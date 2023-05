Saturno aggiunge altre 62 lune al suo conteggio

Entrambi hanno molte lune, ma Saturno “sembra essere significativamente più grande”, ha detto Scott Shepherd, astronomo della Carnegie Institution for Science di Washington.

Le lune di Saturno appena scoperte non assomigliano per niente all’oggetto più luminoso nel cielo notturno della Terra. Hanno una forma irregolare come le patate e non sono più larghe di un miglio o due. Rispetto alle lune più grandi come Titano, che orbitano per lo più entro un milione di miglia da Saturno, orbitano più lontano dal pianeta, tra sei milioni e 18 milioni di miglia. Eppure queste piccole lune irregolari sono affascinanti di per sé. Sono spesso raggruppati insieme e possono essere i resti di grandi lune che si sono disintegrate mentre orbitavano intorno a Saturno.