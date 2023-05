Re Carlo III e la regina Camilla incoronati a Londra: NPR

LONDRA – Re Carlo III e Camilla, la regina consorte, saranno incoronati sabato nell’abbazia di Westminster a Londra, continuando una tradizione che risale a più di 1000 anni fa.

Migliaia di persone esultanti hanno sfilato per le strade e hanno iniziato la loro processione attraverso il centro di Londra in una carrozza dorata guidata da sei cavalli verso il servizio di incoronazione all’Abbazia di Westminster.

Circa 200 membri dell’esercito britannico sono montati su cavalli come parte della processione dell’incoronazione, spesso indicata come reggimento di cavalleria domestica. Circa 1.000 soldati, marinai e Royal Airmen si allineano su entrambi i lati dell’approccio all’Abbazia di Westminster.

Charles e Camilla sono sbarcati dalla loro carrozza da tre tonnellate alla Great West Door dell’abbazia di Westminster, affiancati da funzionari della chiesa e seguiti da sostenitori in uniforme rossa.

Mentre le campane suonavano all’esterno, trombe e canti riempivano l’interno dell’abbazia, segnando la processione di Carlo e Camilla attraverso la navata e davanti a un grande coro all’inizio della cerimonia formale.

Nel suo primo discorso della cerimonia, Carlo ha detto di essere venuto “per servire, non per essere servito” e per seguire l’esempio del “re dei re”.

Dopo aver ricevuto udienza e ripetutamente proclamato re, Carlo fece una serie di promesse riguardo alle sue responsabilità in questo nuovo ruolo.

Migliaia di persone hanno allineato il percorso della processione, molte delle quali portavano bandiere britanniche, mentre Charles applaudiva e cantava prima di essere portato via in una carrozza decorata sotto una leggera pioggia mattutina.

All’interno dell’Abbazia di Westminster, dignitari, celebrità e leader dei vari partiti politici britannici sono arrivati ​​prima della cerimonia. La congregazione comprende cantanti come Lionel Richie e Katy Perry, che canteranno in un concerto organizzato per celebrare l’incoronazione questo fine settimana.

Il primo ministro britannico Rishi Sunak prenderà parte ai lavori, insieme a Olena Zelenska, primo ministro dell’Ucraina e moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, e molti dei suoi ministri più anziani sono arrivati ​​per la cerimonia. Anche gli ex leader britannici Liz Truss, Boris Johnson, David Cameron, Gordon Brown e Tony Blair si sono uniti alle migliaia di persone che hanno partecipato all’Abbazia. Tra gli ospiti c’era anche la First Lady statunitense Jill Biden.

I manifestanti contro la monarchia sono stati arrestati dalla polizia

Ai margini di Trafalgar Square, diversi manifestanti antimonarchici di un gruppo di campagna chiamato The Republic sono stati arrestati quando hanno iniziato a scaricare cartelli stampati. La polizia metropolitana di Londra ha annunciato che è attualmente in corso una “importante operazione” nel centro della città.

Decine di migliaia si erano radunate ore prima dell’inizio previsto della processione. Erano attesi anche manifestanti antimonarchici.

I filmati pubblicati sui social media mostravano l’amministratore delegato del gruppo, Graham Smith, arrestato dalla polizia insieme a cinque manifestanti che indossavano magliette con la scritta “Non il mio re”.

La Repubblica ha criticato la risposta che chiedevano

Ha detto che la protesta è stata pacifica e la polizia non ha voluto divulgare il motivo

Arresti.

Sabato più di 11.000 ufficiali sono stati dispiegati nella capitale e il commissario capo delle forze armate, Sir Mark Rowley, aveva avvertito all’inizio di questa settimana che ci sarebbe stata “tolleranza molto bassa per la cattiva condotta” nelle strade vicino al festival.

Lauren Frayer e Don Clyde di NPR hanno contribuito a questo post.

NPR aggiornerà questo post durante i festeggiamenti.