Livestream, palinsesto e copertura TV – Scadenza

Belle foto

Il 6 maggio, la storica incoronazione di re Carlo III inizia nel Regno Unito alle 10:00 BST 5:00 ET/2:00 PT Ogni principale rete britannica e statunitense avrà una copertura in diretta dell’evento, che puoi guardare in diretta nel lettore incorporato. sotto.

Itinerario

La prima incoronazione in sette decenni vedrà Carlo e la regina consorte Camilla guidare una processione reale da Buckingham Palace all’Abbazia di Westminster. Ci sarà un servizio alle 10:20 GMT (2:20 PT) seguito da un’incoronazione ufficiale.

Il re Carlo III sarà ufficialmente incoronato e sua moglie Camilla diventerà la regina Camilla durante la cerimonia. Re Carlo tecnicamente divenne re quando sua madre Elisabetta II morì a settembre, ma l’incoronazione – la prima in Inghilterra dal 1953 – lo rende ufficiale. Camilla è stata regina consorte dalla morte della regina Elisabetta II, ma sarà conosciuta come regina Camilla da questo fine settimana.

Successivamente, il re e la regina appena incoronati saluteranno le persone dal balcone di Buckingham Palace per sei minuti mentre dozzine di aerei militari passano in volo. Si prevede che la folla si allineerà per le strade del centro di Londra per intravedere la più grande parata militare degli ultimi sette decenni, mentre in tutto il Regno Unito sono previste feste di strada. Un concerto di incoronazione sarà trasmesso in diretta dalla BBC il giorno seguente, un lunedì festivo in Inghilterra.

Chi ci sarà?

Tom Cruise, Tom Jones e Joan Collins sono stati aggiunti ai piani per l’incoronazione del re e pre-registreranno i messaggi per la stravaganza della BBC. Nel frattempo, il nuovo Chi è il Dott La star Ncuti Gatwa eseguirà parti di un’opera teatrale di Shakespeare non annunciata, e le apparizioni di Amanda Holden, Motsi Mabuse, Rose Ayling-Ellis e Gareth Malone seguiranno la Paddington Bear Jubilee Surprise, con un’apparizione speciale di Winnie the Pooh.

Copertura mediatica: Inghilterra

BBC

BBC

La BBC ha programmato due giorni di copertura dell’incoronazione. Il 6 maggio coprirà le cerimonie del giorno su BBC One e BBC News Channel dalle 7:30 GMT (23:30 PT) su BBC Two, con una versione firmata e una copertura accessibile a persone non vedenti o ipovedenti. Bottone rosso. Il commento su misura prepara la scena per la partenza del re e della regina consorte da Buckingham Palace, mentre la folla si sistema nell’atmosfera per le strade di Londra. La copertura sarà guidata dal regolare Huw Edwards di BBC News, che fornirà il commento Fascicolo nazionale Presenta Anita Rani e Clare Balding, il nuovo volto della copertura del tennis inglese. Altri presentatori includono Kirsty Young, JJ Chalmers, Sophie Raworth e i presentatori radiofonici Mishal Hussain, Martha Kearney e James Naughty. Gli spettatori al di fuori del Regno Unito possono guardare su BBC News Channel o ascoltare su World Service. Un grande Incoronazione: un giorno da ricordare La conclusione dei momenti salienti andrà in onda alle 19:00 GMT (11:00 PT).

fornito da Paddington Dietro le quinte con la star Hugh Bonneville e Clara Amfo e Jordan Banjo, Concerto dell’incoronazione Il giorno successivo (domenica 7 maggio) alle 20:00 GMT (12:00 PT) su BBC One per due ore. Il concerto sarà caratterizzato da grandi nomi tra cui Take That, Lionel Richie e Katy Perry. Al centro del programma, la Royal Shakespeare Company eseguirà parti delle opere di Shakespeare, comprese quelle nuove Chi è il Dott Ncuti Gatwa, pur essendo un punto focale Illuminare la nazione L’unità illuminerà luoghi iconici in tutto il Regno Unito utilizzando proiezioni, laser, display di droni e illuminazione.

ITV

Sarà trasmesso su ITV Re Carlo III: Incoronazione Dalle 8:30 (alle 1:30) alle 15:00 (alle 7:00) GMT. Julie Edsingham e l’intervistatore del principe Harry Tom Bradby supervisioneranno il procedimento, prodotto da ITV, produttore di notizie di Channel 4 e Channel 5 ITN, e saranno presenti Mary Nightingale, Nina Hossain, Charlene White e James Mattes. Il pubcaster ha anche programmi speciali di incoronazioni e spettacoli mattutini questa mattina, Buongiorno Gran Bretagna (GMP) E Lorena Per tutta la settimana che precede l’evento. Entrambi GMP E questa mattinaCoronation Specials è disponibile tramite Britbox International negli Stati Uniti, in Australia, in Sud Africa e nei paesi nordici. ITN fornisce un feed alla CNN negli Stati Uniti e in diversi territori europei tramite l’Unione europea di radiodiffusione.

