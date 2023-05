Dow Jones cade mentre McCarthy colpisce Biden sul tetto del debito; Warren Buffett acquista questo titolo

Le perdite sono aumentate negli ultimi scambi come componente della media industriale del Dow Jones Deposito domestico (HD) gli investitori sono rimasti delusi dalla sua ultima relazione. Guidato da Warren Buffett Berkshire Hataway (BRKB) ha acquistato azioni di titoli finanziari nonostante la crisi bancaria. Il presidente della Camera Kevin McCarthy si è scagliato contro il presidente Joe Biden prima della riunione sul tetto del debito.







Alcuni titoli hanno tentato di sfondare nonostante l’azione mista. Rumpus (RMBS), GMS (GMS) E Microdispositivi avanzati (AMD) tutte le voci testate.

I rendimenti dei Treasury sono aumentati. Il rendimento a 10 anni è salito di tre punti base al 3,54%, mentre il rendimento a due anni è salito di sette punti base al 4,08%, invertendo ulteriormente la curva dei rendimenti.

McCarthy cambia il piano Biden dopo il GBE sul tetto del debito

Questo pomeriggio si è svolto il tanto atteso incontro sul tetto del debito tra i leader del Congresso e il presidente Joe Biden.

McCarthy ha lanciato un attacco prima del powwow, conquistando il tavolo del presidente. Biden si prepara a lasciare il Paese mercoledì per un incontro di tre giorni del G7 in Giappone.

“Abbiamo ancora 16 giorni a disposizione”, McCarthy ha detto ai giornalisti. “Non pensavo che avrei trascorso otto giorni da qualche parte fuori dal paese.”

Biden ha risposto ridimensionando i suoi impegni all’estero. Una fonte ha detto a NBC News che tornerà negli Stati Uniti domenica invece di fare altri viaggi programmati in Papua Nuova Guinea e in Australia.

I democratici vogliono aumentare incondizionatamente il tetto del debito, mentre i repubblicani vogliono ottenere tagli alla spesa pubblica prima di accettare. “C’è molto lavoro da fare in un breve lasso di tempo”, ha detto McCarthy dopo l’incontro. Ha detto che lavoreremo sodo per raggiungere questo obiettivo.

Ha anche detto che un membro dell’amministrazione Biden lavorerà con qualcuno della sua squadra per concludere un accordo.

Il segretario al Tesoro Janet Yellen ha avvertito lunedì che gli Stati Uniti non saranno in grado di pagare i propri conti il ​​1° giugno a meno che non venga intrapresa un’azione da parte del Congresso.

L’analista di mercato senior di Oanda Edward Moya ha affermato che la questione del tetto del debito sta sollevando preoccupazioni tra gli investitori.

“Wall Street sta affrontando un brutto evento, ma nessuno sa quale sarà il catalizzatore”, ha detto in una nota ai clienti. “È un vicolo cieco del tetto del debito, continui timori bancari o consumatori molto deboli mentre l’inflazione appiccicosa diventa più evidente”.

Il Nasdaq inverte al ribasso mentre le small cap crollano

Il Nasdaq ha sovraperformato gli altri principali indici, ma è sceso dello 0,2% poiché gli indici sono diminuiti negli ultimi scambi. Ciao (l’inizio) ha impressionato con un guadagno del 4% in seguito alla sua relazione sugli utili.

Il benchmark S&P 500 è sceso dello 0,6%. Intrattenimento di Cesare (CZRè rimasto indietro con un calo del 6,9%.

I settori dell’S&P 500 sono stati mescolati con una propensione al negativo. I servizi di comunicazione e la tecnologia hanno funzionato bene. Il settore immobiliare e l’energia sono molto indietro.

Le small cap sono state sbranate dagli orsi, con il Russell 2000 in calo dell’1,4%. Anche i titoli growth sono rimasti indietro, con l’ETF Innovator IBD 50 (FTYPerdita dell’1,1%.

