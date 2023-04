Don Lemon è stato licenziato dalla CNN dopo essersi separato dallo spettacolo mattutino

NEW YORK (AP) – La CNN ha licenziato il conduttore di lunga data Don Lemon lunedì, due mesi dopo che si era scusato per i commenti in onda a seguito di una breve e disastrosa corsa come conduttore di uno spettacolo mattutino. La candidata presidenziale repubblicana Nikki Haley ha superato il suo apice.

La mossa è diventata rapidamente brutta. Quando il presidente e CEO della CNN Chris Licht ha annunciato, dopo che Lemon ha co-ospitato lo spettacolo lunedì, loro “Modi separati” Lemmon lo classificò come uno sparo e lo trovò sorprendente.

“Dopo 17 anni alla CNN, avrei pensato che qualcuno nel management avrebbe avuto l’autorità per dirmelo direttamente”, ha detto Lemon. La CNN ha affermato che a Lemmon è stata offerta la possibilità di incontrare la direzione, ma invece ha rilasciato una dichiarazione su Twitter.

La CNN non ha fornito una spiegazione pubblica per il licenziamento di Lemon. Durante un dibattito di febbraio su “CNN This Morning” con i co-conduttori Poppy Harlow e Kaitlan Collins sull’età dei politici, Haley, 51 anni, ha affermato di non essere “nel fiore degli anni”. Una donna, ha detto, era considerata principalmente “sui 20, 30 e 40 anni”.

Harlow ha sfidato Lemon, cercando di chiarire a cosa si riferisse: “Penso che dobbiamo qualificarci. Stai parlando di prime per avere figli o di prime per essere presidente?”

“Non sparare al messaggero, ti dirò quali sono i fatti”, rispose Lemon.

Lemon ha rilasciato una dichiarazione lo stesso giorno dicendo di essersi pentito dei suoi commenti “negligenti e inappropriati”. È stato assente dallo spettacolo per tre giorni consecutivi ed è tornato la settimana successiva Con scuse twittate ma nessuna menzione dell’episodio trasmesso.

Haley, che ha criticato le dichiarazioni di Lemon come sessiste e ha utilizzato l’incidente per raccogliere fondi a febbraio, lunedì ha definito la cacciata di Lemon su Twitter “un grande giorno per le donne di tutto il mondo”, scrivendo: “Passato il mio apice? Prendi il mio alcol”.

Lemon ha ancorato la prima serata “Dan Lemon Tonight”, ma è diventata una delle prime grandi mosse di programmazione sotto Licht quando la rete ha lanciato “CNN This Morning” lo scorso novembre, poco prima delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti.

Ha attirato l’attenzione negativa lo scorso autunno per aver detto che la squadra di calcio maschile degli Stati Uniti dovrebbe essere pagata più della squadra femminile, dicendo che gli uomini sono “troppo ansiosi di guardare”.

Lemon ha avuto uno scontro dal vivo ben pubblicizzato con Collins lo scorso dicembre, che ha accusato di aver tentato di interromperlo.

Lemon ha avuto un’intensa intervista dal vivo con il candidato presidenziale repubblicano Vivek Ramaswamy la scorsa settimana, in cui Lemon, che è nero, ha contestato l’interpretazione di Ramaswamy della storia razziale.

È un aspetto imbarazzante per un telegiornale mattutino in cui il pubblico è principalmente composto da donne e il cast cerca di ritrarre se stesso come una grande famiglia felice. Lo spettacolo è salito nelle classifiche rispetto ai più popolari rivali di notizie via cavo “Fox & Friends” e “Morning Joe”.

La brutta atmosfera ha iniziato a costare le vendite pubblicitarie della CNN e alcuni potenziali ospiti sono riluttanti a comparire su “CNN This Morning”, ha detto un dipendente della CNN a conoscenza della decisione di licenziare Lemon, ma non autorizzato a parlare pubblicamente.

Alcuni vicini a Lemon hanno suggerito che il lavoro mattutino fosse un declassamento per lui e che gli fosse stato dato poco supporto per avere successo.

Lemon ha detto di aver saputo della sparatoria dal suo agente.

“In nessun momento mi è stata data alcuna indicazione che non potevo continuare a fare il lavoro che volevo in rete”, ha detto.

La scrittrice dell’Associated Press Meg Kinnard ha riferito dalla Columbia, nella Carolina del Sud.