Canale 4

In linea con il suo status di emittente anarchica e orientata ai giovani dell’Inghilterra, Channel 4 ha messo insieme una settimana di programmazione alternativa per celebrare l’incoronazione. Nel documentario Andrea – Principe dei guai, Emily Maitlis ha intervistato il principe caduto in disgrazia per la sua popolarità Notiziario Shellacking parlerà in dettaglio dell’intervista che ha scosso la monarchia e il mondo nel novembre 2019. Nel frattempo, I Windsor – Speciale incoronazione (Nella foto) Harry Enfield riprenderà il suo ruolo comico di re Carlo, la cui intera vita si è accumulata fino a questo momento e vuole che la prima incoronazione dell’Inghilterra in 70 anni sia un affare spettacolare, con la sua regina consorte Camilla (Hayden Quinn) finalmente, Addio alla monarchia di Frankie Boyle Guardando indietro a un’istituzione millenaria, fa luce sulla famiglia reale in modo crudo e irriverente. Tutti i programmi saranno trasmessi durante la settimana.

Sky Notizie

Sky News trasmetterà anche la diretta dell’incoronazione. Ospitato da Assolutamente meraviglioso Con la star Jonah Lumley Alastair Bruce, Kay Burley e Anna Potting, le operazioni di notizie della Pay-TV saranno presenti anche durante la copertura della giornata.

L’evento sarà trasmesso su GB News nel Regno Unito

Copertura mediatica: noi

Notizie dell’ABC

A partire dalle 5:00 ET su ABC, la copertura sarà ospitata in live streaming su ABC News Live. Buon giorno AmericaMichael Strahan e Laura Spencer, Deborah Roberts, Ian Bunnell, James Longman, Maggie Rulli, Britt Glennett, Lama Hassan, Robert Jobson, Victoria Murphy e altri.

Notizie CBS

CBS sabato mattina I co-conduttori Michael Miller, Dana Jacobson e Jeff Clore ospiteranno l’incoronazione dalle 5:00 alle 10:00 ET. Nel cast Holly Williams, Mark Phillips, Imtiaz Diab, Chris Livesey, Tina Brown e Wesley Kerr. CBS Newspath fornirà la copertura dell’incoronazione ai suoi oltre 200 affiliati alla rete televisiva CBS in tutto il paese e alle emittenti di tutto il mondo.

Cnn

Anderson Cooper guiderà la copertura in diretta della rete via cavo a partire dalle 5:00 ET, con analisi e reportage di Christian Amanpour e Max Foster. Richard Quest e Julia Satterley contribuiranno dagli studi londinesi della CNN, insieme a Kate Williams, Emily Nash, Sally Bedell Smith e Trisha Goddard. I corrispondenti di stanza lungo il percorso dell’incoronazione includevano Bianca Nobilo, Salma Abdelaziz, Matthew Chance e Anna Stewart. I corrispondenti della CNN forniranno anche opinioni dai paesi del Commonwealth tra cui India, Australia e Kenya. La CNN International manderà in onda la copertura iniziale dell’incoronazione dalle 13:00. ET con Isa Soares, Nada Bashir, Christina MacFarlane e Anna Stewart.

Canale FoxNews

La copertura inizia alle 5:00 ET, guidata da Martha McCallum, Ainsley Earhart e Piers Morgan. Greg Palcott, Alex Hall, Benjamin Hall e Britt Hume contribuiranno, con il commento degli ospiti di Duncan Lancombe e Chris Anderson. Fox News Digital presenterà aggiornamenti in tempo reale su Foxnews.com con commenti e approfondimenti di esperti statali di lunga data e Fox News Audio fornirà copertura su più piattaforme con i suoi affiliati Fox News Radio in tutto il paese. Jonathan Savage fornirà il commento audio.

Notiziario NBC

Savannah Guthrie ospiterà alle 5:00 ET. Sarà affiancato dai giornalisti di NBC News da tutto il Regno Unito, tra cui Kir Simmons, Kelly Cobiella, Molly Hunter, Meagan Fitzgerald e i collaboratori Wilfred Frost, Daisy McAndrew, Katie Nicholl e Simon Lewis. Today.com e NBCNews.com trasmetteranno la copertura della rete di NBC News NOW e TODAY in diretta tutto il giorno.

Eric Pedersen e Tom Taub ha contribuito a questo rapporto.