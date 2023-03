La Corte Suprema è pronta a respingere le rinunce ai prestiti studenteschi

WASHINGTON (AP) – I giudici conservatori detengono la maggioranza della Corte Suprema Il presidente Joe Biden sembra pronto ad affondare un piano per eliminare o ridurre i prestiti agli studenti Detenuto da milioni di americani.

In discussioni che sono durate più di tre ore martedì, il giudice capo John Roberts ha portato i suoi colleghi conservatori a mettere in discussione l’autorità dell’amministrazione di annullare ampiamente i prestiti studenteschi federali a causa dell’emergenza Covid-19.

I pagamenti dei prestiti, sospesi dall’inizio della pandemia di coronavirus tre anni fa, dovrebbero riprendere entro la fine dell’estate. Senza la riduzione del debito promessa dal piano Biden, ha affermato l’avvocato della Corte Suprema dell’amministrazione, “la criminalità e le inadempienze sui prestiti aumenteranno”.

Il piano è stato finora bloccato dai giudici nominati dai repubblicani nei tribunali inferiori. Non è andata bene con sei giudici nominati dai presidenti repubblicani.

L’unica speranza di Biden di poter andare avanti è se la corte riterrà che gli stati e gli individui a guida repubblicana non hanno il diritto legale di contestare il piano, sulla base di argomentazioni.

Ciò consentirebbe al tribunale di archiviare i casi a un punto di ingresso senza pronunciarsi sull’idea di base del programma di remissione del prestito, che sembrava infastidire i giudici sul lato destro del tribunale.

Roberts è stato uno dei giudici che ha torchiato il procuratore generale Elizabeth Preloger e ha suggerito che l’amministrazione avesse oltrepassato la sua autorità.

Tre volte, il capo della giustizia ha affermato che il programma costerebbe mezzo trilione di dollari, sottolineando il suo ampio impatto e gli alti costi, richiedendo all’amministrazione di ottenere l’espressa approvazione del Congresso. Il piano, afferma l’amministrazione, si basa su una legge del 2003 emanata in risposta ai conflitti militari in Iraq e Afghanistan. Si stima che costerà 400 miliardi di dollari in 30 anni.

“Se ne parli in astratto, penso che la maggior parte degli osservatori casuali direbbe, se hai intenzione di influenzare gli obblighi di così tanti americani su qualcosa, rinuncerai a così tanti… soldi. È estremamente controverso e penseranno che sia qualcosa su cui il Congresso deve agire”, ha detto Roberts.

Il giudice Brett Kavanagh ha concordato, affermando che l’uso da parte dell’amministrazione della “vecchia legge” per attuare unilateralmente un piano di alleggerimento del debito che il Congresso si era rifiutato di approvare “sembra problematico”.

Nessuna giustizia è stata influenzata dalla spiegazione di Prelogger secondo cui l’amministrazione stava citando un’emergenza nazionale creata dalla pandemia come autorità per un programma di riduzione del debito ai sensi di una legge comunemente nota come Heroes Act.

“Alcuni dei più grandi errori nella storia della corte sono stati ritardare l’affermazione dell’autorità esecutiva di emergenza”, ha detto Kavanaugh. “Alcuni dei momenti migliori nella storia della Corte hanno respinto l’affermazione dei poteri di emergenza da parte del presidente”.

In un altro punto, tuttavia, Cavanagh ha suggerito che il piano potrebbe basarsi su una base legale più solida rispetto ad altri piani relativi alla pandemia che sono stati respinti dalla maggioranza conservatrice della corte. La necessità di vaccinazioni o controlli frequenti Nei grandi luoghi di lavoro.

I precedenti programmi interrotti dai tribunali erano spesso imposti da misure di sanità pubblica volte a rallentare la diffusione del Covid-19. Il programma di condono del prestito, invece, mira a contrastare gli effetti economici della pandemia.

Preloger e alcuni giudici liberali hanno tentato più volte di rivolgere le argomentazioni alle persone che avrebbero beneficiato del programma. L’amministrazione afferma che 26 milioni di persone hanno richiesto fino a $ 20.000 di condono del prestito studentesco federale nell’ambito del programma.

“Gli Stati stanno chiedendo a questa corte di negare questo sollievo vitale a milioni di americani”, ha detto.

