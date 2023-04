Seth Meyers specula sul motivo per cui Fox ha scaricato Tucker Carlson

Benvenuto a Best of Late Night, una carrellata dei momenti salienti della notte precedente che ti fa dormire – e veniamo pagati per guardare la commedia. Ecco I 50 migliori film su Netflix in questo momento.

Tagliare i legami

Fox News non ha spiegato perché ha licenziato Tucker Carlson.

I conduttori a tarda notte hanno ipotizzato che fosse stata assolta dai suoi messaggi di testo che prendevano in giro l’ex presidente Donald Trump e i dirigenti della Fox.

“A Fox non potrebbe importare di meno quando Tucker ha detto cose cattive e offensive su altre persone in TV, ma quando lo ha detto in privato sui dirigenti di Fox News, si sono improvvisamente indignati”, ha detto Seth Meyers.