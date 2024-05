Punteggio, punti salienti, punti salienti di Mavericks vs. Thunder: OKC aumenta alla fine della vittoria in Gara 4 sui Mavs

Abbiamo una serie. Nonostante fossero in vantaggio di 14 punti e controllassero gran parte della partita, i Dallas Mavericks non sono stati in grado di chiudere Gara 4 mentre gli Oklahoma City Thunder hanno organizzato un rally nel quarto quarto vincendo la serie 100-96. Due giochi.

OKC ha ottenuto una prestazione da superstar da Shai Gilgeous-Alexander, che ha segnato 34 punti con otto rimbalzi e cinque assist. Chet Holmgren ne ha aggiunti 18, oltre a nove rimbalzi e quattro stoppate.

È stata una serata poco brillante per Luka Doncic, che ha segnato 18 punti su 6 su 20 tiri, di cui 2 su 9 su 3 con sette palle perse. Kyrie Irving è stato di nuovo tranquillo con nove punti, anche se ha avuto nove assist. PJ Washington è stato ancora una volta impressionante con 21 punti e cinque triple.

La serie tornerà ora a OKC per la cruciale Gara 5 mercoledì. Di seguito sono riportati quattro punti salienti del Gioco 4:

1. SGA interpreta il supereroe

Gilgeous-Alexander ha portato il Tuono in ogni senso della parola per questa vittoria. OKC ha lottato per trovare punti da oltre l’arco per gran parte della partita poiché ha concluso con 34 punti (il suo massimo in carriera nei playoff), affondando un legittimo saltatore di fascia media e affondando un saltatore di fascia media legittimo (incluso uno legalmente dietro il tabellone). (26% come gruppo) o marginale (35% come gruppo). In contanti, SGA ha segnato o fornito assist in 18 degli ultimi 22 punti di OKC negli ultimi sei minuti della partita. Scrivi Roba da Superstar.

2. Luka Doncic era infelice

Non sto esagerando. Luka, nonostante un triplo-doppio box score di 18 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, è stato davvero infelice in questa partita. Il tuono chiaramente lo frustra. Sta esaminando i suggerimenti per i salvataggi nel suo solito modo, tuttavia, le chiamate non arrivano e Doncic non sta generando alcun tipo di leva finanziaria coerente a valle. Alla fine Doncic ha chiuso con più palle perse (7) che tiri (6) e ha sbagliato un tiro libero a 10 secondi dalla fine che avrebbe potuto mandare la partita ai supplementari. Potrebbe essere ancora infortunato, ma i Mavericks vogliono ogni piccola parte della loro superstar.

3. I Mavs hanno perso questa partita in una serie di vittorie consecutive

Come accennato, i Mavericks hanno più o meno spento i Thunder sul ferro (Daniel Gafford, Derek Lively e Derrick Jones Jr. combinati per 12 dei 13 tiri bloccati di Dallas). Inoltre, Dallas ha superato OKC di 12 punti e 12 da oltre l’arco. Dallas ha avuto più rimbalzi. Più aiuto.

Dove hanno vinto i Thunder in questa partita, chiedi? Sulla linea del tiro libero, sono andati 23 su 24 contro 12 su 23 di Dallas. OKC ha vinto la battaglia da 3 punti 12–3 nel quarto e, ancora una volta, SGA ha posseduto il crunch time. Tuttavia, nonostante tutto ciò, se Dallas realizzasse i suoi tiri liberi, molto probabilmente vincerebbe la partita. Il suddetto errore di Doncic a 10 secondi dalla fine è stato un microcosmo per tutta la notte per Dallas.

4. Svolta

Con 6:36 rimasti nel quarto quarto e i Thunder sotto di sette, Le Tart ha sbagliato una tripla e dopo che Jaylin Williams è caduto con un rimbalzo offensivo, la palla gli è sfuggita di mano. La chiamata in campo era una palla di Dallas, ma Williams in realtà deviò la palla lontano da Derrick Jones Jr. di Dallas. L’allenatore dell’OKC Marc Daignault si è fidato del suo ragazzo, ha sfidato la chiamata e ha vinto. È lì che è cambiata la partita.

Ancora una volta, a quel punto, la palla è tornata a Dallas, e i Thunder erano avanti di sette. Invece, OKC ha mantenuto il possesso e (Jalen) Williams ha prontamente realizzato una tripla vecchio stile per ridurre il vantaggio di Dallas a quattro. OKC ha segnato nove dei suoi successivi 11 tiri trasformando uno svantaggio di sette punti in un vantaggio di cinque punti a cinque minuti dalla fine.