La parata militare “un carro armato” di Putin è stata motivo di imbarazzo per la Russia

Gli analisti hanno notato che la parata militare russa del Giorno della Vittoria di martedì non solo ha mostrato l’insicurezza della Russia riguardo a possibili attacchi ucraini, ma ha anche evidenziato l’esaurimento delle risorse militari del paese.

Il 9 maggio è un giorno festivo in Russia per commemorare la vittoria dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista nella seconda guerra mondiale.

È il giorno più importante nel calendario generale e nella storia della Russia.

Normalmente la comparsa di un singolo carro armato dell’era sovietica nella massiccia parata militare russa ha sollevato le sopracciglia.

Un singolo carro armato sovietico T-34, in mostra alla parata del Giorno della Vittoria in Russia il 9 maggio 2023, attraversa la Piazza Rossa. Collaboratore | Getty Images Notizie | Belle foto

Gli analisti politici hanno affermato che la parata militare russa del Giorno della Vittoria non solo ha mostrato l’insicurezza di Mosca riguardo a possibili attacchi ucraini, ma anche l’esaurimento delle risorse militari del paese a causa del conflitto. Il 9 maggio è un giorno festivo in Russia per commemorare la vittoria dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista nella seconda guerra mondiale. È il giorno più importante nel calendario pubblico e nella storia della Russia ed è una parte centrale della moderna identità nazionale del paese. La parata militare di quest’anno attraverso la Piazza Rossa a Mosca e le celebrazioni in tutto il paese sono state più piccole rispetto agli anni precedenti o cancellate del tutto, con sei regioni (compresa l’annessa Crimea) e almeno 20 città che hanno sospeso le loro commemorazioni. Martedì a Mosca, la parata militare è stata più discreta, senza passaggi aerei o processioni del “Reggimento immortale”, eventi pubblici su larga scala che di solito commemorano i caduti nella seconda guerra mondiale. C’erano molte meno truppe e attrezzature militari in mostra rispetto agli anni precedenti. READ Adani affronta un giorno critico dopo la fallita vendita di azioni da 2,5 miliardi di dollari Gli analisti hanno notato che solo un carro armato dell’era di Stalin era in mostra durante la parata militare attraverso la Piazza Rossa. “È difficile immaginare un simbolo più appropriato delle fortune militari in declino della Russia di un carro armato solitario dell’era di Stalin che viene tagliato fuori nella Piazza Rossa durante la tradizionale celebrazione del Giorno della Vittoria del paese il 9 maggio”, ha dichiarato Peter Dickinson, direttore di Ukraine Alert, una rivista al Consiglio Atlantico, in un articolo di martedì. “Negli ultimi due decenni, Vladimir Putin ha utilizzato il Giorno della Vittoria per mostrare la rinascita della Russia moderna come superpotenza militare, e la parata di ogni anno presenta in genere dozzine degli ultimi carri armati. Quest’anno, tuttavia, l’unico carro armato in mostra era un pre -Modello T-34 della seconda guerra mondiale.”

La Russia ha mostrato lunghe file di carri armati nelle parate del Giorno della Vittoria degli anni precedenti. Qui, un carro armato russo T-90A attraversa la parata precedente nella Piazza Rossa. VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images

Dickinson ha osservato: “Inevitabilmente, l’assenza di carri armati dalla parata del Giorno della Vittoria di quest’anno è ampiamente interpretata come un’ulteriore prova delle perdite catastrofiche della Russia in Ucraina”, una dichiarazione ripresa dal Ministero della Difesa britannico. “La decorazione della parata annuale del Giorno della Vittoria della Russia nella Piazza Rossa evidenzia le sfide materiali e strategiche della comunicazione” l’esercito russo affronta 15 mesi di guerra in Ucraina, ha commentato mercoledì il ministero. “Secondo quanto riferito, più di 8.000 membri del personale hanno preso parte alla marcia, ma la maggior parte erano cadetti delle forze ausiliarie, paramilitari e istituti di addestramento militare”, ha osservato il ministero su Twitter nel suo ultimo aggiornamento dell’intelligence, aggiungendo: “Le uniche forze del personale delle formazioni schierabili regolari erano un gruppo di truppe ferroviarie e polizia militare.” READ Le vittime della sparatoria alla Covenant School di Nashville includevano bambini piccoli, il preside della scuola e un custode. Un portavoce del ministero della Difesa russo non è stato immediatamente disponibile per un commento quando è stato contattato dalla CNBC.

Le preoccupazioni per la sicurezza sono state la ragione apparente degli eventi del Giorno della Vittoria della Russia la scorsa settimana, quando sarebbe stato effettuato un attacco di droni al Cremlino (di cui la Russia ha attribuito la colpa all’Ucraina e agli Stati Uniti, che entrambi hanno negato). Un evento di basso profilo. Ma gli analisti militari hanno notato che il Cremlino è desideroso di evitare ogni possibilità di critica pubblica alla sua invasione, che sostiene sia ancora una “operazione militare speciale” – con l’unico riferimento alla guerra di martedì proveniente da un incontro con il presidente russo Vladimir Putin . La Piazza Rossa afferma che “è in corso una vera guerra contro la nostra madrepatria” nonostante l’invasione russa del paese vicino, l’Ucraina. Notando un solo carro armato T-34 “d’epoca” in mostra, il Ministero della Difesa del Regno Unito ha affermato che la Russia avrebbe potuto schierare più veicoli corazzati nonostante le pesanti perdite in Ucraina, ma “potrebbe essersi astenuta dal farlo perché i funzionari vogliono evitare critiche interne”. Per quanto riguarda la priorità delle marce nelle operazioni di guerra”. Dickinson del Consiglio Atlantico ha osservato che il divieto di quest’anno alle parate del “Reggimento immortale” è stato “un colpo ancora più grande” per il Cremlino e che i russi in generale hanno avuto la possibilità di ricordare i loro cari persi nella seconda guerra mondiale. Timori che i familiari dei soldati russi uccisi in Ucraina possano cercare di partecipare. READ Parti del codice sorgente di Twitter sono trapelate online: Report

I partecipanti portano bandiere e ritratti di persone, compresi i soldati dell’Armata Rossa, durante la parata del reggimento immortale del giorno della vittoria che segna il 77° anniversario della vittoria sulla Germania nazista nella seconda guerra mondiale il 9 maggio 2022 a Mosca, in Russia. Shamil Zhumatov | Reuters

“Mentre i funzionari russi continuano a negare le conseguenze catastrofiche dell’invasione dell’Ucraina, l’ultima cosa che il Cremlino vuole è che migliaia di parenti in lutto si riuniscano in pubblico e attirino l’attenzione sulla portata della tragedia”, ha osservato Dickinson.