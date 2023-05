Perché l’accordo sul tetto del debito Biden-McCarthy sta facendo infuriare gli attivisti per il clima

Lascia un commento su questa storia Commento

Il lungo e controverso gasdotto degli Appalachi potrebbe essere completato rapidamente come parte di un nuovo accordo sul tetto del debito. Il presidente Biden e i repubblicani della Camera hanno concordato di accelerare l’approvazione per il Mountain Valley Pipeline, un progetto chiave per diversi membri di un panel del West Virginia che il presidente e il presidente della Camera Kevin McCarthy (R-Calif.) stanno corteggiando i legislatori in tutta la capitale. . Sen. Joe Manchin III (DW.Va.). Ha cercato il sostegno della Casa Bianca per il piano in cambio del suo voto, e il senatore del West Virginia. Altri repubblicani, tra cui Shelley Moore Capito, Apprezzato l’inclusione delle disposizioni del gasdotto legalmente.

È stata un’altra concessione della Casa Bianca a Manchin, che ha combattuto a lungo l’oleodotto di 303 miglia che avrebbe portato il gas di scisto del West Virginia fino alla costa orientale, ma è stato perseguitato da dozzine di violazioni ambientali e battaglie legali. Gli ambientalisti hanno combattuto il piano sin dal suo inizio e le nuove regole mirano a impedire loro di contestare tutti i permessi governativi per tagliare le foreste federali e dozzine di corsi d’acqua nel paesaggio collinare e umido dell’Appalachia.

È stata una delle poche disposizioni in materia di energia e clima a concludere l’accordo, attirando l’ira degli oppositori dell’oleodotto e degli attivisti per il clima. Il disegno di legge propone lo storico National Environmental Policy Act per limitare i suoi requisiti su determinati progetti e studiare la capacità della rete nazionale di trasferire elettricità da regione a regione.

I leader repubblicani hanno lavorato con la Casa Bianca su come accelerare i grandi progetti di trasmissione dell’elettricità – chiave per l’obiettivo di Biden di abbandonare i combustibili fossili – ma tali disposizioni sono state escluse dall’accordo. La Casa Bianca ha anche affermato di aver bloccato gli sforzi per spendere miliardi dalla legislazione chiave vinta da Biden lo scorso anno, incluso un pacchetto di circa 370 miliardi di dollari che ha finanziato la sua agenda sul clima.

Non è abbastanza per compiacere i gruppi ambientalisti. Lunedì il Sierra Club ha invitato il Congresso a rifiutarlo.

“Qualsiasi accordo che tenti di accelerare il gasdotto fratturato Gas Mountain Valley, che minerebbe le protezioni ambientali e renderebbe la vita più difficile a lavoratori e famiglie già in difficoltà, è un pessimo affare per il Paese”, ha dichiarato il suo direttore esecutivo Ben Gelus in una nota. READ Le tigri prendono il comando nel 1 ° quarto, l'attacco domina il campionato nazionale NCAA; Copertura in diretta delle Final Four di Dallas

Molti sostenitori del clima hanno criticato Biden per aver sostenuto l’approvazione da parte dell’amministrazione di un gigantesco progetto petrolifero in Alaska all’inizio di quest’anno chiamato Willow, e la sua riluttanza ad aiutare a fermare altri progetti di oleodotti. Gli attivisti per il clima hanno cercato di bloccare il Mountain Valley Pipeline, noto anche come MVP, come un modo per limitare la fornitura di gas naturale a basso costo, e i residenti locali sono stati frustrati dai frequenti incidenti di costruzione.

Ma è la prima volta per Manchin, che l’anno scorso ha chiesto una legislazione per aiutare il piano come parte del suo sostegno a un pacchetto climatico più ampio. Manchin potrebbe essere nuovamente necessario, insieme a Capitol Hill, per approvare un nuovo accordo per aumentare il tetto del debito della nazione, ei Democratici hanno cercato di aiutarlo. Un duro tentativo di rielezione per assicurarsi il suo seggio al Senato repubblicano.

“Sono lieto che il presidente McCarthy e il suo gruppo dirigente vedano un enorme valore nel completare l’MVP per aumentare la produzione di energia interna e ridurre i costi negli Stati Uniti, in particolare nel West Virginia”, ha detto domenica Manchin in una dichiarazione che non ha menzionato Biden. Presidente del proprio partito. “Sono orgoglioso di aver lottato per questo importante progetto”.

MVP è una joint venture tra alcune delle più grandi compagnie del gas in Appalachia e NextEra Energy, la più prestigiosa compagnia elettrica della nazione. Il suo più grande investitore è Equitrans Midstream, uno spin-off di EQT e MVP, il più grande produttore di gas naturale d’America, che collega i punti privilegiati di Marcellus Shale a EQT e altri trivellatori nel West Virginia come hub di distribuzione della costa orientale.

Manchin ha affermato che è fondamentale per la sicurezza energetica della nazione, in particolare per ottenere forniture di gas dal suo stato d’origine ai principali centri di domanda. Si è lamentato del fatto che la direzione non ha dato il permesso per il resto del lavoro, con solo 20 miglia da percorrere.

