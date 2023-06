Mercato azionario oggi: aggiornamenti in tempo reale

7 ore fa

I titoli immobiliari cinesi hanno esteso i guadagni negli scambi di giovedì mattina dopo che la People’s Bank of China ha tagliato il costo dei prestiti a medio termine per la prima volta in 10 mesi.

I prezzi delle nuove case cinesi sono aumentati dello 0,1% a maggio, il primo aumento su base annua dall’aprile 2022, secondo l’Ufficio nazionale di statistica del paese.