Dow Jones Today: Home Depot delude, Nike è in ritardo

Il Dow Jones è rimasto indietro rispetto ad altri importanti indici. Ha chiuso la giornata con un calo di 336 punti o dell’1%.

Home Depot è sceso del 2,1% dopo il suo ultimo rapporto trimestrale, anche se i guadagni non erano davvero il problema.

Home Depot ha superato le aspettative per un calo dell’EPS migliore del previsto del 6,6% a $ 3,82, poiché le vendite sono diminuite del 4% a $ 37,26 miliardi. È stato il peggior errore di vendita del rivenditore degli ultimi decenni.

Il rivenditore di articoli per la casa prevede che le entrate e le vendite nello stesso negozio diminuiranno rispettivamente del 2% e del 5% rispetto all’anno fiscale 2022. Questo era peggio della sua guida precedente.

Nonostante questo, lo era Nike (DI) è stato il peggior performer odierno del Dow Jones, che è sceso del 2,8%.

Microsoft (MSFT) è stato rialzista in quanto è salito dello 0,7%. Attualmente prorogato, L’analisi di MarketSmith mostra.

Warren Buffett acquista questa quota del fondo

A molti investitori piace monitorare i depositi 13F per idee di borsa. Berkshire Hathaway ha acquisito nuove azioni Il capitale è finanza (COF)

Berkshire Hathaway A Acquistato 9,9 milioni di azioni Un deposito normativo.

Le ultime azioni di Warren Buffett sono uno dei maggiori fornitori di carte di credito negli Stati Uniti, oltre a prodotti bancari al consumo e commerciali.

Le azioni COF hanno chiuso la giornata in rialzo, ma hanno comunque guadagnato il 2,1%. Tuttavia, ha una scarsa valutazione composita IBD di 32 su 99.

Oltre alle sue nuove partecipazioni, anche Berkshire Hathaway ha aumentato le posizioni Banca d’America (BAC) E Mela (AP) 2% ciascuno. Sollevato anche quello Petrolio occidentale (OSS) livello dell’8%.

La quota di RH scende a Buffett Axing

Ma non sono tutte buone notizie per le azioni a seguito dei recenti cambiamenti nel portafoglio di Berkshire Hathaway.

RH (RH), precedentemente Restoration Hardware, è sceso alla notizia che Buffett ha scaricato il titolo lo scorso trimestre. L’Oracolo di Omaha non sembra mettere un freno alle prospettive del rivenditore di mobili di lusso.

Alla fine del 2022, Berkshire possedeva 2,36 milioni di azioni della società guidata dal presidente e CEO Gary Friedman.

Il titolo RH ha chiuso la giornata in ribasso dell’8,8%. Ha mostrato un segnale di vendita scendendo al di sotto della media mobile a 50 giorni.

Questo titolo ha un rating RS di 31. Finora nel 2023 è diminuito di un modesto 4,7%.

Fuori dal Dow Jones: AMD partecipa ai breakout

Advanced Micro Devices ha cancellato l’ingresso di 102,53 cup-base e ha chiuso al di sotto di quel livello. Funziona a 107,66.

Le azioni AMD sono decollate dopo che un deposito normativo ha mostrato che Third Point, un hedge fund gestito dall’investitore attivista Daniel Loeb, ha preso 1 milione di azioni.

Le ottime prestazioni complessive si riflettono nella valutazione composita IBD di AMD di 92.

Dopo aver superato il punto di acquisto di 51,98, Rampus ha raggiunto un nuovo massimo sulla sua linea di forza relativa. RMBS ha una valutazione composita perfetta di 99. Negli ultimi tempi sono stati acquistati anche grandi soldi, come evidenziato dalla valutazione di accumulazione/distribuzione B del titolo.

Il gioco dei materiali da costruzione GMS è al di sotto della sua voce di 62,29. La proprietà istituzionale è molto alta: il 76% delle sue azioni è detenuto da fondi, secondo i dati di MarketSmith.

