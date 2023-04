La scaletta del Festival di Cannes 2023 include i film di Wes Anderson e Todd Haynes

Il due volte vincitore della Palma d’Oro Ken Loach presenta “The Old Oak”, sui rifugiati siriani, concentrandosi sulla vita della classe operaia in Gran Bretagna. Arrivato in una città mineraria inglese economicamente depressa.

Una giuria guidata dal regista svedese Ruben Ostlund sceglierà il vincitore. Ostlund ha vinto la Palma d’oro l’anno scorso per “Triangle of Tragedy”, una satira del magnate internazionale; Ha anche ricevuto il premio 2017 per “The Square”, una parodia di Art World.

Dei 19 titoli in concorso, cinque sono diretti da donne, tra cui le veterane di Cannes Jessica Hausner e Alice Rohrwacher e l’esordiente franco-senegalese Ramata-Doule Sy.

L’evento di quest’anno presenterà diversi titoli di alto profilo fuori concorso. Il festival si aprirà con “Jeanne du Barry”, un dramma in costume su una povera donna che diventa l’amante del re Luigi XV di Francia. Dopo aver vinto una causa per diffamazione contro la sua ex moglie Amber Heard, Johnny Depp sta assumendo il suo primo ruolo importante.

Altri film di alto profilo in programma alla 76esima edizione di Cannes sono “Indiana Jones e il quadrante del destino,” diretto da James Mangold – l’ultimo film della serie di avventure di Harrison Ford su un professore di archeologia giramondo – e “A Strange Life” di Pedro Almodovar, il secondo film del regista spagnolo in inglese. Il film, interpretato da Ethan Hawke e Pedro Pascal, è un breve western su una riunione tra due vincitori.