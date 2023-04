Dan Lemon, il conduttore principale della CNN, lascia bruscamente la rete

Sette mesi fa, felicemente seduto sulla sedia del presentatore in prima serata, Mr. L’annuncio di lunedì ha causato un drastico calo per Lemmon. Il suo spettacolo delle 10 di lunga data, “Don Lemon Tonight”, ha attirato i fan per i suoi scambi spinosi e i commenti senza pugni sulla politica e sulla Casa Bianca di Trump.

Sig. Lemon ha importato quel personaggio in “CNN This Morning”, ma molti spettatori – mentre preparano la colazione e portano i bambini a scuola – preferiscono monologhi tranquilli, non fragorosi.

Sig. Lemon e uno dei suoi co-conduttori, Ms. C’era anche tensione tra Collins. A dicembre, dopo un incidente che ha coinvolto i membri della troupe di “CNN This Morning” nel backstage, Mr. signora limone Collins lo ha accusato di frequenti interruzioni.

Sig. Lemon ha una lunga storia alla CNN e, dato il suo profilo pubblico esterno, i dirigenti erano disposti a essere pazienti con lui per un po’.

È entrato a far parte della rete nel 2006 da una stazione locale della NBC a Chicago. Nel 2011, ha fatto scalpore quando ha ammesso in un libro di memorie ciò che molti dei suoi colleghi già sapevano: era gay. A quel tempo, poche emittenti televisive nazionali erano in pubblico. Sig. Lemon è stato aperto su ciò che descrive come i pericoli di dichiararsi un uomo di colore, condividendo le sue preoccupazioni sul fatto che “le persone potrebbero evitarmi”.