GM adotta il sistema di ricarica EV di Tesla, applausi di Wall Street

Joe White è un corrispondente automobilistico globale per Reuters con sede a Detroit. Joe copre una vasta gamma di argomenti relativi all’industria automobilistica e dei trasporti e scrive per The Auto File, una newsletter tre volte alla settimana sull’industria automobilistica globale. Joe è entrato a far parte di Reuters nel gennaio 2015 come redattore capo dei trasporti per aerei, treni e automobili, e in seguito è diventato redattore automobilistico globale. In precedenza, ha lavorato come redattore automobilistico globale per il Wall Street Journal, dove ha supervisionato la copertura dell’industria automobilistica e ha diretto l’ufficio di Detroit. Coautore (con Paul Ingrassia) di Comeback: The Fall and Rise of the American Automobile Industry, Joe ha condiviso il Premio Pulitzer nel 1993 per Beat Reporting.