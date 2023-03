Mercato azionario oggi: aggiornamenti in tempo reale

7 ore fa

Rebecca Patterson, nota per la sua precedente leadership in Bridgewater, si sta preparando per una flessione del mercato a breve termine.

Affinché la Federal Reserve faciliti la sua campagna di aumento dei tassi di interesse, ha affermato Patterson, la debolezza economica dovrebbe rimanere elevata e l’inflazione dovrebbe scendere al livello o al di sotto del livello target della banca centrale, entrambi gli scenari sono probabilità “basse”.

“Penso che assisteremo a un rimbalzo del mercato azionario entro la fine dell’anno e esaminerò le interazioni tra consumatori, imprese e mercato del lavoro e, naturalmente, la Fed e i costi di indebitamento”, l’ex ha detto il presidente Patterson. lo stratega degli investimenti di Bridgewater Associates ha detto martedì su “Fast Money” della CNBC.

Lo stratega ha affermato che i consumatori stanno diventando diffidenti, il che potrebbe essere dannoso per le aziende, aumentando il rischio di licenziamenti e entrate se iniziano a spendere di meno.

Per l’assicurazione a breve termine, Patterson ha detto che avrebbe investito in un buono del Tesoro statunitense a sei mesi e avrebbe iniziato a investire modestamente in azioni difensive. Martedì il rendimento dei Treasury a sei mesi è salito al 5,14%, raggiungendo il tasso di rendimento più alto dal 2007.

Martedì Patterson ha pubblicato un editoriale su CNBC.com su tre driver che secondo lui potrebbero plasmare il futuro dell’economia statunitense.

—Biya Singh