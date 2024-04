SpaceX lancia 23 satelliti Starlink, atterraggio del 300esimo razzo di Ace (foto)

SpaceX ha raggiunto un'altra pietra miliare nel riutilizzo dei razzi questa sera (23 aprile).

Un razzo Falcon 9 che trasportava i 23 satelliti Internet Starlink di SpaceX è decollato dalla stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida oggi alle 18:17 EDT (22:17 GMT).

Il primo stadio del Falcon 9 è sceso sulla Terra per un atterraggio verticale circa 8,5 minuti dopo il lancio, atterrando con la nave drone Just Read The Instruction di SpaceX di stanza nell'Oceano Atlantico.

Il primo passo è il nono lancio e atterraggio per questo particolare booster Descrizione della missione SpaceX. E, cosa più impressionante, si è trattato del 300esimo touchdown complessivo per un primo stadio Falcon 9 o Falcon Heavy. Detto da X Dopo il touchdown.

Una nave drone si trova sopra un razzo SpaceX Falcon 9 in mare poco dopo aver lanciato 23 satelliti Starlink dalla Florida il 23 aprile 2024. L'atterraggio del booster è stato il 300esimo atterraggio in assoluto per un primo stadio Falcon 9 o Falcon Heavy. (Credito immagine: SpaceX)

SpaceX ha fatto atterrare per la prima volta un razzo orbitale nel dicembre 2015, quando il primo stadio del Falcon 9 è atterrato a Cape Canaveral. Il riutilizzo è ormai una routine per l’azienda; Ad esempio, uno dei suoi booster Falcon 9 ha 20 lanci al suo attivo.

Torniamo al volo di oggi: lo stadio superiore del Falcon 9 ha trasportato 23 satelliti Starlink nell'orbita terrestre bassa (LEO). Ordinarli 65 minuti dopo l'imbarco previsto.

Quello di stasera è il 41esimo lancio di SpaceX e il 28 del 2024 è dedicato alla costruzione delle enormi e in continua crescita megacostellazioni Starlink. Ci sono Quasi 5.800 Secondo l'astrofisico e osservatore satellitare Jonathan McDowell, i satelliti Starlink attualmente operano in LEO.

Il lancio di Starlink ha completato la prima metà di una missione spaziale: un veicolo Rocket Lab Electron ha lanciato due satelliti, tra cui un dimostratore della tecnologia di navigazione solare della NASA, dalla Nuova Zelanda alle 18:33 EDT (22:33 GMT).

Nota dell'editore: Questa storia è stata aggiornata il 23 aprile alle 18:30 ET con la notizia del lancio riuscito e dell'atterraggio del primo stadio.