanno occupato l’ufficio presidenziale di Stanford

A Stanford, un gruppo di protesta che si autodefinisce Università Popolare per l’Accampamento Palestinese ha dichiarato in un comunicato all’inizio di mercoledì che i suoi membri avevano occupato l’Edificio 10 e intendevano rimanervi finché l’università non avesse soddisfatto diverse richieste. Il gruppo ha chiesto al consiglio di amministrazione di Stanford di valutare la prossima settimana se disinvestire da società tra cui Hewlett-Packard, Lockheed Martin e Chevron che secondo gli oppositori forniscono supporto materiale e logistico alla campagna militare israeliana a Gaza.

I manifestanti hanno chiesto al dottor Saller di sostenere il piano di disinvestimento, di rilasciare tutti i beni del fondo di Stanford e di abbandonare tutte le azioni disciplinari contro gli attivisti studenteschi filo-palestinesi.