Il giudice Sonia Sodomeyor ha affermato che i suoi colleghi giudici commetterebbero un errore se si assumessero la responsabilità, piuttosto che lasciare agli esperti di istruzione, di “decidere quanto aiuto” alle persone in difficoltà se il programma viene chiuso.

“La loro situazione finanziaria peggiorerà ulteriormente perché una volta che sei inadempiente, le difficoltà per te sono esponenzialmente maggiori. Non puoi ottenere credito. Pagherai di più per le cose”, ha detto Sotomayor.

Ma Roberts ha indicato un ovvio supporto.

Un laureato che ha avviato un servizio di giardinaggio con denaro preso in prestito ha fornito un esempio ipotetico. “Nessuno sta dicendo a una persona che sta cercando di avviare un’attività di servizi di giardinaggio che non deve pagare le bollette”, ha detto Roberts.

I legislatori degli stati e del Congresso a guida repubblicana, così come gli interessi legali conservatori, si sono schierati contro il piano, affermando che oltrepassa l’autorità esecutiva di Biden. Stati guidati dai democratici e gruppi di interesse liberali stanno sostenendo l’amministrazione nell’esortare la corte a permettere che il piano vada avanti.

Le domande dei giudici riflettevano una divisione politica di parte sulla questione, con i conservatori che sostenevano che i lavoratori non universitari non dovrebbero essere penalizzati ei liberali che chiedevano pause per i laureati.

Parlando prima degli argomenti, Biden ha detto: “Credo che ci sia l’autorità legale per portare a termine quel piano”.

Il presidente, che una volta dubitava della propria autorità di cancellare ampiamente i prestiti agli studenti, ha annunciato per la prima volta il piano ad agosto. Le sfide legali sono seguite rapidamente .

L’amministrazione afferma che la legge sugli eroi consente al segretario all’istruzione di rinunciare o modificare i termini dei prestiti studenteschi federali in relazione a un’emergenza nazionale. La legge mira principalmente a garantire che i membri del servizio non soffrano finanziariamente mentre sono impegnati nelle guerre in Afghanistan e Iraq.

Il Nebraska e altri stati che hanno citato in giudizio affermano che 20 milioni di mutuatari vedranno cancellati tutti i loro prestiti, prendendo una “manna” in più rispetto a prima della pandemia.

“Questa è la creazione di un programma nuovo di zecca che va oltre le intenzioni del Congresso”, ha detto martedì alla corte il procuratore generale del Nebraska James Campbell.

L’emergenza nazionale dovrebbe concludersi l’11 maggio, ma l’amministrazione afferma che gli effetti economici dureranno, nonostante la disoccupazione storicamente bassa e altri segni di forza economica.

Oltre al dibattito sul potere di condonare i prestiti agli studenti, la corte deve affrontare sfide davanti ai giudici per stabilire se gli Stati e due individui abbiano legittimazione ad agire o possano citare in giudizio.

Le parti in genere devono dimostrare che la posizione in tali casi costerebbe loro denaro. Un giudice federale inizialmente ha ritenuto gli stati innocui e ha archiviato il loro caso prima di dire che la commissione d’appello poteva procedere. .

Il giudice Amy Coney Barrett, insieme a tre giudici liberali, ha ripetutamente interrogato Campbell del Nebraska su tale questione. Ma sarebbe necessario almeno un voto conservatore per formare una maggioranza.

Delle due persone che hanno fatto causa in Texas , uno è costituito da prestiti studenteschi detenuti commercialmente e l’altro è idoneo per $ 10.000 in riduzione del debito, non il massimo di $ 20.000. Se vincono la causa non ottengono nulla.

Tra quelli in aula martedì c’era Kayla Smith, una neolaureata dell’Università della Georgia che si era accampata vicino al tribunale la sera prima per assicurarsi un posto. Il piano di Biden solleverebbe sua madre di oltre $ 20.000 in prestiti studenteschi federali per aiutare Smith a frequentare il college.

“Il college è l’aspettativa, l’istruzione superiore è l’aspettativa, ma allo stesso tempo sembra confuso che la vita delle persone venga rovinata”, ha detto Smith, 22 anni, che vive ad Atlanta.

Gli argomenti sono disponibili AP Canale YouTube o su Sito web della Corte .

Una decisione è attesa entro la fine di giugno.

___

Lo scrittore dell’Associated Press Colin Binkley ha contribuito a questo rapporto.