Ma la costruzione di Mountain Valley si basa su un dominio eminente per impossessarsi della proprietà privata, violando ripetutamente le leggi sull’acqua pulita. Miliardi di dollari Sopra il budget. Ha commesso più di 500 violazioni in entrambi gli stati, secondo un conteggio del gruppo ambientalista Appalachian Voices. READ Fase del mercato immobiliare: gli acquirenti sono interessati, ma i venditori sono pochi

Venerdì, la Corte d’appello degli Stati Uniti per il circuito DC ha stabilito che la Federal Energy Regulatory Commission deve concedere al progetto un’ulteriore revisione ambientale, che potrebbe ritardarne il completamento fino al 2024, secondo la società di ricerca indipendente Clearview Energy Partners.

La nuova legge potrebbe ribaltare quella decisione e altri ordini del tribunale pendenti, hanno detto gli esperti. Il linguaggio legislativo proibisce la revisione da parte del tribunale dell’MVP che consente decisioni della FERC e di altre agenzie federali. Il Congresso approva tutti i permessi e concede al Corpo degli ingegneri dell’esercito 21 giorni dopo l’approvazione del disegno di legge per rilasciare tali permessi. Solo quello statuto può essere impugnato nel circuito DC.

“Eleggere vincitori in tribunale e vinti per il Congresso è una pessima politica pubblica”, ha affermato Peter Anderson, direttore delle politiche della Virginia per Appalachian Voices. “Un’azienda ottiene un passaggio e tutti gli altri devono giocare secondo le regole”.

Quello che dicono i funzionari della Camera è che ha bloccato gli sforzi repubblicani per tagliare la spesa per il clima dello scorso anno e aggiungere un pacchetto Manodopera 1, Avrebbe apportato importanti modifiche alle leggi sull’inquinamento atmosferico, sull’acqua pulita e sulla sicurezza chimica.

La ristretta maggioranza repubblicana della Camera ha condizionato l’aumento del debito ai tagli alla spesa e all’incertezza sul tetto del debito a un livello che non si vedeva da anni. (Video: JM Rieger/The Washington Post)

“Il presidente Biden ha difeso la sua storica legislazione sul clima”, ha detto il portavoce della Casa Bianca Abdullah Hassan. “Riteniamo che questo sia un compromesso bipartisan di cui i Democratici al Congresso possono essere orgogliosi e che accelererà i nostri obiettivi di energia pulita e l’agenda sul clima”.

I funzionari della Casa Bianca hanno anche affermato che l’MVP potrebbe già essere completato in tempo, con il servizio forestale degli Stati Uniti e il Bureau of Land Management che hanno rilasciato i permessi chiave all’inizio di questo mese.

“È una questione di grande interesse, ma in pratica, non credo che la disposizione abbia molto effetto”, ha detto il consigliere per il clima della Casa Bianca John Podesta nell’audio di una chiamata con House Democrats. Estratto dal Washington Post. READ Toblerone elimina il Cervino dalla sua confezione a causa delle leggi "svizzere".

Un portavoce di Equitrans ha affermato che la società prevede di completare il gasdotto entro la fine del 2023. Ha detto che l’agenzia è grata per il sostegno della Casa Bianca e dei leader del Congresso di entrambe le parti.

“L’MVP è uno dei progetti più controllati dal punto di vista ambientale mai realizzati in questo paese ed è soggetto a un livello senza precedenti di revisione legale e normativa”, ha dichiarato la portavoce Natalie Cox in una e-mail.

I ritardi del progetto lo hanno messo al centro di un dibattito su quanto tempo ci vorrà per consentire l’infrastruttura energetica dallo scorso anno. La costruzione di un gasdotto per il gas naturale richiede circa tre anni; La trasmissione dell’elettricità è spesso lenta, impiegando da otto a 15 anni per essere costruita, un problema che i funzionari della Casa Bianca hanno avvertito potrebbe bloccare i benefici del pacchetto di spesa per il clima dello scorso anno se non risolto.

Gli ambientalisti affermano che il cambiamento del National Environmental Policy Act contribuirà ad accelerare altri progetti di gasdotti. Ma l’accordo fa ben poco per aiutare i clienti a ottenere energia rinnovabile dagli impianti che la producono.

Nei colloqui di giovedì, ha respinto le misure per incoraggiare la creazione di linee di trasmissione per imporre alle regioni di scambiarsi tra loro almeno il 30 per cento del loro fabbisogno massimo di elettricità. Lo studio sulla trasmissione incluso nell’accordo potrebbe richiedere anni per essere completato e il linguaggio legislativo ha “problemi tecnici” che potrebbero impedirne la sopravvivenza, ha affermato Rob Gramlich, presidente del gruppo di consulenza Grid Strategies.

Jason Grumet, amministratore delegato dell’American Clean Power Association, un gruppo industriale di energia rinnovabile, ha definito le misure un semplice “acconto”. Introdurrebbe scadenze più brevi per le revisioni e consentirebbe a un’agenzia principale di prendere decisioni tra le altre mosse, ma ciò non sarebbe sufficiente, ha affermato.

“È fondamentale che il Congresso intraprenda questi primi passi”, ha affermato Grumet. “Senza progressi significativi nella creazione e costruzione di nuove capacità di trasmissione di energia pulita, la nostra nazione non riuscirà a raggiungere obiettivi economici, di sicurezza nazionale e climatici critici”.