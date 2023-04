Rimbalzi del rally di mercato: futures Dow Jones

I futures Dow Jones sono scesi dopo ore, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. JP Morgan Chase (JPM), Citigroup e UnitedHealth sono stati i principali report sugli utili di venerdì.







Il rally del mercato azionario è rimbalzato fortemente a seguito di un’altra lettura dell’inflazione più lenta del previsto, insieme all’aumento delle richieste di disoccupazione. I principali indici hanno recuperato le perdite di mercoledì o più. L’S&P 500 ha raggiunto il livello migliore in quasi due mesi, unendosi al Dow Jones. Il Nasdaq ha continuato la sua sessione di un giorno.

I titoli principali hanno registrato solidi guadagni ma non molti segnali di acquisto.

Le azioni Megacap hanno avuto una sessione forte. Mela (AAPL), Amazon.com (AMZN), Google Parents lettere (Google), Metapiattaforme (Meta), Microsoft (MSFT) e le azioni Tesla sono tutte aumentate di oltre il 2%. Le azioni di Google sono rimbalzate sopra un punto di acquisto. Le azioni di Apple e Microsoft sono salite nelle zone di acquisto. Tesla (D.S.L.A) e le azioni Amazon sono salite ai minimi formatisi al di sotto della media mobile a 200 giorni. Meta stock raggiunge il massimo di 11 mesi

Amazon si unisce a Microsoft e Google nel campo dell’intelligenza artificiale generativa, ha affermato giovedì il gigante dell’e-commerce e del cloud computing.

Il meta stock è in movimento Classifica IBD e swing trader. Il titolo MSFT è tra i leader a lungo termine di IBD.

Gli investitori dovrebbero partecipare a questo boom di mercato. Ma il reddito delle grandi banche è enorme.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono scesi dello 0,1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono stati inferiori e i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,1%.

Giovedì in ritardo, Boeing (BA) ha citato un problema di parti da parte di un fornitore e ha avvertito di una minore produzione e consegne del 737 Max a breve termine. Le azioni BA sono scese di oltre il 4%, pesando sui futures Dow Jones.

Ricorda che l’azione durante la notte nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nella prossima sessione regolare del mercato azionario.

Reddito bancario

JP Morgan, Citigroup (C) E Well Fargo (WFC) con superregione Servizi finanziari PNC (PNC) Tutti i rapporti sono venerdì mattina.

Nel bel mezzo di una crisi bancaria, gli investitori sono più preoccupati per i bilanci: depositi, prestiti e altro. Saranno interessati alla guida dei dirigenti di banca.

I depositi bancari sono diminuiti per 10 settimane consecutive, secondo i dati della Fed, anche se le banche più piccole hanno registrato un leggero aumento nell’ultima settimana. I nuovi dati settimanali saranno rilasciati più tardi venerdì. I timori di fallimenti bancari sono svaniti, ma i tassi sui depositi, soprattutto presso le grandi banche, sono ancora bassi per i fondi del mercato monetario e i buoni del Tesoro a breve termine.

Se le banche iniziano a pagare molto di più per i depositi, i margini di interesse netti subiranno pressioni. Ciò è particolarmente vero per le banche più piccole, poiché i depositanti sono ancora alla ricerca di rifugi sicuri in giganti falliti. I depositi a basso e alto costo influenzano i prestiti e quindi l’economia. Nelle ultime settimane, i prestiti bancari hanno iniziato a diminuire.

Secondo il verbale della riunione politica della banca centrale del 21-22 marzo pubblicato mercoledì, il personale della Federal Reserve ha registrato un “lieve rallentamento” entro la fine dell’anno a causa dello stress bancario.

Tutto ciò spiega perché il mercato più ampio presterà molta attenzione ai risultati bancari e alle chiamate sugli utili di venerdì.

I titoli bancari sono chiaramente ritardatari. Il titolo JPM è salito dello 0,4% giovedì, oscillando sopra la linea dei 200 giorni ma al di sotto della linea dei 21 giorni e scendendo al di sotto dei 50 giorni. Le azioni Citi sono al di sotto dei suoi 50 e 200 giorni. Le azioni WFC rimangono al di sotto di quei livelli chiave, ma recentemente hanno ripreso una serie di 21 giorni.

Il titolo PNC è salito dell’1,4% giovedì, ma dopo aver toccato il livello peggiore da novembre 2020.

Diversi fondi importanti sono dovuti la prossima settimana, incluso Banca d’America (BAC), Carlo Schwab (Nero), Goldman Sachs (GS) E Morgan Stanley (Sig.ra), nonché più regioni e superregioni.

Entrate della sanità unita

Segnala prima dell’apertura, Gruppo UnitedHealth (UNH) è una società Dow Jones come JP Morgan.

UnitedHealth Revenue inizia a prendere decisioni per gli assicuratori sanitari. Il titolo UNH è salito di quasi l’1% a 526,21 giovedì, spostandosi verso un punto di acquisto di 558,20. Le azioni si sono rafforzate nelle ultime due settimane poiché si prevede che i premi dell’assicurazione sanitaria aumenteranno. Il titolo UNH ha un punto di acquisto di 558,20, ma non è lontano da un potenziale ingresso nella linea di tendenza. Una pausa intorno alla linea di tendenza è benvenuta.

