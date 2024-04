Come la NASA ha risolto un problema con la Voyager 1 da 15 miliardi di miglia di distanza

Gli ingegneri della NASA che lavorano da 15 miliardi di miglia di distanza hanno risolto un problema del computer a bordo della Voyager 1, consentendo la sonda. Invia dati leggibili Cinque mesi dopo, un errore del chip gli impedì di decifrare le sue trasmissioni.

Voyager 1, insieme alla sua nave gemella, Voyager 2 Studi sulla robotica È stato lanciato nel 1977. La Voyager 1 ha raggiunto lo spazio interstellare nel 2012. Ora si trova a 15,1 miliardi di miglia di distanza, la distanza più lontana che un oggetto creato dall'uomo abbia mai percorso dalla Terra.

Saperne di più: Dai uno sguardo più da vicino a Voyager 1 e Voyager 2.

Viaggiatore 2 incluso spazio interstellare − Lo spazio interstellare inizia ad AbuD 11 miliardi di miglia Dal nostro sole – nel 2018. Ora è a 12,7 miliardi di miglia di distanza.

Il malfunzionamento del computer della Voyager 1 ha danneggiato i dati scientifici e ingegneristici che la navicella stava inviando sulla Terra, rendendoli illeggibili. È iniziato il 14 novembre 2023.

Come hanno risolto gli ingegneri il problema della Voyager?

Gli ingegneri della NASA e del Jet Propulsion Laboratory hanno trovato un singolo chip di computer all'interno del sottosistema dei dati di volo del veicolo spaziale, che raccoglie informazioni scientifiche e ingegneristiche e le rimanda sulla Terra.

Non riesci a vedere la nostra grafica? Clicca qui.

Il chip memorizzava una parte della memoria e del codice software del sottosistema dei dati di volo. Gli ingegneri potevano ancora ottenere i dati dalla Voyager 1, ma erano criptati.

Non è stato possibile riparare il chip. Invece, gli ingegneri hanno spostato il codice software dal chip in una parte diversa del sistema di memoria del sottosistema.

Il codice era troppo grande per essere memorizzato in un unico posto sulla navicella. Gli ingegneri hanno diviso il codice in sezioni e le hanno archiviate in posizioni diverse all'interno del sottosistema. Le sezioni del codice sono state adattate per garantire la funzionalità generale.

Gli ingegneri hanno testato la soluzione spostando il codice che trasmette i dati sulla navicella spaziale. Furono ricompensati con una trasmissione dalla Voyager contenente dati leggibili sulla posizione del velivolo.

Tutto ha richiesto tempo. La Voyager si muove a circa 38.000 miglia orarie. A causa della distanza, il segnale radio impiega 22,5 ore per raggiungere la Voyager. Ci vogliono altre 22,5 ore affinché la risposta del veicolo spaziale raggiunga le reti di antenne sulla Terra.

Cosa succede dopo?

Gli ingegneri modificano e sincronizzano altre parti del codice. Man mano che Voyager 1 si allontana dalla Terra, le consentirà di iniziare a trasmettere dati leggibili sui suoi rilevamenti.

Fonte USA TODAY Reporting e ricerca della rete; NASA/Laboratorio di propulsione a reazione/California Institute of Technology; Reuters