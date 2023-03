Pronostici del World Baseball Classic 2023 degli esperti

Un buon lancio non batterà un buon colpo in questo World Baseball Classic. Il Giappone e la Repubblica Dominicana hanno uno staff di lanciatori eccezionale, in particolare il debuttante Sasaki, che è il giocatore di cui sono più entusiasta dell’intero torneo, ma la formazione degli Stati Uniti supererà entrambi. E Trey Turner sarà il catalizzatore dell’intera faccenda… ecco perché è il mio MVP. Un campionato US-DR potrebbe presentare due grandi formazioni dall’alto verso il basso, e nonostante il personale profondo della squadra dominicana, in una partita in cui il vincitore prende tutto, Mike Trout & co. Ripeti per loro e come campioni WBC. Pronostico audace: quest’anno l’Italia sarà Israele e farà una corsa a sorpresa prima di uscire contro i big in semifinale. Sono migliori di quanto pensi e ci sono molti talenti della grande lega in quel roster.