Il titolo UNH si ricongiunge ai leader a lungo termine

Raduno del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è rimbalzato dal crollo di mercoledì, con i principali indici che hanno guadagnato slancio durante la sessione di giovedì e si sono chiusi vicino ai massimi intraday.

Il Dow Jones Industrial Average è salito dell’1,1% nel mercato azionario di giovedì. L’indice S&P 500 è salito dell’1,3%. Il composito Nasdaq è salito del 2%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione è avanzato dell’1,3%.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi dell’1,1% a 82,16 dollari al barile, in calo rispetto ai livelli migliori in quasi cinque mesi.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 3 punti base al 3,45%.

ETF

Tra gli ETF di crescita, l’innovatore IBD 50 ETF (FTY1,55% in più. ETF iShares Expanded Technology-Software Sector (IGVLe azioni di ServiceNow e MSFT sono aumentate dell’1,9% con i principali attori. VanEck Vector Semiconductor ETF (SMHMigliorato dello 0,8%.

Riflettendo le azioni della storia più speculativa, l’ARK Innovation ETF (ARKKè aumentato del 4% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) Il 5,6% di azioni Tesla è la partecipazione dominante tra gli ETF di Arc Invest.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) è aumentato del 2,2%, con azioni FCX significativamente più alte. Global X ETF per lo sviluppo delle infrastrutture statunitensi (marciapiedeè aumentato dello 0,3%. ETF USA Global Jets (GETTI) è salito dello 0,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBè aumentato dello 0,4%. Energy Select SPDR ETF (XLE0,6% in più e l’Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV1,3% in più.

Selezione fondi SPDR ETF (45Chiuso in rialzo dello 0,9%. JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup sono tutte grandi holding XLF. SPDR S&P Regional Bank ETF (Creare) ha ricevuto l’1,5%. Lo stock PNC è un componente KRE.

Analisi del rally del mercato

Il mercato azionario è rimbalzato dalla battuta d’arresto di mercoledì con guadagni ancora più forti.

Il Nasdaq ha guidato giovedì. L’indice pesantemente tecnologico è rimbalzato sopra il livello di 12.000. È vicino al suo massimo del 31 marzo, appena sopra il picco del 2023. Il volume è stato leggermente più alto sul Nasdaq, dando all’indice pesantemente tecnologico un giorno di rally dopo tre giorni di consegna nelle cinque sessioni precedenti.

I forti guadagni sui prezzi più alti sono continuati il ​​giorno successivo per il Nasdaq.

Il volume del NYSE è diminuito rispetto a mercoledì. Tuttavia, l’S&P 500 ha raggiunto il picco all’inizio di aprile, non da metà febbraio al suo massimo dal 2023. Il Dow Jones ha riguadagnato il livello di 34.000 con un massimo del 2023. Il Russell 2000 si è spostato al di sopra della linea dei 21 giorni, ma rimane al di sotto delle linee dei 50 e dei 200 giorni.

I vincitori battono i perdenti di quasi 5 a 2 al NYSE e al Nasdaq

Ma nonostante l’ampia ampiezza e i forti guadagni di prezzo dei principali indici, molti titoli non hanno mostrato segnali di acquisto.

Rame meridionale (SCCO) E Freeport McMorran (FCX) ha mostrato un’attività positiva Servizio ora (Ora) sta flirtando con un breakout. STMicroelectronics (STM), HubSpot (Mozzi) E Filo volante (Piuma) tutti i punti acquisto riscattati.

Invesco S&P 500 ETF Equal Weight (RSP) è salito dello 0,8%, un bel guadagno, ma sicuramente in ritardo rispetto all’S&P 500. E RSP è ancora al di sotto dei suoi 50 giorni ribassisti.

Le azioni Megacap hanno avuto un ottimo rendimento giovedì e lo rimangono per tutto il 2023. Le azioni AMZN sono aumentate del 4,7% e hanno ripreso la linea dei 50 giorni. Le azioni Apple sono aumentate del 3,4%, mentre Meta ha guadagnato il 3%. Le azioni di Google sono aumentate del 2,7% quando il titano tecnologico ha superato la sua zona di acquisto. Le azioni Tesla sono rimbalzate del 3%, ma è stata una giornata interna per la società di veicoli elettrici, che è al di sotto di tutte le sue medie mobili. Le azioni Microsoft sono scese con un rialzo del 2,2%.

Raggiungere il picco del 2023 sarebbe un grande passo per il rally del mercato. Idealmente, con l’RSP che guadagna terreno nello SPY, l’ampiezza continuerà a migliorare.

I rapporti sugli utili di Silver, in particolare da JP Morgan e altre banche, possono spostare il mercato più ampio verso l’alto o verso il basso.

cosa fare adesso

L’azione di giovedì è stata un passo positivo per il rally del mercato azionario nonostante le opportunità di acquisto relativamente basse.

Gli investitori possono aumentare gradualmente l’esposizione supponendo che le tendenze del mercato siano più elevate. Non passerà molto tempo prima che i principali indici e le principali azioni vengano nuovamente danneggiati.

Il mercato è ancora in una struttura laterale, con settori e singoli nomi soggetti a grandi oscillazioni a volte. Prova a costruire un portafoglio con posizioni in azioni leader di diversi settori o temi.

Preparati a prendere profitti rapidamente e ridurre al minimo le perdite. Gli investitori dovrebbero essere sempre flessibili, ma questo non è certamente il momento di essere bloccati in una mentalità ribassista o ribassista.

Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere in sintonia con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.

