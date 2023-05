Daniel Cameron, alleato di Mitch McConnell, vince le primarie del GOP per il governatore del Kentucky

La sua campagna chiamata Mr. ha attaccato Cameron (la centrale a carbone in questione era nel West Virginia) e lo ha rimproverato per non aver combattuto un’indagine del Dipartimento di Giustizia sul Dipartimento di Polizia di Louisville. La sua residenza è stata perquisita nel 2020. Lui è il sig. ha cercato di ritrarre Cameron come un “seguace”. Un raro studio pubblico sull’uomo che ha guidato la politica del Kentucky per quasi 40 anni.

Sig. Cameron ha ricevuto una spinta in ritardo da Bluegrass Freedom Action, un gruppo di azione politica della coalizione che ha ricevuto la maggior parte dei suoi finanziamenti dal Concord Fund, che è stato fondato dall’attivista Leonard A. Parte di una rete di influenti gruppi conservatori gestiti da Leo. Il gruppo ha speso 2,1 milioni di dollari nelle ultime sei settimane delle primarie, Mr. Ha aiutato Cameron e ha aggredito la signora Croft.

Altre elezioni

In Pensilvania

Secondo l’Associated Press, un’elezione speciale in un distretto avrebbe potuto consegnare la State House ai repubblicani.

Leader democratici Presidente Biden E Governatore Josh Shapiro, ha esortato gli elettori a unirsi a Heather Boyd, la candidata a tre vie del partito. Considerano le elezioni cruciali per proteggere i diritti riproduttivi in ​​Pennsylvania, dove i repubblicani cercheranno di usare la loro maggioranza legislativa per aggirare il potere di veto del governatore mettendo un divieto di aborto al ballottaggio.

Un ex assistente legislativo e insegnante di una volta, la sig. Boyd ha sconfitto Katie Ford, una repubblicana con un passato come medico da combattimento per la Riserva dell’esercito degli Stati Uniti e accademica.