Il presidente di Stanford si dimette dopo che il rapporto ha trovato difetti nella sua ricerca

In qualità di presidente di Stanford, il Dr. Tessier-Levigne è noto. La scuola, che ha aperto lo scorso anno, mira ad affrontare il cambiamento climatico.

Sulla base del rapporto di 89 pagine del panel, più di 50 interviste e una revisione di oltre 50.000 documenti, i membri dei laboratori del Dr. Tessier-Levine si sono impegnati in una gestione inappropriata dei dati di ricerca o procedure scientifiche imperfette, con conseguenti carenze significative in cinque. I giornali elencavano il dottor Tessier-Levigne come autore principale.

In diversi casi, il team ha scoperto che i Drs. Tessier-Levigne non ha adottato misure sufficienti per correggere gli errori e ha messo in dubbio la sua decisione di non cercare una correzione nel documento del 2009 dopo aver rivelato che la sua scoperta chiave era sbagliata.

Le omissioni citate dal comitato includevano un totale di 12 articoli in cui il Dr. Tessier-Levigne era elencato come autore principale o coautore. In qualità di noto neuroscienziato, ha pubblicato più di 200 articoli, concentrandosi principalmente sull’eziologia e il trattamento delle malattie degenerative del cervello. A partire dagli anni ’90, ha lavorato in diverse istituzioni, tra cui Stanford, Rockefeller University, University of California, San Francisco e Genentech, una società di biotecnologie.

Le accuse sono emerse per la prima volta diversi anni fa contro Pappir, una piattaforma di crowdsourcing online per la pubblicazione e la discussione di lavori scientifici. Ma sono riemersi dopo che il giornale studentesco, The Stanford Daily, ha pubblicato una serie di articoli che mettevano in dubbio l’accuratezza e l’integrità del lavoro prodotto nei laboratori supervisionati dal Dr. Tessier-Levigne.